Alertă alimentară în România. Înghețată vândută în magazinele Lidl, rechemată de la consumatori. Produsul poate fi returnat chiar și fără bon

O nouă rechemare de produs îi vizează pe consumatorii din România. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a transmis o avertizare referitoare la un sortiment de înghețată comercializat în magazinele Lidl, după ce furnizorul a constatat că nu poate fi exclusă prezența unui alergen care nu este menționat corespunzător pentru produsul vizat.

Este vorba despre înghețata Gelatelli stil Dubai, un produs pe bază de lapte, cu sos de cacao, bucăți de ciocolată și pastă de fistic. Rechemarea nu vizează toate produsele mărcii și nici toate loturile acestui sortiment, ci exclusiv un lot identificat de autorități și de companie.

Persoanele care au cumpărat produsul sunt sfătuite să verifice informațiile înscrise pe ambalaj. Pentru consumatorii alergici la nucile caju, produsul vizat poate prezenta un risc de reacție alergică.

Potrivit informării transmise de ANSVSA, furnizorul Motido GmbH & Co. KG a inițiat rechemarea produsului „Gelatelli Înghețată pe bază de lapte cu sos cu cacao (8%), bucăți de ciocolată (3%) și pastă de fistic (2%). Bogată în proteine. 500 ml”.

Măsura a fost luată deoarece nu poate fi exclusă prezența nucilor caju. Acest aspect este important în special pentru persoanele care suferă de alergie la acest tip de nuci.

„⚠️ RECHEMARE PRODUS | Înghețată Gelatelli stil Dubai, comercializată în magazinele Lidl

ANSVSA informează consumatorii că furnizorul Motido GmbH & Co. KG recheamă produsul „Gelatelli Înghețată pe bază de lapte cu sos cu cacao (8%), bucăți de ciocolată (3%) și pastă de fistic (2%). Bogată în proteine. 500 ml”, întrucât nu poate fi exclusă prezența nucilor caju.

Produsul vizat:

Lot: D2W48J25R1

Termen de valabilitate: 24.11.2027

Furnizor: Motido GmbH & Co. KG

Persoanele cu alergie la nucile caju sunt rugate să nu consume înghețata din lotul de mai sus, din cauza riscului de reacții alergice. Pentru consumatorii care nu suferă de această alergie, produsul rămâne sigur.

Lidl România a retras produsul de la vânzare, iar acesta poate fi returnat în orice magazin din rețea. Contravaloarea va fi rambursată chiar și fără prezentarea bonului fiscal.

Rechemarea vizează exclusiv lotul indicat. Alte produse ale mărcii Gelatelli nu sunt afectate.

Mai multe detalii în linkul din comentarii.

Informații suplimentare: linia de asistență pentru clienți Lidl România – 0800.896.622.”

Consumatorii care au în congelator înghețată Gelatelli stil Dubai trebuie să verifice cu atenție datele de identificare înscrise pe ambalaj. Rechemarea se aplică exclusiv produsului din lotul D2W48J25R1, cu termenul de valabilitate 24 noiembrie 2027.

Identificarea exactă a lotului este importantă, deoarece avertizarea nu privește întreaga gamă Gelatelli. Alte produse comercializate sub această marcă nu sunt incluse în procedura de rechemare anunțată de autorități.

De asemenea, ANSVSA precizează că riscul identificat îi vizează pe consumatorii cu alergie la nucile caju. Pentru persoanele care nu au această alergie, produsul este considerat sigur pentru consum.

Rechemările generate de prezența posibilă a unui alergen sunt tratate cu atenție de autoritățile din domeniul siguranței alimentare. În cazul persoanelor alergice, chiar și expunerea la o cantitate redusă dintr-un ingredient problematic poate declanșa o reacție.

Manifestările unei reacții alergice pot varia de la o persoană la alta. Pot apărea simptome la nivelul pielii, senzații neplăcute în zona gurii sau a gâtului, tulburări digestive ori probleme respiratorii. În cazurile severe, reacțiile alergice pot necesita intervenție medicală de urgență.

Din acest motiv, consumatorilor cu alergie cunoscută la nucile caju li se recomandă să nu consume produsul din lotul indicat în alerta alimentară.

Avertizarea nu înseamnă că fiecare ambalaj din lot conține în mod obligatoriu caju. Rechemarea a fost decisă deoarece prezența acestui alergen nu poate fi exclusă, iar consumatorii vulnerabili trebuie protejați.