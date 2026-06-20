Când se reia șantierul stadionului Dinamo. CNI face precizări despre întârziere și costuri

Lucrările la noul stadion Dinamo continuă să genereze întrebări după ce șantierul a intrat într-o perioadă de stagnare încă de la finalul lunii martie. După o etapă inițială de demolare desfășurată alert, intervențiile au fost oprite, iar zona „Ștefan cel Mare” a rămas fără utilaje active, situație care a alimentat nemulțumirea suporterilor. Potrivit Companiei Naționale de Investiții, reluarea lucrărilor este programată pentru luna august.

Demolarea aferentă primei faze a proiectului a ajuns la aproximativ 70%, conform datelor transmise de CNI. Antreprenorul a predat documentațiile tehnice pentru lucrările de desființare și pentru galeria tehnică a rețelei de termoficare, însă șantierul a fost suspendat înainte de trecerea la etapa de execuție.

Datele proiectului indică începutul proiectării la 12 mai 2025, debutul lucrărilor de desființare la 19 ianuarie 2026 și suspendarea intervențiilor la 23 martie 2026. Reluarea depinde de aprobarea proiectului tehnic aferent infrastructurii, după care poate fi emis ordinul de începere.

Antreprenorul general urmează să predea proiectul tehnic pentru infrastructură la finalul lunii curente, document care va fi analizat de supervizor și beneficiar atât din punct de vedere tehnic, cât și economic. Doar după această etapă poate fi emis ordinul de reluare a lucrărilor.

CNI precizează că nu există blocaje administrative, însă procesul a fost influențat de durata obținerii avizelor și autorizațiilor. În plus, condițiile geotehnice din zonă și proximitatea Spitalului Floreasca au impus soluții tehnice suplimentare, ceea ce a prelungit elaborarea documentației, potrivit celor relatate de prosport.ro.

Valoarea inițială a investiției, estimată la 172.000.000 euro cu TVA, ar putea fi revizuită în funcție de soluțiile tehnice finale. CNI confirmă că „Întârzierile acumulate până în acest moment au fost generate de obținerea avizelor și autorizațiilor”, iar eventuale costuri suplimentare nu au fost încă definite.

Instituția mai arată că pot apărea ajustări legate de consolidarea clădirilor din vecinătate și de modificările din proiectul tehnic. În lipsa formei finale a documentației, impactul financiar rămâne în analiză.

Pentru proiect au fost emise autorizațiile de desființare și toate autorizațiile de construire necesare celor trei componente: arena, galeria tehnică și turnul pentru heliportul Spitalului Floreasca. În paralel, soluțiile pentru rețelele de utilități sunt în diferite etape de implementare.

Execuția galeriei pentru termoficare va fi realizată de antreprenorul general sub coordonarea CNI, în colaborare cu Primăria Municipiului București. Pentru alte devieri de rețele, responsabilitatea este împărțită între CS Dinamo și operatorii implicați.

Un punct sensibil îl reprezintă structurile rămase în zona tribunelor oficiale, aparținând Asociației Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo București, aflată în procedură de faliment. Lichidatorul a fost notificat pentru eliberarea amplasamentului, însă intervențiile sunt corelate cu etapele de execuție viitoare.

Demolarea completă a fazei a doua va fi realizată simultan cu lucrările de construcție și consolidare, după aprobarea proiectului tehnic. CNI subliniază că aceste elemente „nu afectează semnificativ continuarea proiectului”.

Potrivit estimărilor actuale, ordinul de începere a lucrărilor de execuție și reluarea intervențiilor sunt programate pentru luna august 2026. După emiterea documentului, lucrările trebuie să înceapă în maximum 30 de zile, conform prevederilor contractuale.

Termenul de finalizare comunicat rămâne 19 ianuarie 2029, menționat în autorizația de desființare, în timp ce durata efectivă de execuție este stabilită la 750 de zile. CNI nu anticipează, în acest moment, noi întreruperi ale șantierului.