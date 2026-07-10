Banii de concediu intră înainte de plecare. Ce prevede legea pentru angajați și firme

Angajații care intră în concediu de odihnă trebuie să primească indemnizația aferentă înainte de plecarea în vacanță, potrivit prevederilor din Codul muncii. Regula este valabilă pentru toți salariații care beneficiază de zile libere aprobate și programate. Plata nu se face după revenirea la serviciu și nici automat odată cu următorul salariu.

Sezonul de concedii readuce în atenție o obligație legală importantă pentru angajatori: indemnizația de concediu trebuie achitată cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte ca salariatul să înceapă perioada de odihnă. Prevederea este stabilită prin Codul muncii și se aplică tuturor angajaților care intră în concediu anual plătit.

Concediu de odihnă reprezintă un drept legal al salariaților, iar legislația muncii stabilește că acesta nu poate fi cedat, limitat sau eliminat printr-o înțelegere între angajat și angajator. Dreptul la zile libere plătite este prevăzut expres în Codul muncii, indiferent de domeniul în care activează persoana angajată.

Durata minimă a concediului anual este de 20 de zile lucrătoare, însă numărul efectiv de zile poate fi mai mare, în funcție de contractul individual de muncă, contractul colectiv aplicabil sau regulamentele interne ale companiei.

Sărbătorile legale în care angajații nu lucrează nu sunt incluse în durata concediului de odihnă. De asemenea, zilele libere plătite acordate prin contractul colectiv de muncă nu reduc numărul zilelor de concediu anual.

Prevederea referitoare la plata indemnizației înainte de plecare este stabilită la art. 150 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii. Potrivit textului de lege, „indemnizația de concediu de odihnă se plătește de către angajator cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu”.

Prin urmare, un salariat nu ar trebui să înceapă perioada de concediu fără să primească suma aferentă zilelor libere aprobate, întrucât plata trebuie realizată înainte de plecare, conform termenului prevăzut de legislație.

„(1) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă.

(2) Indemnizaţia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale prevăzute la alin. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu.

(3) Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu”, scrie în Art. 150 [cuantumul şi plata indemnizaţiei de concediu].

Calculul indemnizației de concediu este reglementat separat în Codul muncii, iar suma primită de angajat trebuie să respecte anumite condiții minime stabilite de lege. Valoarea nu poate fi mai mică decât drepturile salariale permanente aferente perioadei respective.

Potrivit art. 150 alin. (1) din Codul muncii, pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizație care „nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizațiile și sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă”.

Legea stabilește și modul de calcul al acestei indemnizații. Art. 150 alin. (2) prevede că suma reprezintă media zilnică a drepturilor salariale din ultimele trei luni anterioare lunii în care este efectuat concediul, înmulțită cu numărul de zile de concediu.

După stabilirea valorii indemnizației intervine obligația privind termenul de plată. Angajatorul trebuie să achite banii cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de data plecării în concediu, nu după întoarcerea angajatului la serviciu.

Regula are o importanță practică mai ales în perioada vacanțelor de vară, când numeroși angajați își planifică deplasările și cheltuielile în funcție de veniturile disponibile înainte de plecare.

Pentru un angajat care începe concediul într-o zi de luni, termenul de plată trebuie calculat prin raportare la cele cinci zile lucrătoare anterioare. Weekendurile și sărbătorile legale nelucrătoare nu sunt incluse în acest interval.

Astfel, obligația angajatorului este să asigure plata indemnizației înainte ca salariatul să intre efectiv în perioada de odihnă. Scopul acestei reguli este ca angajatul să dispună de banii necesari pe durata concediului.

Nerespectarea termenului prevăzut de Codul muncii poate reprezenta o încălcare a obligațiilor legale ale angajatorului față de salariat.

În cazul concediului neefectuat, legislația stabilește reguli distincte. Dacă un angajat nu poate efectua integral sau parțial zilele de concediu într-un anumit an, angajatorul trebuie să acorde perioada rămasă într-un termen de 18 luni, calculat începând cu anul următor celui în care a apărut dreptul la concediu.

Zilele de concediu neefectuate nu pot fi transformate în bani în timpul desfășurării contractului individual de muncă. Compensarea financiară este permisă doar atunci când încetează raportul de muncă dintre angajat și angajator.

Codul muncii permite angajatorului să recheme un salariat aflat în concediu de odihnă, însă doar în cazuri excepționale. Măsura poate fi luată atunci când există o situație de forță majoră sau interese urgente care impun prezența angajatului la locul de muncă.

În această situație, angajatorul are obligația să suporte cheltuielile necesare revenirii salariatului și ale familiei sale, dacă acestea sunt generate de întreruperea concediului. De asemenea, trebuie acoperite eventualele prejudicii produse prin revenirea anticipată la serviciu.

Regulile privind concediul de odihnă urmăresc să protejeze atât dreptul angajatului la perioadă de repaus, cât și obligația angajatorului de a respecta condițiile stabilite prin legislația muncii. Indemnizația aferentă trebuie plătită înainte de plecare, cu respectarea termenului minim de cinci zile lucrătoare prevăzut de art. 150 alin. (3) din Codul muncii.