Inteligența artificială ar putea elimina milioane de locuri de muncă. Peste 200 de economiști și 16 laureați Nobel lansează un avertisment
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Inteligența artificială ar putea transforma economia într-un ritm fără precedent și ar putea provoca pierderi masive de locuri de muncă, avertizează peste 200 de economiști într-o scrisoare deschisă. Documentul solicită guvernelor și companiilor din tehnologie să ia măsuri încă de acum pentru a gestiona efectele pe termen lung ale AI.
Economiștii cer măsuri urgente pentru gestionarea impactului inteligenței artificiale
Grupul „We Must Act Now” a publicat luni o scrisoare deschisă privind efectele pe care inteligența artificială le poate avea asupra economiei și pieței muncii.
Documentul este semnat de peste 200 de economiști, printre care 16 laureați ai Premiului Nobel, cofondatorul Anthropic, Jack Clark, fostul director general al Google, Eric Schmidt, precum și economiștii-șefi ai OpenAI și Anthropic, transmite Mashable.
Semnatarii atrag atenția că dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale poate produce o transformare economică fără precedent în următorul deceniu și solicită liderilor politici și companiilor din domeniul tehnologiei să acționeze din timp.
Potrivit scrisorii, AI ar putea deveni mult mai puternică în următorii zece ani, ceea ce ar putea genera o transformare economică mai amplă decât Revoluția Industrială, însă într-un interval de timp mult mai scurt.
Economiștii avertizează că această evoluție poate aduce atât creșteri importante ale nivelului de trai, cât și riscuri majore, inclusiv pierderi de locuri de muncă la scară largă.
Tot mai multe companii reduc personal pe fondul investițiilor în AI
Semnatarii scrisorii susțin că efectele inteligenței artificiale asupra ocupării forței de muncă sunt deja vizibile.
Potrivit unui raport publicat la sfârșitul anului trecut, aproximativ 50.000 de locuri de muncă au fost eliminate din cauza AI în 2025.
În 2026, mai multe companii importante, printre care Amazon, Atlassian, Block, Fiverr, Meta, Pinterest și Snap, au anunțat concedieri asociate investițiilor și implementării inteligenței artificiale.
Totodată, un sondaj realizat în luna mai, la care au participat aproximativ 12.000 de directori executivi, a arătat că 99% dintre respondenți se așteaptă ca utilizarea AI să conducă la reducerea numărului de angajați în următorii doi ani.
Apel pentru politici care să completeze munca oamenilor, nu să o înlocuiască
Inițiatorii grupului „We Must Act Now” susțin că ritmul în care evoluează inteligența artificială este mult mai rapid decât înțelegerea efectelor economice pe care aceasta le poate produce.
Economistul Erik Brynjolfsson, unul dintre organizatorii inițiativei, a transmis că autoritățile, economiștii și liderii din industria tehnologică trebuie să colaboreze pentru dezvoltarea unor politici, mecanisme de protecție și instituții care să orienteze inteligența artificială astfel încât aceasta să completeze activitatea oamenilor și să genereze beneficii pentru întreaga societate, nu doar pentru un număr restrâns de companii sau persoane.
Unele autorități au început deja să monitorizeze efectele AI asupra pieței muncii
Documentul menționează că unele administrații au început deja să urmărească impactul inteligenței artificiale asupra ocupării forței de muncă.
Printre exemple este statul american California, unde guvernatorul Gavin Newsom a anunțat lansarea unui sistem de monitorizare a locurilor de muncă afectate de inteligența artificială, după ce Meta a concediat aproximativ 8.000 de angajați în contextul extinderii investițiilor în AI.
Semnatarii scrisorii consideră însă că astfel de inițiative trebuie extinse și susțin că este nevoie de măsuri coordonate pentru ca dezvoltarea inteligenței artificiale să aducă beneficii economice fără a accentua dezechilibrele de pe piața muncii.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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