Curs valutar vineri, 24 iulie. Cât valorează euro și dolarul înainte de weekend. BNR a publicat noile cotații

Curs valutar vineri, 24 iulie. Banca Națională a României (BNR) a publicat vineri, 24 iulie, cursul valutar pentru principalele monede internaționale, precum și cotația gramului de aur și a Drepturilor Speciale de Tragere (DST).

Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR), moneda euro a fost cotată la 5,2348 lei, în timp ce dolarul american a avut un curs de 4,5974 lei. Lira sterlină a fost evaluată la 6,1215 lei, iar francul elvețian la 5,6297 lei.

În ceea ce privește celelalte valute importante, dolarul australian a fost cotat la 3,2126 lei, dolarul canadian la 3,2644 lei, iar dolarul neo-zeelandez la 2,6589 lei. Renminbi-ul chinezesc a avut un curs de 0,6788 lei, iar dolarul din Singapore a fost evaluat la 3,5607 lei.

BNR a stabilit pentru coroana cehă un curs de 0,2166 lei, pentru coroana daneză 0,7003 lei, pentru coroana norvegiană 0,4788 lei, iar pentru coroana suedeză 0,4724 lei. De asemenea, 100 de coroane islandeze au fost cotate la 3,6556 lei.

Lira egipteană a fost cotată la 0,0895 lei, lira turcească la 0,0970 lei, iar dirhamul Emiratelor Arabe Unite la 1,2518 lei. Bahtul thailandez a avut un curs de 0,1365 lei, iar dolarul din Hong Kong a fost evaluat la 0,5862 lei.

În regiune, zlotul polonez a fost cotat la 1,2103 lei, rubla rusească la 0,0589 lei, dinarul sârbesc la 0,0446 lei, leul moldovenesc la 0,2610 lei, iar hryvna ucraineană la 0,1026 lei.

Alte cotații publicate de BNR includ randul sud-african, evaluat la 0,2714 lei, realul brazilian la 0,9045 lei, rupia indiană la 0,0476 lei, ringgitul malaysian la 1,1238 lei, pesoul mexican la 0,2629 lei, pesoul filipinez la 0,0743 lei și shekelul israelian la 1,5037 lei.

Totodată, 100 de forinți maghiari au fost cotați la 1,4434 lei, 100 de yeni japonezi la 2,8078 lei, 100 de woni sud-coreeni la 0,3143 lei, iar 100 de rupii indoneziene la 0,0256 lei.

Gramul de aur a fost cotat la 599,5279 lei, iar valoarea Drepturilor Speciale de Tragere (DST) a fost stabilită la 6,2336 lei.

Monedă / Activ Simbol Curs BNR (24 iulie) Dolar australian AUD 3,2126 Dolar canadian CAD 3,2644 Franc elvețian CHF 5,6297 Coroană cehă CZK 0,2166 Coroană daneză DKK 0,7003 Liră egipteană EGP 0,0895 Euro EUR 5,2348 Liră sterlină GBP 6,1215 100 forinți maghiari HUF 1,4434 100 yeni japonezi JPY 2,8078 Leu moldovenesc MDL 0,2610 Coroană norvegiană NOK 0,4788 Zlot polonez PLN 1,2103 Rublă rusească RUB 0,0589 Coroană suedeză SEK 0,4724 Liră turcească TRY 0,0970 Dolar american USD 4,5974 Rand sud-african ZAR 0,2714 Real brazilian BRL 0,9045 Renminbi chinezesc CNY 0,6788 Rupie indiană INR 0,0476 100 woni sud-coreeni KRW 0,3143 Peso mexican MXN 0,2629 Dolar neo-zeelandez NZD 2,6589 Dinar sârbesc RSD 0,0446 Hryvnă ucraineană UAH 0,1026 Dirham Emiratele Arabe Unite AED 1,2518 Baht thailandez THB 0,1365 Dolar Hong Kong HKD 0,5862 Shekel israelian ILS 1,5037 100 rupii indoneziene IDR 0,0256 Peso filipinez PHP 0,0743 100 coroane islandeze ISK 3,6556 Ringgit malaysian MYR 1,1238 Dolar singaporez SGD 3,5607 Gram de aur XAU 599,5279 lei Drepturi Speciale de Tragere XDR 6,2336 lei

Comparativ cu ziua precedentă, indicele ROBID a crescut ușor pentru scadențele O/N și T/N, de la 5,34% la 5,35%, în timp ce celelalte maturități au rămas neschimbate. În cazul ROBOR, s-a înregistrat o creștere marginală doar pentru scadența O/N, de la 5,62% la 5,63%, în timp ce restul indicatorilor au rămas la aceleași valori ca în ședința din 23 iulie.