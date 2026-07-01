Canicula creează dificultăți pentru centralele nucleare europene. Care este situația de la Cernavodă

Canicula care afectează o mare parte a Europei ridică semne de întrebare privind funcționarea centralelor nucleare, după ce unele state au fost nevoite să reducă producția din cauza temperaturii ridicate a apelor de răcire. În România, Nuclearelectrica transmite că nu există, în prezent, efecte asupra producției de energie de la CNE Cernavodă. Compania precizează că Unitatea 2 funcționează la putere nominală, iar livrările către Sistemul Energetic Național se desfășoară fără restricții.

Canicula nu a determinat, până în acest moment, reducerea producției de energie electrică la Centrala Nucleară Cernavodă, potrivit informațiilor transmise de Nuclearelectrica într-un răspuns pentru DCBusiness. Precizarea vine în contextul în care mai multe centrale nucleare europene au fost afectate de temperaturile ridicate ale apelor utilizate pentru răcirea reactoarelor.

Compania arată că, în această perioadă, doar Unitatea 2 produce energie electrică, în timp ce Unitatea 1 se află în programul de oprire planificată, conform calendarului de mentenanță anunțat anterior.

„Doar Unitatea 2 CNE Cernavodă funcționează la putere nominală. Nu au existat reduceri de putere ale Unității 2 CNE Cernavodă”, a transmis Nuclearelectrica.

Reprezentanții companiei subliniază că nu există indicii potrivit cărora actualul val de căldură ar afecta producția de energie electrică sau livrările către Sistemul Energetic Național. Totodată, producătorul afirmă că energia nucleară are o dependență redusă de condițiile meteorologice, inclusiv în perioade de temperaturi extreme, atât timp cât sunt respectate cerințele tehnice și normele de securitate nucleară.

Sistemul de răcire al reactoarelor de la Cernavodă utilizează apa din canalul Dunării, iar parametrii de funcționare sunt urmăriți permanent pentru a asigura exploatarea în condiții de siguranță.

Potrivit Nuclearelectrica, temperatura apei Dunării în zona Cernavodă este în prezent de aproximativ 26 de grade Celsius. Compania precizează că exploatarea centralei respectă toate limitele tehnice și condițiile prevăzute în autorizațiile de mediu și de gospodărire a apelor.

În situația în care temperatura apei de răcire sau alți indicatori de exploatare s-ar apropia de limitele admise, centrala dispune de măsuri operaționale pentru menținerea marjelor de siguranță.

Aceste măsuri pot include inclusiv ajustarea puterii unităților. Într-un scenariu extrem, dacă pragurile de siguranță ar fi atinse, reactoarele pot fi oprite pentru protejarea securității nucleare, în conformitate cu procedurile și specificațiile de proiect.

Compania nu a comunicat însă valorile exacte ale temperaturilor la care ar deveni obligatorie reducerea puterii sau oprirea unităților.

Nuclearelectrica precizează că evacuarea apei utilizate în procesele tehnologice este reglementată prin autorizațiile de mediu și de gospodărire a apelor.

Compania arată că temperatura apei evacuate și ceilalți parametri relevanți sunt monitorizați permanent pentru respectarea cerințelor impuse de autorități.

Cu toate acestea, răspunsul transmis nu include valorile concrete ale limitelor prevăzute în autorizațiile aflate în vigoare.

Întrebată dacă în ultimii ani au existat situații în care centrala a fost obligată să reducă producția din cauza temperaturii apei sau a fenomenelor meteorologice extreme, Nuclearelectrica a indicat un singur caz.

Potrivit companiei, singura oprire determinată de condițiile hidrologice s-a produs în anul 2003, când Unitatea 1 a fost oprită din cauza scăderii nivelului Dunării, fenomen provocat de secetă.

„De atunci și până în prezent nu au mai existat astfel de situații”, a transmis Nuclearelectrica.

În perioadele de temperaturi extreme, centrala aplică măsuri tehnice și operaționale prevăzute încă din faza de proiectare și în procedurile de exploatare.

Acestea includ monitorizarea permanentă a temperaturii aerului și a apei utilizate pentru răcire, supravegherea nivelului și debitului Dunării, precum și programe de întreținere preventivă și verificarea echipamentelor esențiale pentru securitatea nucleară.

Totodată, sunt implementate măsuri dedicate protecției personalului care lucrează în condiții de temperaturi ridicate, precum asigurarea microclimatului, ventilației, organizarea activităților și acordarea perioadelor de repaus prevăzute de legislația privind munca în condiții de caniculă.

Nuclearelectrica mai subliniază că reactoarele de tip CANDU de la Cernavodă sunt echipate cu multiple sisteme independente de răcire și securitate, iar exploatarea centralei se desfășoară sub supravegherea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN), cu respectarea tuturor cerințelor de securitate nucleară.

Compania afirmă că frecvența tot mai mare a valurilor de căldură este luată în calcul atât în exploatarea curentă a centralei, cât și în proiectele de dezvoltare a sectorului nuclear.

În activitatea curentă sunt monitorizați permanent parametrii meteorologici și hidrologici ai amplasamentului, inclusiv temperatura aerului, temperatura apei și condițiile de pe Dunăre.

În cazul proiectului de retehnologizare a Unității 1, documentația include reevaluarea condițiilor amplasamentului și a hazardurilor externe, inclusiv a fenomenelor meteorologice extreme asociate schimbărilor climatice.

Pentru viitoarele Unități 3 și 4, Nuclearelectrica precizează că proiectarea și procesul de autorizare trebuie să respecte cerințele actuale ale CNCAN și standardele internaționale de securitate nucleară, inclusiv evaluarea pe termen lung a condițiilor climatice și hidrologice, a temperaturilor extreme, a secetei și a disponibilității surselor de apă pentru răcire.

Compania transmite că, în acest moment, nu există indicii potrivit cărora actualul episod de caniculă ar afecta producția de energie electrică a Centralei Nucleare Cernavodă sau livrările către Sistemul Energetic Național.

Reprezentanții Nuclearelectrica precizează că exploatarea centralei continuă în condiții normale, iar procedurile interne permit monitorizarea permanentă a tuturor parametrilor care pot fi influențați de temperaturile ridicate.