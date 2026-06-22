Bursa de la București a închis pe verde. Indicele BET a urcat cu 0,55%, iar tranzacțiile au depășit 81 de milioane de lei

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de tranzacționare de luni în creștere pe aproape toți indicii principali. Investitorii au realizat tranzacții de peste 81 de milioane de lei, în timp ce indicele BET a continuat să se mențină în apropierea maximelor istorice atinse în ultima perioadă.

Ședința de luni s-a încheiat cu evoluții pozitive pentru majoritatea indicilor bursieri. Indicele BET, care urmărește cele mai tranzacționate 20 de companii listate pe Piața Reglementată, a avansat cu 0,55% și a ajuns la 30.863,76 puncte.

La rândul său, indicele BET-Plus, care reflectă evoluția celor mai lichide acțiuni de la Bursa de Valori București, a crescut cu 0,51%.

Creșteri au fost consemnate și de ceilalți indicatori importanți ai pieței. BET-BK, reperul de randament pentru fondurile de investiții, a urcat cu 0,28%, în timp ce BET-NG, indicele dedicat companiilor din energie și utilități, a avansat cu 0,69%.

Indicele extins BET-XT a înregistrat un plus de 0,51%, iar BET AeRO, care urmărește companiile listate pe piața alternativă, s-a apreciat cu 0,64%.

Singurul indice care a închis pe minus a fost BET-FI, dedicat fostelor SIF-uri și Fondului Proprietatea, care a scăzut cu 0,39%.

Valoarea totală a tranzacțiilor realizate luni la Bursa de Valori București a fost de 81,78 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 15,61 milioane de euro.

Cele mai tranzacționate acțiuni au fost cele ale Băncii Transilvania, care au generat schimburi în valoare de 22,60 milioane de lei.

Pe următoarele poziții s-au situat titlurile Nuclearelectrica și OMV Petrom, fiecare cu tranzacții de aproximativ 6,97 milioane de lei.

Interesul investitorilor pentru acțiunile din sectorul bancar și energetic a continuat astfel și în prima ședință a săptămânii, aceste companii rămânând printre cele mai importante repere ale pieței locale de capital.

În rândul companiilor care au înregistrat cele mai bune evoluții bursiere s-au remarcat titlurile Artego, care au urcat cu 6%, urmate de Bittnet Systems, cu o creștere de 5,82%.

De asemenea, acțiunile Roca Industry HoldingRock1 au avansat cu 3,41%.

La polul opus s-au aflat titlurile Energopetrol, care au pierdut 10,64% din valoare. Scăderi importante au fost consemnate și de Prefab (-6,96%) și Altur (-6,43%).

Datele publicate de Bursa de Valori București arată că săptămâna trecută capitalizarea totală a pieței a crescut cu 21,47 miliarde de lei.

Valoarea companiilor listate a ajuns la 642,19 miliarde de lei în perioada 15-19 iunie 2026, comparativ cu 620,72 miliarde de lei în săptămâna precedentă, ceea ce reprezintă o creștere de 3,45%.

În schimb, valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut. Rulajul total al săptămânii trecute a fost de 401,27 milioane de lei, față de 427,17 milioane de lei în intervalul anterior.

Cea mai activă ședință a fost cea din 16 iunie, când s-au realizat tranzacții de 125,12 milioane de lei. La polul opus s-a aflat ședința din 18 iunie, cu un rulaj de 49,91 milioane de lei.

Indicele principal BET a încheiat săptămâna trecută la 30.693,83 puncte, după ce în cursul ședinței de vineri depășise pentru scurt timp pragul de 31.000 de puncte, marcând un nou maxim istoric.

În perioada analizată, cele mai lichide acțiuni au fost cele ale Băncii Transilvania, cu tranzacții totale de 101,19 milioane de lei. Deși au rămas în centrul atenției investitorilor, titlurile băncii au înregistrat o scădere de 4,52%.

Au urmat acțiunile Hidroelectrica, cu schimburi de 49,50 milioane de lei și o apreciere de 0,57%, respectiv OMV Petrom, cu tranzacții de 38,68 milioane de lei și un declin de 1,33%.

În ceea ce privește evoluțiile săptămânale, cele mai mari creșteri au fost consemnate de Altur (+14,75%), Energopetrol (+12,57%) și Digi Communications (+10,68%), în timp ce Green Tech International (-11,76%), Sinteza (-8,01%) și Artego (-7,41%) au înregistrat cele mai importante scăderi.