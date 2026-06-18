Au fost deblocate situațiile financiare ale ROMARM. Se redeschide accesul companiei la finanțări prin Programul SAFE

Irineu Darău a anunțat joi, 18 iunie, deblocarea situației financiare a ROMARM și aprobarea rezultatelor restante ale companiei. Măsura a fost posibilă după refacerea documentelor contabile, ea vizează creșterea transparenței, accesului la finanțare și accelerarea procesului de modernizare a industriei de apărare din România.

Irineu Darău a anunțat joi, 18 iunie 2026, că situația financiară a Companiei Naționale Romarm a fost deblocată după mai multe luni de muncă la nivelul ministerului, ceea ce permite aprobarea rezultatelor financiare restante și readucerea companiei la zi din punct de vedere contabil.

Potrivit lui, la preluarea mandatului, la finalul lunii decembrie, a găsit o situație „inacceptabilă” la ROMARM, întrucât situațiile financiare aferente anului 2024 erau blocate și neaprobate din cauza unor rezerve semnalate de auditor. El a subliniat că o companie strategică națională nu poate funcționa eficient fără un istoric financiar clar și transparent.

Darău a precizat că, în urma colaborării cu secretarii de stat și echipele ministerului, ROMARM și-a refăcut situațiile financiare conform standardelor în vigoare. Darău a semnat mandatul pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în vederea aprobării rezultatelor financiare pentru anii 2024 și 2025, ceea ce va permite recuperarea întârzierilor acumulate.

Oficialul român a explicat că acest demers va contribui la creșterea transparenței și credibilității companiei, care va redeveni „bancabilă”, va putea accesa mai ușor programe de finanțare și va avea capacitatea de a sprijini fabricile din subordine. Totodată, el a arătat că o structură financiară sănătoasă este esențială pentru ca ROMARM să joace un rol important în Programul SAFE și în alte programe de finanțare naționale și internaționale dedicate industriei de apărare.

În același context, Darău a anunțat că ministerul a început plățile prin programul de menținere a capacităților de producție din industria de apărare, cunoscut sub denumirea de „Nucleu”. Potrivit acestuia, fondurile încep să ajungă în fabrici pentru susținerea personalului și a competențelor necesare sectorului.

Referitor la ROMARM, Darău a afirmat că a transmis o nouă adresă conducerii companiei pentru a preveni eventuale întârzieri în distribuirea sumelor din programul „Nucleu”, subliniind importanța achitării salariilor către angajați după o perioadă îndelungată de așteptare.

Darău a declarat că are așteptări ridicate de la Programul SAFE și de la celelalte programe de înzestrare, susținând că obiectivul Guvernului nu este doar atragerea de finanțare, ci și transformarea profundă a industriei de apărare. El a menționat că autoritățile urmăresc reindustrializarea, modernizarea, retehnologizarea și creșterea competitivității României pe plan internațional.

În perioada următoare, ministrul a anunțat că vor fi adoptate noi măsuri pentru eficientizarea activității și structurii ROMARM, precum și pentru accelerarea procesului de reindustrializare a industriei naționale de apărare. Totodată, el a transmis că ministerul va continua să aplice reguli clare și o politică de toleranță zero față de managementul defectuos, apreciind că industria de apărare a României poate fi consolidată doar prin eficiență, transparență și viziune.

Accesul României la finanțarea europeană prin programul SAFE este considerat de conducerea ROMARM o oportunitate majoră pentru modernizarea și dezvoltarea industriei naționale de apărare. Directorul general al companiei, Răzvan-Marian Pîrcălăbescu, a declarat recemt că acest mecanism poate accelera transformarea capacităților de producție și poate facilita integrarea României în lanțurile europene de aprovizionare din domeniul apărării. Strategia companiei vizează investiții în producția de muniții și pulberi, dezvoltarea tehnologiilor emergente și consolidarea colaborărilor cu parteneri internaționali din industria de profil.

Un proiect considerat strategic este noua fabrică de pulberi de la Victoria, prezentată drept o investiție cu relevanță la nivel european. Conducerea ROMARM își propune ca până în anul 2030 compania să își depășească statutul de furnizor național și să devină un actor important pe piața europeană de apărare.

Potrivit reprezentanților companiei, programul SAFE permite trecerea de la o strategie axată pe menținerea capacităților existente la una orientată spre dezvoltare accelerată. ROMARM subliniază însă că fondurile alocate prin program nu sunt destinate direct industriei, o parte semnificativă fiind direcționată către infrastructură critică. În acest context, compania urmărește să valorifice mecanismele de cooperare industrială prin atragerea partenerilor internaționali care vor obține contracte finanțate prin SAFE și care ar putea derula în România activități de transfer tehnologic și proiecte comune.

Conducerea ROMARM susține că dispune de infrastructura și cadrul necesar pentru implementarea rapidă a unor astfel de investiții, inclusiv licențe, autorizări, acreditări și spații de producție. Totodată, compania afirmă că a intensificat dialogul cu autoritățile române implicate în gestionarea programului SAFE și își exprimă disponibilitatea de a participa activ la proiectele dezvoltate în acest cadru.

