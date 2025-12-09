Gala Sportului Dinamovist a adus în prim-plan cel mai intens sezon din viața sportivă a înotătorului David Popovici (21 de ani), care a mărturisit că 2025 a reprezentat, fără îndoială, anul decisiv al carierei sale de până acum. A fost un parcurs presărat cu dificultăți, emoții puternice și lecții prețioase, dar și cu victorii care i-au confirmat valoarea.

Sportivul a vorbit despre perioada grea prin care a trecut și despre cât de mult l-au ajutat momentele de îndoială să se descopere pe sine. Pentru el, succesul nu a venit doar din bucuria câștigului, ci mai ales din capacitatea de a merge mai departe atunci când presiunea era maximă.

„Cred că a fost cel mai important an pentru mine de până acum. A fost un an dificil, frumos și din care am învățat extraordinar de multe lucruri. Întotdeauna este foarte frumos și plăcut să câștigi, dar înveți mult mai multe din momentele în care îți este greu. Și cumva anul acesta am reușit să trec și prin niște momente în care mi-a fost foarte greu și să și câștig. Sunt mândru de mine și de echipa mea, de toți oamenii din echipă. Dacă ar fi să-l caracterizez în două cuvinte aș putea spune că a fost un an intens și frumos”, a declarat Popovici.

Cel mai emoționant episod al anului a fost urcarea pe podium la Campionatele Mondiale, clipa în care a înțeles că trebuie să aibă mereu încredere în propriile forțe, indiferent de starea de moment sau de temerile dinaintea cursei. Emoția strigării numelui său înainte de start și vibrația adrenalinei sunt, spune Popovici, parte din motivația care îl face să revină iar și iar în competiție.

„Cel mai emoționant moment a fost probabil cel în care m-am urcat pe podium la Campionatul Mondial, când am realizat cu adevărat că ar fi trebuit să am mai multă încredere în mine și că poate să îmi iasă și să reușesc, chiar dacă mă simt rău cu o zi, două sau trei înainte. Atunci a fost un moment foarte emoționant. E fix sentimentul de dinainte de cursă, de la Europene sau Mondiale, când ți se strigă numele, când ești cuprins de frică, dar în același timp te simți mai în viață ca oricând. Exact aia este adrenalina la care îmi place să mă întorc”, a adăugat David Popovici.

În cadrul galei, David Popovici, dublu campion mondial, a fost desemnat cel mai bun sportiv al Clubului Sportiv Dinamo în 2025, alături de Mihaela Cambei (23 de ani), care a impresionat la Campionatele Mondiale de haltere cu un bilanț deosebit: o medalie de aur și două de argint.

Aflat de aproape cinci ani sub culorile clubului Dinamo, Popovici a subliniat sprijinul constant primit din partea conducerii și a echipei din spatele lui, mărturisind că se simte apreciat și susținut într-un mediu care pune performanța pe primul loc.

La rândul său, Mihaela Cambei a vorbit despre un an aproape perfect, rodul a peste un deceniu de muncă intensă. Dorința ei pentru viitor este simplă: sănătate și capacitatea de a se autodepăși, pentru a continua să aducă României medalii importante și să-și apere titlurile cucerite.

„Acum am nevoie doar de sănătate, pentru că Dumnezeu mi-a dat de toate și sunt recunoscătoare, pentru că am avut un an excelent. Sunt ani de zile de muncă în spate, sunt 13-14 ani până acum, pentru a ajunge la nivelul acesta. Anul viitor îmi doresc să fie minunat ca și acesta, să mă autodepășesc, să aduc medalii mondiale și europene, să îmi mențin poziția asta, să îmi apăr titlul”, a afirmat Mihaela Cambei.

Președintele CS Dinamo, Ionuț Popa, a evidențiat creșterea constantă a rezultatelor clubului și consolidarea loturilor olimpice într-un adevărat centru de excelență sportivă. El a arătat că obiectivul major rămâne pregătirea pentru Jocurile Olimpice din 2028, cu speranța ca anii următori să mențină sau chiar să depășească nivelul atins în 2025.

„Rezultatele din ultimii ani au fost într-o direcție ascendentă. Am încercat să concentrăm cam tot ce înseamnă performanțele și valoarea loturilor olimpice la Dinamo, pentru că suntem un centrul de excelență. Trebuie să fim perseverenți, să continuăm tradiția acestui club. De la 2026 mi-aș dori să fie un an mai bun decât 2025, dar dacă nu se poate, să fie cel puțin la fel ca acesta. Toată proiecția noastră ca finalitate are anul olimpic 2028”, a declarat Popa.

Printre laureați s-a aflat și canotoarea Maria Lehaci, care a descris 2025 drept cel mai bun an al familiei sale, atât pentru ea, cât și pentru soțul ei, Florin Lehaci, ambii mândri să reprezinte clubul bucureștean.

La capitolul antrenori, distincțiile principale au mers către Adrian Rădulescu (înot) și Valeriu Calancea (haltere), mentorii celor doi mari campioni ai anului, Popovici și Cambei. Premiul pentru antrenorul revelație a fost câștigat de Bogdan Tănase, din volei.

Echipa anului a fost desemnată formația de handbal masculin, în timp ce titlul de „echipă revelație” a revenit voleibaliștilor de la Dinamo.

Gala a celebrat și alți sportivi de elită la categoria Laureat al anului sportiv 2025, printre care canotorii Ancuța Bodnar, Roxana Anghel, Amalia Bereș, Maria Lehaci, Florin Lehaci, Ștefan Berariu, Cristina Drugă, Victoria Petreanu, Andrei Mândrilă, Sergiu Bejan, scrimerii Vlad Covaliu și Răzvan Ursachi, atletul Andrei Rareș Toader și trăgătoarea Laura Ilie.

În rândul juniorilor au fost recompensați pentru performanțe Amalia Covaliu (scrimă), Luca Joldea (tir), Isabel Bob (judo), Yannick Alexandrescu (tenis) și Andrei Crăciun (taekwondo WT).