Plata cu cardul. Clienții trebuie să apeleze banca pentru aceste tranzacții. Banii vor fi înapoiați

Plățile cu cardul au devenit o obișnuință pentru milioane de români, însă, din când în când, pot apărea și erori. Una dintre cele mai neplăcute situații este cea în care aceeași plată pare să fi fost încasată de două ori. Specialiștii atrag atenția că nu întotdeauna este vorba despre o retragere definitivă a banilor și explică pașii pe care trebuie să îi urmeze orice client pentru a-și recupera suma.

Prima reacție a multor clienți este să creadă că au fost taxați de două ori. În realitate, în unele cazuri, una dintre operațiuni reprezintă doar o preautorizare, adică o sumă blocată temporar în cont și nu o plată încasată efectiv de comerciant.

Aceste situații pot apărea la benzinării, hoteluri, companii de închirieri auto sau chiar în cazul unor magazine online, unde sistemele de plată verifică disponibilitatea fondurilor înainte de finalizarea tranzacției.

Din acest motiv, este important ca titularul cardului să verifice dacă ambele operațiuni sunt marcate drept tranzacții finalizate sau dacă una dintre ele apare ca sumă blocată ori în curs de procesare.

Există și situații în care aceeași tranzacție este înregistrată de două ori din cauza unei erori tehnice, a unei probleme de comunicare între terminalul POS și bancă sau a unei reluări accidentale a plății.

În acest caz, clientul trebuie să păstreze bonul fiscal, chitanța POS sau confirmarea comenzii și să compare ora, valoarea și comerciantul pentru cele două tranzacții.

Dacă observi că ai fost debitat de două ori pentru aceeași cumpărătură, primul pas este să contactezi comerciantul. În multe cazuri, acesta poate verifica rapid situația și poate iniția rambursarea sumei încasate în plus.

Dacă problema nu este rezolvată sau comerciantul confirmă că a încasat o singură plată, următorul pas este contactarea băncii emitente.

Instituția de credit poate verifica traseul tranzacției și, dacă este cazul, poate deschide o procedură de contestare a plății (chargeback), prin care suma poate fi recuperată în urma analizării documentelor.

Pentru analizarea cazului, banca poate solicita:

extrasul de cont din care rezultă cele două tranzacții;

bonul fiscal sau chitanța emisă de comerciant;

dovada comenzii, în cazul cumpărăturilor online;

o cerere de contestare completată de titularul cardului.

În funcție de complexitatea cazului și de regulile sistemelor internaționale de plată, verificările pot dura de la câteva zile până la câteva săptămâni.

Specialiștii recomandă să verifici întotdeauna notificările primite în aplicația băncii după fiecare plată și să consulți periodic istoricul tranzacțiilor.

Dacă terminalul POS afișează eroare, iar comerciantul dorește repetarea plății, este recomandat să verifici mai întâi în aplicația bancară dacă prima tranzacție a fost sau nu înregistrată.

De asemenea, bonurile fiscale și confirmările plăților online ar trebui păstrate cel puțin câteva săptămâni, deoarece pot reprezenta dovezi importante în cazul unei eventuale contestații.

În cele mai multe situații, atunci când este vorba despre o eroare tehnică sau o debitare dublă dovedită, clientul își poate recupera integral banii, însă este important ca problema să fie semnalată cât mai repede băncii și comerciantului.