UE adoptă noi măsuri pentru sprijinirea fermierilor afectați de scumpirea îngrășămintelor. Statele vor putea acorda ajutoare financiare și plăți în avans

Consiliul Uniunii Europene a adoptat oficial un regulament care introduce o serie de măsuri dedicate sprijinirii fermierilor europeni afectați de creșterea puternică a prețurilor la îngrășăminte și la alte inputuri agricole, evoluție provocată de recenta criză din Orientul Mijlociu.

Potrivit instituției europene, noile măsuri oferă statelor membre instrumentele necesare pentru a interveni rapid în sprijinul fermierilor care se confruntă cu majorarea costurilor de producție și cu presiuni asupra lichidităților. Obiectivul este consolidarea rezilienței sectorului agricol și protejarea securității alimentare în întreaga Uniune Europeană.

Consiliul subliniază că adoptarea rapidă a regulamentului reflectă hotărârea Uniunii Europene și a statelor membre de a răspunde prompt provocărilor geopolitice, de a sprijini agricultorii europeni, de a întări reziliența agriculturii și de a proteja securitatea alimentară.

Regulamentul le permite statelor membre să acorde sprijin financiar urgent și direcționat fermierilor cei mai afectați de majorarea costurilor cu îngrășămintele și cu alte inputuri agricole. Acest lucru va fi posibil prin modificarea regulamentului privind planurile strategice din cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) și a regulamentului orizontal.

Printre măsurile adoptate se numără introducerea unei noi scheme de lichiditate în cadrul programelor de dezvoltare rurală, destinată acordării de sprijin în situații de criză.

De asemenea, statele membre vor avea posibilitatea de a efectua mai devreme plățile directe către fermieri, pentru a-i ajuta să își gestioneze mai bine necesarul de lichidități pe termen scurt.

O altă prevedere permite statelor membre să își ajusteze alocările pentru plățile directe aferente anului 2027, astfel încât acestea să reflecte mai bine nevoile și prioritățile naționale.

„Perturbările recente ale lanțurilor globale de aprovizionare și creșterea accentuată a prețurilor la îngrășăminte au exercitat o presiune semnificativă asupra sectorului nostru agricol. Decizia de astăzi demonstrează că Uniunea Europeană este hotărâtă să acționeze rapid și ferm pentru a sprijini fermierii europeni și pentru a proteja securitatea noastră alimentară”, a spus Martin Heydon, ministrul Agriculturii, Alimentației și Afacerilor Maritime al Irlandei.

Noua schemă de lichiditate va putea fi cofinanțată în proporție de până la 65% din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). Totodată, schema poate utiliza fonduri necheltuite care, în lipsa acestei măsuri, ar fi putut fi pierdute. Statele membre vor putea completa finanțarea prin contribuții naționale de până la 200%.

Pentru ca sprijinul să ajungă cât mai rapid la beneficiari și pentru reducerea sarcinilor administrative, ajutoarele vor putea fi acordate sub forma unei sume fixe pe hectar și vor fi implementate prin intermediul planurilor strategice PAC.

În același timp, regulamentul consolidează stimulentele pentru adoptarea unor practici agricole mai eficiente, care să reducă și să optimizeze utilizarea îngrășămintelor și să încurajeze trecerea către îngrășăminte de origine biologică. Potrivit Consiliului UE, scopul acestor măsuri este de a contribui atât la creșterea rezilienței economice, cât și la susținerea sustenabilității mediului.

După publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, actul normativ va intra în vigoare în ziua următoare.

Propunerea legislativă a fost prezentată de Comisia Europeană la 12 iunie 2026, ca parte a unui pachet mai amplu de măsuri menite să răspundă efectelor crizei din Orientul Mijlociu asupra piețelor agricole. Inițiativa a fost elaborată în urma orientărilor politice formulate de miniștrii agriculturii din statele membre.

Pachetul mai amplu propus de Comisia Europeană include suplimentarea rezervei agricole cu încă 300 de milioane de euro din bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026. Totodată, acesta cuprinde măsuri pentru consolidarea producției interne de îngrășăminte în Europa, îmbunătățirea rezilienței aprovizionării și accelerarea utilizării îngrășămintelor bio, cu emisii reduse de carbon și bazate pe economia circulară.