APIA taie subvențiile pentru mii de fermieri. Primele controale au eliminat peste 4.500 de hectare
SURSA FOTO: Dreamstime - Bani pentru fermieri
Primele verificări efectuate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) în Campania 2026 au dus deja la eliminarea a mii de hectare de la plata subvențiilor. Instituția atrage atenția că regulile sunt verificate mult mai strict, iar terenurile care nu respectă condițiile de eligibilitate nu vor beneficia de sprijin financiar.
Peste 4.500 de hectare au fost declarate neeligibile după primele controale
La Centrul APIA Bistrița-Năsăud, verificările administrative realizate înainte de autorizarea plăților au redus suprafața eligibilă pentru subvenții cu peste 4.500 de hectare.
Până la termenul-limită din 5 iunie, fermierii din județ au depus cereri pentru o suprafață totală de 175.719 hectare. După prima etapă de verificare, APIA a stabilit că doar 171.249 de hectare îndeplinesc condițiile pentru acordarea sprijinului financiar.
În paralel, a scăzut și numărul fermierilor care solicită subvenții. Dacă în campania anterioară au primit plăți 26.289 de agricultori, în Campania 2026 au fost depuse 25.896 de cereri.
APIA: Terenurile neîntreținute sau declarate incorect nu vor primi bani
Reprezentanții APIA Bistrița-Năsăud explică faptul că cele mai multe nereguli sunt legate de terenurile declarate fără respectarea condițiilor de eligibilitate.
Printre problemele identificate se numără parcelele mai mici de 30 de ari, terenurile care nu sunt întreținute corespunzător sau suprafețele care nu respectă criteriile tehnice necesare pentru acordarea subvențiilor.
Directorul adjunct al APIA Bistrița-Năsăud, Sabin Cucea, a transmis un avertisment fermierilor, subliniind că verificările devin tot mai riguroase.
„Le spunem fermierilor: aveți grijă ce depuneți, că lanțul se tot strânge. Pe ce nu este lucrat corespunzător nu ar trebui să se primească subvenții, în primul rând nu ar trebui să se solicite la plată. Dar ei cred că, dacă a mers acum un an sau acum 10 ani, merge și în următorul la plată”, a declarat Sabin Cucea, citat de infobistrita.ro.
Aproape 15.000 de fermieri au fost selectați pentru controale în toată țara
Pe lângă verificările administrative, APIA a început și controalele la fața locului. Agenția a anunțat încă din 13 iulie stabilirea eșantionului de control pentru Campania 2026.
În total, 14.802 fermieri au fost selectați pentru verificarea respectării condițiilor de eligibilitate și a cerințelor aferente schemelor de sprijin.
Dintre aceștia, 11.025 de fermieri vor fi controlați în sectorul vegetal, pentru o suprafață de aproximativ 1,61 milioane de hectare, iar alți 4.433 de fermieri vor fi verificați în sectorul zootehnic.
APIA precizează că o parte dintre agricultori au fost incluși în ambele categorii de control, motiv pentru care totalul verificărilor pe sectoare depășește numărul fermierilor selectați.
Controalele trebuie încheiate până la jumătatea lunii octombrie
Potrivit calendarului stabilit de agenție, toate controalele clasice din teren trebuie finalizate până la data de 15 octombrie 2026.
Finalizarea verificărilor este necesară pentru ca plata avansului din subvențiile aferente Campaniei 2026 să poată începe conform programului stabilit de APIA.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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