Volkswagen pregătește și mai multe concedieri. Producătorul auto ar putea elimina aproximativ 50.000 de locuri de muncă suplimentare

Volkswagen ar putea elimina aproximativ 50.000 de locuri de muncă suplimentare pentru a-și reduce costurile și a face față concurenței tot mai puternice din industria auto. Informația apare într-o notă internă transmisă angajaților de directorul general al companiei, Oliver Blume, aceasta fiind prima confirmare că producătorul auto ia în calcul reducerea a până la 100.000 de posturi la nivel global.

Potrivit documentului, Oliver Blume încearcă să eficientizeze activitatea celui mai mare constructor auto din Europa, într-un context în care profiturile companiei au scăzut. Volkswagen se confruntă cu costuri de miliarde de euro generate de tarife, cu o concurență puternică pe piața din China și cu presiuni pentru creșterea eficienței rețelei sale de producție din Germania.

Compania a convenit deja reducerea a aproximativ 50.000 de locuri de muncă la nivelul grupului, inclusiv în cadrul subsidiarelor Porsche și Audi. Cu toate acestea, conducerea consideră că sunt necesare măsuri suplimentare de reducere a costurilor, după ce a calculat că Volkswagen are un dezavantaj de cost de aproximativ 20% comparativ cu alte companii similare.

În nota internă se arată că această diferență de costuri ar echivala, din punct de vedere teoretic, cu necesitatea eliminării a încă aproximativ 50.000 de posturi la nivel mondial, conform Reuters.

Directorul general precizează însă că, în prezent, compania analizează la nivelul tuturor mărcilor, filialelor și regiunilor câte ajustări sunt necesare și, mai ales, câte dintre acestea sunt fezabile.

Până acum, Volkswagen a refuzat să comenteze informațiile potrivit cărora ar lua în calcul eliminarea a până la 100.000 de locuri de muncă.

Nota internă a fost transmisă după ce reprezentanții angajaților au cerut conducerii explicații privind planurile de restructurare prezentate joi în fața consiliului de supraveghere al companiei.

Potrivit unor surse apropiate situației, reprezentanții salariaților din consiliu au blocat propunerile conducerii, care ar fi inclus atât concedieri, cât și posibilitatea închiderii a patru fabrici.

În document, Oliver Blume afirmă că, în prezent, compania nu poate confirma existența unor perspective competitive pentru uzinele din Emden, Hanovra, Zwickau și Neckarsulm în anii 2030.

Totuși, directorul general subliniază că preferă identificarea unor soluții alternative în locul închiderii fabricilor. Printre variantele analizate anterior se numără utilizarea unor capacități de producție pentru industria de apărare sau fabricarea în Europa a unor modele Volkswagen dezvoltate în China, în cazul unităților care funcționează sub capacitate.

În comunicatul oficial publicat după întâlnirea de joi cu principalii parteneri sociali, Volkswagen nu a făcut nicio referire la eventualele concedieri sau la închiderea unor fabrici.

În schimb, grupul a anunțat că intenționează să reducă în continuare capacitatea de producție și să diminueze treptat la jumătate gama extinsă de modele comercializate.

Potrivit analiștilor citați de Reuters, aceste măsuri nu sunt suficiente pentru a rezolva problemele cu care se confruntă în prezent constructorul auto german.

Oliver Blume le-a transmis angajaților că este firesc ca nu toate detaliile planului de restructurare să fie stabilite în acest moment și că anumite aspecte necesită în continuare discuții și evaluări suplimentare. Acesta a precizat că vor urma și alte reuniuni în cadrul cărora conducerea va încerca să identifice cele mai bune soluții pentru viitorul companiei.