Alertă ANSVSA! Două produse vândute în magazinele PENNY sunt retrase de urgență. Consumatorii sunt sfătuiți să nu le consume

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) anunță retragerea de pe piață a două produse comercializate în rețeaua de magazine PENNY, după ce s-a constatat depășirea nivelului maxim admis de acid cianhidric. Măsura a fost luată de furnizorul ENCINGER SK s.r.o., iar autoritățile avertizează că nu poate fi exclus un risc pentru sănătatea consumatorilor. Cei care au cumpărat produsele sunt îndemnați să nu le consume și le pot returna în orice magazin PENNY, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Potrivit informațiilor transmise de ANSVSA, rechemarea vizează două sortimente de semințe marca WELLGOOD, comercializate exclusiv în magazinele PENNY și care fac parte din anumite loturi identificate prin data de expirare.

Produsele retrase sunt:

WELLGOOD Semințe de in 200 g / Flax Seeds 200 g GTIN: 4070308146454 Date de expirare cuprinse între 20.11.2026 și 09.02.2027

WELLGOOD Mix semințe pentru salată 200 g / Mixed Seeds for Salads 200 g GTIN: 4337256946483 Date de expirare cuprinse între 29.08.2026 și 03.11.2026



Conform ANSVSA, motivul retragerii îl reprezintă depășirea nivelului maxim admis de acid cianhidric, situație care impune retragerea preventivă a produselor de la comercializare.

Autoritatea avertizează că persoanele care au cumpărat aceste produse nu ar trebui să le consume.

Produsele pot fi returnate în orice magazin PENNY, iar contravaloarea acestora va fi restituită integral, fără ca cumpărătorii să fie obligați să prezinte bonul fiscal.

În același timp, reprezentanții companiei precizează că stocurile afectate au fost deja retrase de la vânzare, astfel încât produsele respective nu ar mai trebui să se regăsească pe rafturile magazinelor.

ANSVSA subliniază că măsura nu privește toate produsele din gama WELLGOOD, ci exclusiv loturile identificate prin datele de expirare menționate în anunț.

Celelalte produse ale mărcii WELLGOOD, precum și alte loturi ale acelorași produse, nu sunt afectate de această rechemare.

Potrivit informațiilor comunicate de autorități, semințele de in conțin în mod natural compuși care pot elibera acid cianhidric.

Din acest motiv, legislația europeană stabilește limite maxime admise pentru această substanță în produsele alimentare. Atunci când aceste limite sunt depășite, operatorii economici sunt obligați să retragă produsele de pe piață ca măsură de precauție, pentru protejarea sănătății consumatorilor.

Pentru informații suplimentare, consumatorii pot contacta Rewe România la numărul de telefon 0800.110.111, disponibil de luni până sâmbătă, între orele 08:00 și 21:00, sau prin e-mail la adresa contact@penny.ro.