Biofarm: Vânzarea produselor Colebil și Panzcebil, blocată temporar la solicitarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului

Suspendarea temporară a vânzării produselor Colebil și Panzcebil a atras atenția pacienților și investitorilor. Biofarm precizează însă că măsura a fost dispusă exclusiv pentru verificarea documentației de către Agenția Națională a Medicamentului.

Biofarm SA a anunțat că, la solicitarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, a fost emisă o decizie de blocare a vânzării produselor Colebil drajeuri și Panzcebil drajeuri gastrorezistente pe întregul lanț de distribuție, până la nivelul farmaciilor. Măsura a fost dispusă pentru clarificarea documentației aferente celor două produse.

Compania subliniază că decizia nu are legătură cu siguranța sau calitatea medicamentelor și precizează că atât Colebil, cât și Panzcebil continuă să îndeplinească toate standardele de calitate și de siguranță pentru pacienți.

Biofarm a transmis că va informa investitorii cu privire la orice evoluție relevantă legată de această situație.

Biofarm este unul dintre cei mai importanți și longevivi producători de medicamente și suplimente alimentare din România, având o istorie de peste 100 de ani de activitate neîntreruptă, compania fiind fondată în 1921. La nivel național, este cunoscută pentru branduri precum Colebil, Triferment, Bixtonim, Cavit și Carmol.

Compania este lider pe piața românească în producția de capsule gelatinoase moi și ocupă o poziție importantă în segmentele de siropuri, soluții orale și comprimate. Portofoliul său cuprinde peste 100 de produse, care acoperă mai mult de 60 de arii terapeutice, majoritatea fiind medicamente fără prescripție medicală (OTC).

În ultimii ani, Biofarm a investit semnificativ în modernizarea capacităților de producție, inaugurând una dintre cele mai moderne fabrici de medicamente din România, echipată cu tehnologii de ultimă generație. Totodată, compania are o prezență internațională, exportând produse în 12 țări, printre care Republica Moldova, Ungaria, Cehia și Azerbaidjan.

În iulie 2026, Biofarm a trecut prin cea mai importantă schimbare din istoria sa recentă. Grupul farmaceutic polonez Polpharma, controlat de miliardarul Jerzy Starak, a preluat peste 92% din acțiunile companiei într-o tranzacție estimată la aproximativ 252 de milioane de euro, inițiind ulterior procedurile pentru delistarea Biofarm de la Bursa de Valori București (BVB).