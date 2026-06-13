Băutura care poate reduce efectul unor medicamente. Ce au descoperit cercetătorii

Majoritatea oamenilor folosesc lichidul pe care îl au la îndemână atunci când iau o tabletă sau o capsulă, fie că este vorba despre apă minerală, apă medicinală sau altă băutură. Totuși, un studiu realizat de farmaciști ai Universității Semmelweis din Budapesta arată că anumite tipuri de apă pot afecta eficiența unor medicamente, prin dizolvarea rapidă a stratului protector care le învelește.

Cercetarea a vizat medicamentele gastrorezistente, categorie care include numeroase tratamente împotriva refluxului gastric, protectoare gastrice, analgezice și medicamente utilizate în psihiatrie. Aceste preparate sunt acoperite cu un strat special conceput pentru a împiedica eliberarea substanței active în stomac, notează Hungary Today.

Protecția este necesară fie pentru că acidul gastric ar distruge substanța activă, fie pentru că aceasta ar putea irita puternic mucoasa stomacului. Din acest motiv, medicamentul este proiectat să se dizolve mai târziu, în mediul alcalin al intestinului.

Cercetătorii din Budapesta au analizat 22 de băuturi consumate frecvent și au constatat că apele minerale și apele medicinale cu caracter alcalin și cu un conținut ridicat de minerale atacă stratul protector al medicamentelor gastrorezistente.

În cazul unor ape medicinale, învelișul protector a început să se degradeze după numai cinci minute. Simulările au arătat că, după o perioadă de preexpunere de 15 până la 30 de minute, peste 90% din substanța activă era deja eliberată prematur.

Dacă un astfel de fenomen se produce în organism, efectul medicamentului poate fi pierdut aproape complet, deoarece substanța activă ajunge să fie eliberată înainte de a ajunge în intestin, acolo unde ar trebui să acționeze.

Până în prezent se considera că principalul factor responsabil este pH-ul apei, respectiv alcalinitatea acesteia. Însă noul studiu, publicat în revista Pharmaceutics, arată că și concentrația ridicată de minerale și ioni accelerează dizolvarea stratului protector. În comparație, lichidele mai acide, precum sucul de mere, au menținut mult mai stabilă protecția medicamentelor.

Rezultatele sunt considerate deosebit de importante pentru pacienții care nu pot înghiți capsulele sau comprimatele întregi.

Studiul atrage atenția asupra persoanelor care deschid capsulele tari și amestecă granulele în lichide, iaurt sau piure de mere pentru a facilita administrarea. Această situație este întâlnită în special în cazul vârstnicilor, copiilor sau pacienților care suferă de infecții dureroase ale gâtului.

Dacă granulele astfel expuse sunt administrate împreună cu un tip nepotrivit de apă minerală, eficiența medicamentului poate fi redusă drastic, tratamentul devenind practic ineficient.

Cercetătorii au analizat și informațiile din prospectele și instrucțiunile de utilizare ale unui număr de 103 medicamente gastrorezistente.

Rezultatele au evidențiat o lipsă semnificativă de informații pentru pacienți. În 42 de cazuri nu exista nicio mențiune privind lichidul cu care trebuie administrat medicamentul. În alte 31 de cazuri era utilizat doar termenul general „lichid”, fără explicații suplimentare.

În 21 de situații prospectele recomandau simplu administrarea cu „apă”, fără alte detalii. Doar nouă dintre medicamentele analizate ofereau instrucțiuni specifice, precum utilizarea unui lichid ușor acid sau a sucului de mere.

Potrivit autorilor studiului, situația este similară și în farmacii, unde mulți pacienți nu cunosc faptul că băutura utilizată pentru administrarea medicamentelor poate influența decisiv succesul tratamentului.

Experții subliniază că apele minerale și apele medicinale rămân produse sănătoase și pot fi consumate în continuare. Cu toate acestea, în cazul administrării comprimatelor și capsulelor gastrorezistente sunt necesare măsuri suplimentare de precauție.

Specialiștii arată că, deși pentru profesioniști este de la sine înțeles faptul că medicamentele trebuie luate cu apă simplă de la robinet, diversitatea foarte mare a apelor disponibile în magazine poate crea confuzie în rândul pacienților.

Autorii studiului recomandă respectarea a trei reguli principale: