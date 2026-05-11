Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României, cursul oficial de luni a fost stabilit la 5,2222 lei pentru un euro.

Evoluția confirmă tendința de recuperare a monedei naționale după fluctuațiile puternice din ultimele zile, generate de tensiunile politice și de schimbările produse la nivel guvernamental.

Cu aproximativ 40 de minute înainte de publicarea cursului oficial, moneda europeană era cotată pe piața interbancară în jurul nivelului de 5,2200 lei.

Aprecierea leului vine după perioada de presiune asupra pieței valutare apărută în contextul moțiunii de cenzură care a dus la demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan și al incertitudinilor privind formarea unei noi majorități.

În paralel cu evoluția pozitivă a leului, piața de capital din România a continuat să crească puternic.

Bursa de Valori București a atins luni un nou maxim istoric, după ce indicele BET a depășit pentru prima dată pragul psihologic de 30.000 de puncte.

La momentul redactării știrii, indicele principal al pieței locale era cotat la aproximativ 30.100 de puncte, în creștere cu 1,30%.

Performanța consolidează unul dintre cele mai puternice raliuri bursiere din Europa din ultima perioadă.

Indicele BET include cele mai lichide 20 de companii listate la Bursa de Valori București și este considerat principalul indicator al evoluției pieței locale de capital.

Datele bursiere arată o evoluție puternică a pieței românești în ultimele luni.

Indicele BET:

a crescut cu aproape 7% doar în ultima săptămână;

înregistrează un avans de peste 23% de la începutul anului;

este cu aproximativ 82,5% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut.

Aceste randamente plasează piața de capital din România printre cele mai performante burse europene în această perioadă.

Analiștii explică evoluția prin interesul ridicat al investitorilor pentru companiile energetice și bancare listate la BVB, dar și prin revenirea optimismului din piețele financiare după șocurile politice din ultimele săptămâni.

La deschiderea ședinței de tranzacționare de luni, și alți indici importanți ai pieței locale au înregistrat evoluții pozitive.

Indicele BET-XT, care urmărește cele mai lichide 25 de companii listate, a crescut cu 0,87%.

În schimb, indicele BET-BK, utilizat drept reper pentru randamentul fondurilor de investiții, a înregistrat o scădere de 0,69%.

Totodată:

indicele BET-FI, al societăților de investiții financiare, a urcat cu 0,27%;

indicele BET-NG, care include companiile din energie și utilități, a avansat cu 1,22%.

Potrivit datelor furnizate de Bursa de Valori București, printre cele mai mari creșteri de luni s-au numărat acțiunile:

Romgaz (+3,97%);

Rompetrol Rafinare (+3,87%);

Premier Energy (+3,77%).

Pe de altă parte, printre cele mai mari scăderi s-au aflat titlurile:

Sinteza (-5,88%);

Bucur SA (-5,65%);

Prebet (-3,06%).

Evoluțiile de pe piața valutară și de pe bursă vin într-un moment în care investitorii încearcă să evalueze impactul schimbărilor politice de la București asupra economiei.

În ultimele zile, volatilitatea de pe piețele financiare a crescut semnificativ după căderea Guvernului Bolojan și incertitudinile legate de viitoarea formulă de guvernare.

Cu toate acestea, aprecierea leului și avansul puternic al Bursei de Valori București indică o revenire a încrederii investitorilor și o reducere a presiunilor imediate asupra piețelor financiare locale.