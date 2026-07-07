Parlamentul European a aprobat noi reguli pentru cei care lucrează în alt stat UE. Se schimbă șomajul și alte beneficii sociale

Parlamentul European a aprobat revizuirea regulilor privind coordonarea sistemelor de securitate socială în Uniunea Europeană. Noile prevederi vizează milioane de cetățeni care locuiesc sau lucrează într-un alt stat membru și stabilesc reguli mai clare pentru șomaj, indemnizații familiale, detașări și prestații sociale.

Eurodeputații au adoptat marți, cu 511 voturi pentru, 87 împotrivă și 61 de abțineri, revizuirea regulamentului european privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

Noua legislație stabilește criterii mai clare pentru determinarea statului a cărui legislație în materie de securitate socială se aplică persoanelor care locuiesc sau lucrează într-un alt stat membru.

În același timp, statele membre vor fi încurajate să facă schimb de informații într-un timp mai scurt pentru identificarea erorilor și a fraudelor, inclusiv a practicilor abuzive, cum sunt companiile de tip „letterbox”, înființate doar pentru a beneficia de avantaje legislative.

Una dintre cele mai importante modificări privește indemnizațiile de șomaj.

Potrivit noilor reguli, perioadele de muncă, activitate independentă sau contribuții realizate în diferite state membre vor fi luate în calcul mai clar atunci când se stabilește dreptul la indemnizația de șomaj.

Persoanele care pleacă într-un alt stat membru pentru a-și căuta un loc de muncă vor putea continua să primească indemnizația de șomaj din țara din care au plecat pentru o perioadă de șase luni. Acest termen va putea fi prelungit până la expirarea dreptului la indemnizație.

Regulamentul clarifică și statul responsabil pentru plata prestațiilor sociale în cazul lucrătorilor transfrontalieri.

Dacă o persoană a fost angajată, a desfășurat activități independente sau a fost asigurată timp de cel puțin 22 de săptămâni fără întrerupere într-un alt stat membru decât cel de reședință, indemnizațiile vor fi plătite de statul în care aceasta lucrează.

Noua legislație introduce, pentru prima dată, o definiție europeană a prestațiilor pentru îngrijirea pe termen lung și stabilește lista beneficiilor care intră sub incidența regulamentului.

De asemenea, sunt diferențiate mai clar indemnizațiile familiale acordate pentru compensarea veniturilor pierdute atunci când un părinte își reduce activitatea profesională pentru creșterea copilului și celelalte tipuri de beneficii familiale.

Potrivit Parlamentului European, modificarea urmărește să încurajeze împărțirea mai echitabilă a responsabilităților privind creșterea copiilor și să elimine situațiile în care părinții sunt descurajați financiar să reducă timpul de lucru.

Noile prevederi mențin regula potrivit căreia angajații sau persoanele care desfășoară activități independente detașate în alt stat membru pentru cel mult 24 de luni rămân asigurate în țara de origine.

Totuși, pentru a limita fraudele și erorile, aceștia vor trebui să fi fost afiliați sistemului de securitate socială din statul de origine timp de cel puțin trei luni înainte de detașare.

Regulamentul introduce și un sistem obligatoriu de notificare prealabilă a autorităților competente înainte ca un lucrător să înceapă activitatea într-un alt stat membru. Excepția se aplică deplasărilor de serviciu și detașărilor de maximum trei zile, însă nu și în sectorul construcțiilor.

Raportoarea dosarului, eurodeputata Gabriele Bischoff, a declarat că noile reguli vor proteja mai bine drepturile sociale ale cetățenilor care se mută într-un alt stat membru.

Potrivit acesteia, legislația va fi mai clară și mai ușor de aplicat atât pentru lucrători, cât și pentru companii, iar cooperarea dintre instituțiile de securitate socială va fi consolidată pentru combaterea fraudelor și a utilizării companiilor de tip „letterbox”.

În prezent, aproximativ 16 milioane de cetățeni ai Uniunii Europene trăiesc sau lucrează într-un alt stat membru decât cel de origine. Noile reguli urmăresc să faciliteze mobilitatea în interiorul Uniunii și să asigure continuitatea drepturilor de securitate socială atunci când cetățenii se mută sau lucrează peste graniță.