Bursa de la București a închis marți pe verde. Tranzacțiile au trecut de un miliard de lei

Bursa de Valori București a încheiat ședința de tranzacționare de marți pe creștere, după ce în prima parte a zilei toți indicii importanți se aflau pe minus. Indicele principal BET a depășit din nou pragul de 31.000 de puncte, iar valoarea totală a tranzacțiilor a trecut de un miliard de lei.

După un debut negativ, în care principalii indici ai Bursei de Valori București (BVB) afișau scăderi, piața și-a revenit pe parcursul ședinței, încheind ziua în teritoriu pozitiv.

Indicele BET, care urmărește evoluția celor mai tranzacționate 20 de companii listate pe Piața Reglementată, a crescut cu 0,49%, până la 31.015,83 puncte.

În primele 45 de minute de tranzacționare, BET se afla la 30.743,47 puncte, în scădere cu 0,39%, însă cumpărătorii au revenit în piață în a doua parte a zilei.

Și indicele BET-Plus, care reflectă evoluția celor mai lichide acțiuni listate la BVB, a avansat cu 0,49%.

Totodată, BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiții, a urcat cu 0,27%, iar BET-XT, care include cele mai lichide 25 de titluri de pe piață, a crescut cu 0,47%.

Unul dintre cele mai bune rezultate a fost înregistrat de indicele BET-NG, care urmărește companiile din energie și utilități. Acesta a închis ședința cu un avans de 0,79%.

În schimb, indicele BET-FI, care reflectă evoluția societăților de investiții financiare, a scăzut cu 0,24%.

De asemenea, indicele BET AeRO, dedicat companiilor listate pe piața alternativă, a consemnat o depreciere marginală de 0,04%.

Valoarea totală a schimburilor realizate marți la Bursa de Valori București s-a ridicat la 1,037 miliarde de lei, echivalentul a aproape 200 de milioane de euro.

Din această sumă, tranzacțiile cu acțiuni au reprezentat 953,83 milioane de lei, respectiv aproximativ 181,8 milioane de euro.

Nivelul ridicat al rulajului confirmă interesul investitorilor pentru piața locală și vine după o perioadă în care indicele BET a stabilit noi maxime istorice.

Cele mai lichide acțiuni ale zilei au fost cele ale Băncii Transilvania, care au generat schimburi de peste 33 milioane de lei.

Pe următoarele locuri s-au situat titlurile OMV Petrom, cu tranzacții de 7,58 milioane de lei, și cele ale Romgaz, cu un rulaj de 4,38 milioane de lei.

Interesul ridicat pentru acțiunile Băncii Transilvania se menține și după ce acestea au fost cele mai tranzacționate titluri și săptămâna trecută, când au generat schimburi de peste 100 de milioane de lei.

În topul aprecierilor s-au aflat acțiunile Companiei Energopetrol, care au câștigat 11,9%. Au urmat titlurile Șantierului Naval Orșova, cu un avans de 5,56%, și cele ale Bucur SA, care au crescut cu 5%.

La polul opus, cele mai importante scăderi au fost consemnate de acțiunile Nuclearelectrica, care au pierdut 2,34%. De asemenea, titlurile Comelf s-au depreciat cu 2,27%, iar cele ale Romcarbon cu 1,89%.

Evoluția de marți vine după o săptămână favorabilă pentru piața de capital românească. În perioada 15-19 iunie, capitalizarea bursieră a crescut cu peste 21,4 miliarde de lei, ajungând la peste 642 de miliarde de lei.

Totodată, indicele BET a depășit săptămâna trecută pentru prima dată pragul de 31.000 de puncte în timpul ședinței de tranzacționare, confirmând trendul ascendent al pieței.