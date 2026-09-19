Motorina a ajuns la un preț record în SUA. Fermierii avertizează că scumpirile vor ajunge și la alimente

Fermierii americani intră în perioada de recoltare cu costuri tot mai mari, după ce prețul mediu al motorinei din SUA a urcat la un nivel record. Combustibilul mai scump afectează atât lucrările agricole, cât și transportul produselor către magazine, iar economiștii avertizează că presiunea s-ar putea vedea în lunile următoare și în prețurile alimentelor.

Prețul mediu al motorinei din Statele Unite a ajuns în această săptămână la nivelul record de 6,29 dolari pe galon, față de 3,74 dolari în urmă cu un an, potrivit datelor Energy Information Administration citate de Reuters. Creșterea este de aproximativ 68%.

Situația apare chiar în perioada recoltării, când fermele folosesc intensiv combine, tractoare și camioane, precizează Reuters.

Addie Yoder, care cultivă porumb și soia și crește vite în nord-estul statului Missouri, folosește două combine, trei camioane și mai multe tractoare între jumătatea lunii septembrie și sfârșitul lunii octombrie. Numai una dintre combine are nevoie de 300 de galoane de motorină.

În Dakota de Sud, fermierul Drew Peterson estimează că va cheltui până la 1.500 de dolari pe zi numai pentru alimentarea unei combine în acest sezon. Costul este dublu față de anul trecut.

„Nu poți spune pur și simplu: ei bine, motorina este scumpă, nu voi recolta. Trebuie pur și simplu să faci în așa fel încât să te încadrezi în buget”, a explicat acesta.

Fermierii americani au acces la motorină pentru utilizare în afara drumurilor publice, care nu este supusă taxelor federale și celor impuse de state. Chiar și în aceste condiții, costurile sunt considerabil mai mari decât anul trecut.

Wayne Gularte, care cultivă diferite legume pe aproximativ 600 de acri în apropiere de Gonzales, California, spune că prețul plătit de ferma sa pentru combustibil a crescut cu aproximativ 40%, de la circa 5 la 7 dolari pe galon.

Pentru a reduce cheltuielile, fermierul a repus în funcțiune unele tractoare vechi, alimentate cu benzină, care datează din anii ’50, și a renunțat temporar la folosirea uneia dintre camionetele diesel ale fermei.

„Singurii bani pe care îi putem câștiga sunt cei pe care îi economisim”, a spus Gularte.

Michael Langemeier, economist la Universitatea Purdue, estimează că numai cheltuielile cu combustibilul au crescut față de anul trecut cu 11 dolari pe acru pentru porumb și cu 7 dolari pe acru pentru soia.

Problema nu se oprește la ferme. David Ortega, economist la Michigan State University, arată că prețurile mai mari ale motorinei cresc costurile în aproape toate etapele lanțului alimentar, de la recoltare până la transportul către magazine.

„Cea mai mare parte a alimentelor noastre este transportată cu camioane, iar acele camioane folosesc motorină”, a explicat economistul.

Prețurile alimentelor pentru consumatori au crescut deja cu 2,7% în august față de aceeași lună a anului precedent.

Produsele proaspete, lactatele și carnea sunt printre categoriile cele mai expuse unor noi scumpiri, deoarece transportul lor presupune folosirea camioanelor frigorifice, cu un consum ridicat de combustibil.

Presiunile sunt deja vizibile în transporturi. Tarifele pentru transportarea merelor și perelor cu remorci frigorifice din Yakima Valley, statul Washington, au ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, deși sezonul de recoltare se află abia la jumătate.

Situația este și mai dificilă în California. Costurile pentru transportul produselor agricole din acest stat sunt cu 40% până la 120% mai mari decât în urmă cu un an. În unele orașe californiene, motorina a depășit chiar 8 dolari pe galon.

Dean Croke, analist principal la DAT Freight & Analytics, avertizează că transportatorii independenți, care trebuie de regulă să achite combustibilul în avans, ar putea avea dificultăți în a suporta noi creșteri.

„Suntem pe punctul de a vedea falimente ale firmelor de transport provocate de prețul motorinei”, a avertizat acesta.

Prețurile cerealelor au crescut și ele în ultimele săptămâni. Contractele futures pentru porumb, soia și grâu au avansat semnificativ de la jumătatea lunii august și au atins la începutul lunii septembrie maxime ale ultimilor ani.

Cu toate acestea, marjele fermierilor rămân reduse în comparație cu mediile istorice. Nick Paulson, economist agricol la Universitatea din Illinois, avertizează că motorina de peste 6 dolari pe galon ar putea pune presiune și asupra costurilor cu semințele și îngrășămintele pentru anul viitor.

Efectele asupra cumpărătorilor nu ar urma să apară însă toate imediat. Comercianții pot absorbi temporar o parte din costuri, iar unele contracte de transport au fost încheiate înainte de actualele scumpiri.

Pe măsură ce costurile mai mari sunt transferate de-a lungul lanțului de aprovizionare, consumatorii ar putea începe însă să le resimtă la raft.

Situația a ajuns și în atenția autorităților americane. Senatorul republican Roger Marshall i-a cerut secretarului pentru Agricultură, Brooke Rollins, măsuri temporare de sprijin pentru fermierii care trebuie să suporte cheltuieli neprevăzute cu combustibilul într-una dintre perioadele cu cel mai mare consum de motorină din an. Departamentul american al Agriculturii a transmis că analizează problema, iar Rollins a anunțat că vor exista noi informații în următoarele săptămâni.