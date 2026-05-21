Măsura anunțată de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) vizează un produs de fistic decojit crud mărunțit, pentru care a fost depistată o contaminare cu o micotoxină, ceea ce a determinat declanșarea alertei alimentare.

ANSVSA a precizat că este retras de pe piață următorul produs:

ORLANDOS MAESTRO FISTIC DECOJIT CRUD MĂRUNȚIT – 150 g

Producător: ORLANDOS IMPORT EXPORT 2001 SRL

Lot: L1803267

Data expirării: 31.03.2027

Produsul a fost comercializat în rețeaua Selgros, iar autoritățile au dispus atât oprirea vânzărilor, cât și rechemarea de la clienți.

Retragerea a fost decisă după detectarea Ochratoxinei A, o substanță toxică produsă de anumite tipuri de mucegaiuri. Aceasta poate apărea în alimente precum nuci, cereale, cafea sau fructe uscate, în special atunci când sunt depozitate în condiții necorespunzătoare.

Specialiștii atrag atenția că expunerea la Ochratoxina A poate avea efecte negative asupra organismului, afectând în principal rinichii, ficatul și sistemul imunitar. Consumul repetat sau în cantități mari poate crește riscul de efecte toxice.

ANSVSA recomandă persoanelor care au cumpărat produsul să nu îl consume sub nicio formă. Consumatorii au două opțiuni: să distrugă produsul sau să îl returneze în orice magazin Selgros de unde a fost achiziționat.

Contravaloarea produsului va fi returnată integral, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. Rechemarea produsului este valabilă în rețeaua de magazine Selgros până la data de 10 iunie 2026.

ANSVSA precizează că această măsură a fost luată în urma unei notificări transmise de producătorul ORLANDOS IMPORT EXPORT 2001 SRL.

Clienții care au achiziționat produsul pot cere informații suplimentare folosind următoarele date de contact:

e-mail: oanadamian@orlandos.ro

telefon: 0725.444.401

Amintim că rechemările de produse alimentare sunt proceduri standard aplicate atunci când există suspiciuni legate de siguranța consumului. În astfel de situații, autoritățile și comercianții retrag rapid produsele de pe rafturi pentru a reduce riscurile pentru consumatori și pentru a preveni posibile probleme de sănătate.

Avertismentul transmis de ANSVSA poate fi vizualizat aici.