În același timp, reprezentanții ROMARM semnalează existența unor dificultăți și tensiuni instituționale care ar putea afecta implementarea programului, sugerând existența unor blocaje la nivelul conducerii Ministerului Apărării Naționale. Cu toate acestea, compania își reafirmă angajamentul de a continua proiectele de dezvoltare și evidențiază sprijinul primit din partea unor instituții ale statului și a personalului din domeniul apărării.

„Accesul la finanțarea prin programul SAFE asigură o alocare masivă de fonduri pentru acest sector. Vorbim despre o injecție de capital care ne permite să trecem de la o strategie de menținere a capabilităților, la o dezvoltare accelerată. Concret, strategia noastră se schimbă printr-o reorientare clară către inovație. Pe de o parte, dorim să ne consolidăm poziția de lider regional în producția de muniție. Proiecte pe care le considerăm prioritare sunt cele din zona echipamentelor autonome, mai exact dezvoltarea de sisteme aeriene (UAV) și terestre (UGV). Deși SAFE este la bază un program de achiziții militare, Guvernul României a transmis un mesaj ferm: companiilor care vor câștiga aceste contracte li se va impune un procent obligatoriu de cooperare tehnologică, adică operațiuni de offset. Acest mecanism este esențial pentru noi. Ne poziționează ca partenerul principal pentru orice companie internațională care dorește să investească și să dezvolte tehnologie în România. Suntem complet deschiși să colaborăm cu acești parteneri pentru a construi împreună, aici, capabilitățile de apărare ale viitorului. Dacă vorbim despre procente exacte, trebuie să fim foarte pragmatici și să privim structura acestui buget. Deși avem o alocare considerabilă, de 16,68 miliarde de euro, trebuie să înțelegem că aceste fonduri au o destinație complexă, o parte semnificativă fiind direcționată către dezvoltarea infrastructurii critice. Prin urmare, miza industriei naționale și, implicit, a ROMARM, nu este să aștepte o fracție directă din bugetul brut, ci să valorifice la maximum componenta de cooperare industrială – offset-ul. Așteptarea noastră clară este ca marii actori internaționali, câștigătorii programului SAFE, să se îndrepte către noi pentru execuția acestor obligații de cooperare tehnologică. ROMARM își dorește să colaboreze cu cât mai mulți dintre acești parteneri strategici, iar mesajul meu pentru ei este simplu: suntem pe deplin pregătiți să îi primim. Nu oferim doar forță de muncă sau hale, ci un ecosistem complet. Punem la dispoziția partenerilor noștri licențele necesare, autorizările și acreditările specifice industriei de apărare, precum și spații industriale. Practic, oferim o bază solidă și conformă pentru ca ei să poată investi și produce imediat, eficient și în siguranță. În ultima perioadă am intensificat dialogul și negocierile cu autoritățile române implicate în programul SAFE. Le-am transmis foarte clar dorința companiei ROMARM de a se implica activ în această inițiativă, punând pe masă expertiza tehnică și capabilitățile noastre industriale. Doresc să folosesc acest prilej pentru a adresa mulțumiri celor care au înțeles cu adevărat importanța strategică a acestui demers. Mulțumesc în mod deosebit Președintelui României, Excelența sa domnul Nicușor Dan, și echipei din cadrul Administrației Prezidențiale, reprezentanților Ministerului Afacerilor Interne (MAI), precum și celorlalte structuri din sistemul național de apărare. Acest parteneriat interinstituțional este cu atât mai vital cu cât, din păcate, întâmpinăm piedici majore exact din direcția din care ar fi trebuit să fim susținuți cel mai mult. În ciuda faptului că actualul ministru al Apărării Naționale, domnul Radu Miruță, pare să aibă o agendă care vizează vulnerabilizarea și chiar distrugerea industriei naționale de apărare, noi rămânem fermi pe poziții. Pe această cale, le mulțumesc public tuturor partenerilor și profesioniștilor din industria de apărare, militarilor din MApN care au dat dovadă de solidaritate, care au făcut front comun și nu i-au permis să ducă la bun sfârșit acest plan nociv pentru România”, a explicat Pîrcălăbescu într-un interviu acordat Economica.net.

Compania Națională ROMARM S.A. este principalul producător și exportator direct de produse militare din România. Înființată în anul 2000 prin fuziunea celor mai importante fabrici ale industriei românești de apărare, compania a devenit principalul furnizor național de echipamente militare, muniție și servicii de mentenanță pentru sectorul apărării.

ROMARM are capital integral românesc și funcționează sub autoritatea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Beneficiind de experiența acumulată în peste 75 de ani de producție militară, compania îmbină tradiția industriei de apărare cu o structură modernă și flexibilă, adaptată cerințelor actuale ale pieței.

Compania este prezentă constant pe peste 50 de piețe internaționale din Europa, America de Nord, America de Sud, Asia și Africa, consolidându-și poziția de furnizor important de tehnică și servicii militare. Produsele sale, recunoscute pentru calitate pe piața internațională, sunt comercializate direct către clienți, în condiții competitive și cu posibilitatea negocierii termenilor contractuali, în vederea dezvoltării unor parteneriate avantajoase pentru toate părțile implicate.