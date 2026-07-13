Valurile de căldură reduc producția de lapte cu până la 10% și cresc costurile producătorilor de Parmigiano Reggiano

Schimbările climatice pun o presiune tot mai mare asupra producătorilor de Parmigiano Reggiano, una dintre cele mai valoroase brânzeturi din lume. Valurile de căldură reduc producția de lapte, cresc consumul de energie și costurile de producție.

În urmă cu 50 de ani, fermierii din regiunea italiană Emilia-Romagna obișnuiau să deschidă ferestrele grajdurilor pe timpul nopții, în sezonul cald, pentru ca vitele să se poată răcori. În prezent, pe fondul valurilor de căldură care împing temperaturile la valori record, aceste ferestre rămân deschise permanent pentru a proteja vacile și, implicit, laptele produs de acestea, materia primă esențială pentru industria brânzei Parmigiano Reggiano.

Președintele Consorțiului Parmigiano Reggiano, Nicola Bertinelli, care conduce și ferma de produse lactate înființată de familia sa în 1895, la periferia orașului Parma, a explicat că temperaturile extreme afectează atât calitatea, cât și cantitatea laptelui.

La temperaturi de peste 40 de grade Celsius, vacile petrec mai mult timp culcate, consumă mai puțină hrană și produc cu până la 10% mai puțin lapte, unul dintre cele trei ingrediente necesare pentru obținerea parmezanului, alături de sare și cheag.

Producția autentică de Parmigiano Reggiano este permisă doar în cinci provincii, majoritatea situate în regiunea Emilia-Romagna, iar vacile trebuie hrănite exclusiv cu iarbă și fân cultivate în această zonă.

Bertinelli a precizat că lipsa precipitațiilor împiedică dezvoltarea ierbii și recoltarea fânului, ceea ce face imposibilă obținerea cantității de lapte necesare fabricării brânzei. El a adăugat că, pentru a face față temperaturilor ridicate, el și alți producători au instalat ventilatoare și sisteme de pulverizare a apei, însă aceste măsuri au dus la creșterea costurilor cu energia.

Creșterea facturilor la energie îi afectează și pe administratorii depozitelor în care roțile de Parmigiano Reggiano sunt păstrate la maturare timp de cel puțin 12 luni, iar în unele cazuri chiar trei ani sau mai mult. Peste 500.000 de roți de Parmigiano Reggiano, cu o valoare totală de peste 300 de milioane de euro, sunt depozitate în cele două centre operate de Magazzini Generali delle Tagliate (MGT), situate în provinciile Reggio Emilia și Modena.

Directorul MGT, Giancarlo Ravanetti, a declarat că, în timpul celor mai intense valuri de căldură din acest an, consumul zilnic de energie al companiei a crescut cu aproximativ 30%. Acesta a explicat că, pentru a îmbunătăți eficiența energetică a instalațiilor, au fost modernizate sistemele de răcire și cazanele, a fost îmbunătățită izolația clădirilor și a fost extinsă producția de energie regenerabilă.

Depozitele cu temperatură controlată din regiune au devenit adevărate instituții, cunoscute sub denumirea de „Banca de Parmigiano”. În interiorul acestora, tehnologia modernă completează metodele tradiționale de producție. Fiecare roată de Parmigiano Reggiano este supusă unor controale riguroase de calitate, inclusiv scanări cu raze X, pentru identificarea eventualelor defecte. De asemenea, experții verifică săptămânal fiecare roată, lovind-o ușor cu ciocane speciale pentru a detecta eventualele imperfecțiuni apărute în timpul procesului de maturare.

Ravanetti a subliniat că factorul uman rămâne esențial și reprezintă principalul atu al întregului proces de producție și maturare a brânzei.

„Căldura extremă afectează calitatea şi cantitatea laptelui. Dacă nu plouă, iarba nu creşte, fânul nu poate fi cosit şi este imposibil să se obţină laptele necesar pentru fabricarea brânzei”, a declarat Bertinelli. „În timpul valurilor de căldură maxime din acest an, consumul nostru zilnic de energie a crescut cu aproximativ 30%. Pentru a face instalaţiile noastre cât mai eficiente din punct de vedere energetic, am îmbunătăţit sistemele de răcire şi cazanele, am modernizat izolaţia clădirilor şi am crescut producţia de energie regenerabilă. Factorul uman rămâne esenţial şi este adevăratul punct forte al întregului proces”, a adăugat Ravanetti.

Paolo Ganzerli, director de vânzări internaționale al grupului alimentar GranTerre, care a înregistrat în 2025 venituri consolidate de 1,87 miliarde de euro, și-a exprimat, la rândul său, îngrijorarea cu privire la creșterea costurilor generate de temperaturile extreme. Acesta a avertizat că, dacă fenomenele meteorologice extreme vor deveni tot mai frecvente și mai intense, ele vor afecta atât cantitatea, cât și calitatea laptelui, dar vor determina, mai ales, o majorare semnificativă a costurilor de producție.

Industria Parmigiano Reggiano generează anual venituri estimate la 4,5 miliarde de euro, asigură locuri de muncă pentru mii de persoane și reprezintă un pilon important al economiei locale. În 2025, exporturile au depășit 50% din vânzările totale de Parmigiano Reggiano, iar Statele Unite ale Americii au rămas cea mai importantă piață externă.

Ganzerli a subliniat că Parmigiano Reggiano are o tradiție de peste 800 de ani și a afirmat că producătorii își doresc să asigure continuitatea acestei moșteniri, astfel încât generațiile viitoare să poată continua să producă și să consume această brânză emblematică.