Sectorul bovin, în criză: Fermierii avertizează că efectivele ar putea scădea cu 20%. Crescătorii de bovine amenință cu proteste naționale

Fermierii din sectorul bovin avertizează că scăderea prețului laptelui, scumpirea motorinei și lipsa predictibilității contractuale pun în pericol viitorul fermelor românești. Crescătorii se tem că efectivele ar putea scădea cu până la 20%, iar România ar putea ajunge dependentă de importuri pentru cea mai mare parte a laptelui consumat.

Liderii federațiilor patronale ale crescătorilor de bovine din județele Mureș, Harghita și Covasna au avertizat luni, în cadrul unei reuniuni organizate la Târgu Mureș, că sectorul se confruntă cu un declin sever. Aceștia susțin că scăderea prețului laptelui și majorarea costurilor cu motorina pun presiune tot mai mare pe fermieri, existând riscul ca numeroase animale să ajungă la abator, iar România să ajungă să depindă în proporție de până la 90% de importuri.

Fermierii atrag atenția că lipsa predictibilității contractuale și diferențele majore de preț pot conduce la dispariția unui număr important de ferme și la sacrificarea masivă a animalelor în următoarele luni.

Potrivit președintelui Asociației Crescătorilor de Bovine Mureș, Iacob Boca, efectele pe termen mediu și lung asupra securității alimentare a României ar putea fi ireversibile. Reprezentanții asociației estimează că efectivul total de bovine ar putea scădea cu 15-20% la nivel regional și național.

Fermierii au început deja să trimită animale către abatoare, pe fondul lipsei de lichidități și al acumulării datoriilor. Această situație ar însemna și pierderea geneticii și a progreselor obținute prin ameliorare în ultimii 10-15 ani.

Reprezentanții sectorului avertizează că desființarea unei ferme de vaci de lapte ar fi dificil de reversat, deoarece costurile necesare pentru reluarea activității sunt foarte mari. În aceste condiții, România ar putea ajunge ca, în următoarele 18-24 de luni, să importe între 80% și 90% din cantitatea de lapte necesară consumului intern, susține Boca.

Liderii federațiilor patronale consideră că situația impune măsuri urgente din partea Guvernului și Parlamentului pentru a preveni reducerea drastică a efectivelor de bovine și dispariția fermelor de producție.

„Impactul pe termen mediu şi lung asupra securităţii alimentare a României ar putea fi ireversibil. Prognozele asociaţiei indică o reducere iminentă cu 15-20% a efectivului total de bovine la nivel regional şi naţional. Din cauza lipsi de lichidităţi şi a acumulării de datorii, fermierii au început deja să trimită animalele către abatoare, ceea ce va duce la pierderea geneticii şi a ameliorărilor realizate în ultimii 10-15 ani. Reprezentanţii sectorului avertizează Executivul şi Parlamentul că o fermă de vaci cu lapte, odată desfiinţată, nu mai poate fi capitalizată din cauza costurilor enorme de pornire, ceea ce va obliga România ca în maximum 18-24 de luni să importe între 80% şi 90% din laptele necesar consumului intern”, a declarat Boca.

Producătorii de lapte cer stabilirea unui preț de referință și eliminarea contractelor abuzive, în condițiile în care unii fermieri ajung să primească sub 2 lei pentru un litru de lapte, în timp ce prețurile de la raft au crescut cu până la 15%.

Potrivit datelor prezentate de asociațiile de profil, prețul mediu al laptelui la poarta fermei a coborât la aproximativ 2,11 lei pe litru. În cazul micilor producători, prețul primit poate ajunge la doar 1,80-2 lei pe litru.

Reprezentanții fermierilor reclamă o asimetrie gravă pe întregul lanț valoric. Aceștia susțin că procesatorii au redus unilateral prețurile prevăzute în contracte cu până la 50 de bani pe litru, în timp ce prețul laptelui la raft în rețelele de retail a crescut cu 11-15% în ultimele trei-patru luni. În unele supermarketuri, un litru de lapte a ajuns să coste chiar și 10 lei.

Președintele Federației Naționale PRO AGRO, Ionel Arion, consideră că actualul model comercial îi obligă pe producătorii primari să suporte indirect costurile celorlalte verigi ale lanțului de distribuție. În acest context, organizația solicită autorităților adoptarea unor măsuri legislative urgente și introducerea unui mecanism transparent de formare a prețului, raportat strict la costurile de producție. Arion a explicat că, dacă producerea unui litru de lapte costă 2 lei, acesta nu ar trebui cumpărat de la fermier cu 1,10-1,30 lei.

Reprezentanții producătorilor cer și mai multă predictibilitate în relațiile contractuale, prin eliminarea clauzelor care permit procesatorilor să modifice unilateral prețurile sau să întrerupă brusc contractele. Aceștia solicită respectarea termenelor de plată de 15 sau 30 de zile, reclamând că întârzierile semnificative sunt folosite ca instrument de presiune economică asupra fermierilor.

O altă solicitare vizează eliminarea practicii prin care fiecare procesator stabilește propriile standarde de calitate în contracte, în loc să respecte reglementările naționale.

Arion a insistat și asupra necesității unei transparențe mai mari privind originea laptelui și asupra aplicării efective a legislației europene referitoare la etichetare. Fermierii reclamă că laptele provenit din state terțe este folosit în produse comercializate sub mărcile proprii ale retailerilor, fără ca originea să fie indicată suficient de clar pentru consumatori.

„Actualul model comercial forţează producătorii primari să subvenţioneze restul lanţului de distribuţie. Solicităm autorităţilor măsuri legislative imediate, precum stabilirea unui mecanism transparent de formare a preţului, raportat strict la costul de producţie (de exemplu, dacă un litru de lapte costă 2 lei pentru a fi produs, acesta nu poate fi achiziţionat cu 1,10 – 1,30 lei). Ne dorim predictibilitate contractuală, prin eliminarea clauzelor abuzive care permit procesatorilor modificarea unilaterală a preţului sau întreruperea bruscă a contractelor. De asemenea, cerem respectarea strictă a termenelor de plată de 15 sau 30 de zile, fermierii reclamând că depăşirile masive sunt folosite ca instrument de constrângere economică, dar şi stoparea practicii prin care fiecare procesator îşi impune propriul STAS în contract, în detrimentul reglementărilor de stat”, a completat Arion.

Președintele Federației Crescătorilor de Bovine din România (FCBR), Ionel Chirilă, a atras atenția asupra presiunii tot mai mari exercitate de costurile cu inputurile energetice asupra fermierilor.

Chirilă a arătat că, în condițiile unui preț de aproximativ 11 lei pentru un litru de motorină și ale unui preț mediu de 2,11 lei pe litru pentru lapte, raportul dintre costurile de producție și veniturile obținute de fermieri a devenit nesustenabil pentru exploatații.

Chirilă a solicitat Guvernului introducerea unor scheme de sprijin dedicate fermierilor sau reformarea sistemului de accizare și TVA pentru motorina utilizată exclusiv în ferme. Potrivit lui, aceste taxe reprezintă aproximativ 60% din prețul carburantului, în condițiile în care utilajele agricole nu folosesc rețeaua de drumuri publice.

Liderul FCBR a precizat că fermierii își doresc soluționarea situației pe cale pașnică, însă nu a exclus posibilitatea organizării unor proteste la nivel național în cazul în care problemele sectorului nu vor fi rezolvate.