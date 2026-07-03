Reguli mai permisive pentru centrele de date din UE. Companiile de tehnologie ar putea utiliza mai ușor certificate pentru compensarea emisiilor

Uniunea Europeană pregătește modificarea regulilor privind impactul climatic al centrelor de date, după solicitările venite din partea marilor companii din tehnologie. Potrivit unui proiect de regulament, noile prevederi ar permite utilizarea unor certificate mai puțin restrictive pentru compensarea emisiilor generate de centrele de date alimentate cu combustibili fosili.

Uniunea Europeană încearcă să găsească un echilibru între obiectivele climatice și planurile de dezvoltare a infrastructurii pentru inteligența artificială și creșterea competitivității, potrivit Financial Times.

Publicația arată că executivul european pregătește o modificare semnificativă a planurilor privind un sistem de clasificare a centrelor de date în funcție de consumul de energie și apă. Proiectul urmează să fie discutat de experții statelor membre.

Varianta anterioară a proiectului, din luna martie, prevedea că operatorii centrelor de date puteau compensa emisiile provenite din utilizarea combustibililor fosili doar prin certificate aferente unor proiecte de energie curată puse în funcțiune în ultimii zece ani și care produceau energie aproximativ în același timp și în aceeași zonă cu centrul de date.

Amazon Web Services, Microsoft și European Data Centre Association s-au numărat printre companiile și organizațiile care au solicitat Comisiei Europene eliminarea unor cerințe, argumentând că acestea ar conduce la costuri mai ridicate.

Proiectul din 30 iunie, consultat de publicație, preia aceste solicitări și prevede inclusiv posibilitatea utilizării certificatelor provenite din energie nucleară, măsură care ar avantaja state precum Franța, unde energia nucleară are o pondere importantă.

Conform noilor prevederi, un centru de date care funcționează noaptea folosind energie din rețeaua Germaniei ar putea compensa emisiile prin certificate asociate energiei solare produse în timpul zilei în Spania.

O parte dintre experții în contabilizarea emisiilor și schimbări climatice consideră că astfel de certificate au un efect limitat asupra reducerii emisiilor.

Directorul executiv al organizației EnergyTag, Killian Daly, a declarat că, în lipsa utilizării unor surse noi de energie regenerabilă produse local și sincronizate cu consumul centrelor de date, cererea de gaze importate ar putea crește. Potrivit acestuia, o astfel de evoluție ar putea conduce la majorarea prețurilor la energie și ar afecta securitatea energetică.

Un oficial european a precizat că propunerea nu este definitivă și poate suferi modificări în urma discuțiilor dintre reprezentanții Comisiei Europene și experții statelor membre.

Marile companii din tehnologie susțin de mai mulți ani că își pot compensa emisiile prin investiții în energie curată.

Amazon, Meta și Microsoft afirmă că acoperă integral consumul de energie provenită din surse fosile prin certificate de energie regenerabilă, în timp ce cererea tot mai mare generată de dezvoltarea inteligenței artificiale determină creșterea utilizării energiei produse din gaze naturale.

Potrivit datelor publicate miercuri de Amazon, emisiile rezultate din energia electrică achiziționată au crescut cu 34% între 2024 și 2025.

La rândul său, Google a anunțat în această săptămână că emisiile calculate pe baza consumului de energie din rețelele electrice au crescut cu 37%. Compania susține însă că, după compensarea prin investițiile sale în energie curată, emisiile totale au înregistrat o ușoară scădere față de anul precedent.

Un organism internațional care stabilește standarde privind obiectivele climatice, Science Based Targets Initiative, și-a modificat luna trecută propriile propuneri privind acest subiect, după solicitările formulate de companiile din tehnologie.

Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid și traversează în prezent un val istoric de căldură. În același timp, Uniunea Europeană și-a propus să tripleze capacitatea de procesare a centrelor de date în următorii cinci până la șapte ani.

European Data Centre Association a transmis că susține metode transparente, credibile și practice pentru măsurarea și reducerea emisiilor. Amazon și Microsoft nu au comentat informațiile, iar Comisia Europeană a refuzat să ofere un punct de vedere, potrivit Financial Times.