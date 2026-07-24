Curs valutar vineri, 24 iulie. Cât valorează euro și dolarul înainte de weekend. BNR a publicat noile cotații
SURSA FOTO: Dreamstime - Cursul valutar
Curs valutar vineri, 24 iulie. Banca Națională a României (BNR) a publicat vineri, 24 iulie, cursul valutar pentru principalele monede internaționale, precum și cotația gramului de aur și a Drepturilor Speciale de Tragere (DST).
Curs valutar vineri, 24 iulie. Cât valorează euro și dolarul înainte de weekend
Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR), moneda euro a fost cotată la 5,2348 lei, în timp ce dolarul american a avut un curs de 4,5974 lei. Lira sterlină a fost evaluată la 6,1215 lei, iar francul elvețian la 5,6297 lei.
În ceea ce privește celelalte valute importante, dolarul australian a fost cotat la 3,2126 lei, dolarul canadian la 3,2644 lei, iar dolarul neo-zeelandez la 2,6589 lei. Renminbi-ul chinezesc a avut un curs de 0,6788 lei, iar dolarul din Singapore a fost evaluat la 3,5607 lei.
BNR a stabilit pentru coroana cehă un curs de 0,2166 lei, pentru coroana daneză 0,7003 lei, pentru coroana norvegiană 0,4788 lei, iar pentru coroana suedeză 0,4724 lei. De asemenea, 100 de coroane islandeze au fost cotate la 3,6556 lei.
Lira egipteană a fost cotată la 0,0895 lei, lira turcească la 0,0970 lei, iar dirhamul Emiratelor Arabe Unite la 1,2518 lei. Bahtul thailandez a avut un curs de 0,1365 lei, iar dolarul din Hong Kong a fost evaluat la 0,5862 lei.
În regiune, zlotul polonez a fost cotat la 1,2103 lei, rubla rusească la 0,0589 lei, dinarul sârbesc la 0,0446 lei, leul moldovenesc la 0,2610 lei, iar hryvna ucraineană la 0,1026 lei.
Alte cotații publicate de BNR includ randul sud-african, evaluat la 0,2714 lei, realul brazilian la 0,9045 lei, rupia indiană la 0,0476 lei, ringgitul malaysian la 1,1238 lei, pesoul mexican la 0,2629 lei, pesoul filipinez la 0,0743 lei și shekelul israelian la 1,5037 lei.
Totodată, 100 de forinți maghiari au fost cotați la 1,4434 lei, 100 de yeni japonezi la 2,8078 lei, 100 de woni sud-coreeni la 0,3143 lei, iar 100 de rupii indoneziene la 0,0256 lei.
Gramul de aur a fost cotat la 599,5279 lei, iar valoarea Drepturilor Speciale de Tragere (DST) a fost stabilită la 6,2336 lei.
|Monedă / Activ
|Simbol
|Curs BNR (24 iulie)
|Dolar australian
|AUD
|3,2126
|Dolar canadian
|CAD
|3,2644
|Franc elvețian
|CHF
|5,6297
|Coroană cehă
|CZK
|0,2166
|Coroană daneză
|DKK
|0,7003
|Liră egipteană
|EGP
|0,0895
|Euro
|EUR
|5,2348
|Liră sterlină
|GBP
|6,1215
|100 forinți maghiari
|HUF
|1,4434
|100 yeni japonezi
|JPY
|2,8078
|Leu moldovenesc
|MDL
|0,2610
|Coroană norvegiană
|NOK
|0,4788
|Zlot polonez
|PLN
|1,2103
|Rublă rusească
|RUB
|0,0589
|Coroană suedeză
|SEK
|0,4724
|Liră turcească
|TRY
|0,0970
|Dolar american
|USD
|4,5974
|Rand sud-african
|ZAR
|0,2714
|Real brazilian
|BRL
|0,9045
|Renminbi chinezesc
|CNY
|0,6788
|Rupie indiană
|INR
|0,0476
|100 woni sud-coreeni
|KRW
|0,3143
|Peso mexican
|MXN
|0,2629
|Dolar neo-zeelandez
|NZD
|2,6589
|Dinar sârbesc
|RSD
|0,0446
|Hryvnă ucraineană
|UAH
|0,1026
|Dirham Emiratele Arabe Unite
|AED
|1,2518
|Baht thailandez
|THB
|0,1365
|Dolar Hong Kong
|HKD
|0,5862
|Shekel israelian
|ILS
|1,5037
|100 rupii indoneziene
|IDR
|0,0256
|Peso filipinez
|PHP
|0,0743
|100 coroane islandeze
|ISK
|3,6556
|Ringgit malaysian
|MYR
|1,1238
|Dolar singaporez
|SGD
|3,5607
|Gram de aur
|XAU
|599,5279 lei
|Drepturi Speciale de Tragere
|XDR
|6,2336 lei
ROBOR a înregistrat o creștere marginală doar pentru scadența O/N
Comparativ cu ziua precedentă, indicele ROBID a crescut ușor pentru scadențele O/N și T/N, de la 5,34% la 5,35%, în timp ce celelalte maturități au rămas neschimbate. În cazul ROBOR, s-a înregistrat o creștere marginală doar pentru scadența O/N, de la 5,62% la 5,63%, în timp ce restul indicatorilor au rămas la aceleași valori ca în ședința din 23 iulie.
|Perioada
|ROBID – 24 iulie
|ROBID – 23 iulie
|ROBOR – 24 iulie
|ROBOR – 23 iulie
|O/N
|5,35%
|5,34%
|5,63%
|5,62%
|T/N
|5,35%
|5,34%
|5,63%
|5,63%
|1 săptămână
|5,42%
|5,42%
|5,71%
|5,71%
|1 lună
|5,45%
|5,45%
|5,74%
|5,74%
|3 luni
|5,54%
|5,54%
|5,84%
|5,84%
|6 luni
|5,60%
|5,60%
|5,93%
|5,93%
|12 luni
|5,64%
|5,64%
|5,98%
|5,98%
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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