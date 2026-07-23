APIA a început plățile pentru crescătorii de animale. Suma virată depășește 6 milioane de lei

Crescătorii de animale din România primesc o nouă tranșă de sprijin financiar de la stat. APIA a început plata ajutorului destinat ameliorării raselor, iar peste 6 milioane de lei au fost deja virați beneficiarilor pentru serviciile prestate în luna mai 2026. Iată cine primește banii și în ce condiții.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat că a virat peste 6,08 milioane de lei către crescătorii de animale, în baza cererilor de plată aferente serviciilor prestate în luna mai 2026. Plățile sunt efectuate prin intermediul centrelor județene ale instituției și vizează ajutorul de stat acordat pentru sectorul creșterii animalelor, în cadrul programului destinat ameliorării raselor.

Potrivit APIA, suma totală plătită este de 6.082.058 de lei și provine de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. De acest sprijin beneficiază solicitanții care au accesat schema de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 61/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, cu modificările și completările ulterioare.

Începând cu campania de plăți din 2027, regulile pentru acordarea subvențiilor APIA se schimbă. Fermierii care exploatează teren arabil și doresc să primească plata pe hectar vor trebui să demonstreze, prin documente justificative, că desfășoară efectiv activitate agricolă. Noile cerințe sunt prevăzute la articolul 25¹ din Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 44/2026.

Pentru a fi eligibili la plată, fermierii vor trebui să prezinte documente care să ateste achiziția materialului semincer și/sau săditor, precum facturile pentru semințe sau răsaduri. Vor fi necesare facturi pentru inputurile agricole utilizate în exploatație, inclusiv pentru pesticide, amendamente, îngrășăminte, motorină și apă, în cazul culturilor irigate.

APIA va solicita și documente întocmite în cadrul exploatației agricole, precum procese-verbale de înființare a culturilor, care să conțină informații despre lucrările efectuate, semințele folosite și data semănatului. În cazul plantațiilor, vor fi necesare procese-verbale privind lucrările realizate, materialele utilizate, cheltuielile efectuate și data plantării.

Totodată, fermierii vor trebui să prezinte bonuri de consum sau note de recepție care să dovedească faptul că inputurile achiziționate au fost utilizate efectiv pentru culturile declarate, nu doar cumpărate. Dacă anumite lucrări agricole, precum aratul, semănatul sau erbicidarea, sunt executate de firme sau persoane terțe, vor fi necesare facturi ori contracte de prestări servicii care să confirme efectuarea acestora.

Prin aceste modificări, APIA urmărește ca subvențiile pe hectar să fie acordate exclusiv fermierilor care lucrează efectiv terenul. Scopul noilor reguli este de a împiedica acordarea sprijinului financiar proprietarilor care dețin terenuri agricole, dar nu desfășoară activități de cultivare și, cu toate acestea, solicită încasarea subvențiilor.