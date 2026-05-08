Cursul valutar publicat de Banca Națională a României indică o scădere moderată a monedei europene, după ce euro a depășit în ultimele zile toate recordurile istorice în raport cu leul.

BNR a anunțat vineri un curs oficial de 5,23 lei pentru un euro, în scădere față de nivelul afișat joi, când moneda europeană era cotată la 5,2661 lei. Miercuri, euro atinsese chiar un maxim istoric de 5,268 lei.

Corecția anunțată de banca centrală este de 0,27 bani, echivalentul unei scăderi de 0,05% față de ședința precedentă. Este prima retragere mai clară a monedei europene după deprecierea accelerată a leului din ultimele zile.

Mișcarea de scădere era vizibilă încă de joi și pe piața interbancară, unde euro coborâse ușor după ce miercuri oscila în intervalul 5,268 – 5,27 lei.

Evoluția recentă a monedei europene a fost influențată puternic de instabilitatea politică și de reacțiile din piețele financiare, care au crescut presiunea asupra monedei naționale.

Marți, chiar în ziua moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, BNR afișase un curs de 5,218 lei pentru un euro. În doar câteva zile, moneda europeană a continuat să urce rapid până la noile maxime istorice.

În ultimele două săptămâni, euro s-a apreciat cu aproximativ 3,5% față de leu. Evoluția este semnificativă în contextul în care, de la începutul anului, cursul valutar se menținuse relativ stabil în jurul pragului de 5,09 lei/euro.

Analiștii financiari urmăresc acum dacă această corecție anunțată de BNR reprezintă doar o ajustare temporară sau începutul unei stabilizări mai consistente a pieței valutare.

Pe lângă presiunile din piața valutară, investitorii și debitorii urmăresc și evoluția indicilor ROBOR, care influențează costurile creditelor în lei.

ROBOR, adică rata dobânzii la care băncile se împrumută între ele, este calculat zilnic pe baza cotațiilor transmise de zece instituții bancare selectate de BNR. Ratele de referință sunt stabilite pentru mai multe scadențe, de la overnight până la 12 luni.

Banca Națională a renunțat încă din 11 noiembrie să mai comunice ROBOR la 9 luni, însă ceilalți indicatori continuă să fie utilizați ca referință în piața financiară.

Datele pentru perioada 1 mai 2025 – 8 mai 2026 arată că ROBOR la 3 luni a avut o valoare maximă de 7,39% pe 16 mai 2025 și o valoare minimă de 5,74% pe 27 februarie 2026. Media perioadei analizate este de 6,37%.

Tabel: Evoluția recentă a cursului valutar și a indicelui ROBOR: