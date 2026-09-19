Se oprește curentul în București, Ilfov și Giurgiu. Zonele care rămân fără energie până la 8 ore

Locuitorii din mai multe zone din București, Ilfov și Giurgiu vor rămâne temporar fără energie electrică în perioada 21-25 septembrie 2026. Rețele Electrice a programat o serie de întreruperi pentru efectuarea unor lucrări la rețeaua de distribuție, iar în unele localități alimentarea va fi oprită timp de până la opt ore.

Compania Rețele Electrice anunță noi întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică. Acestea sunt necesare pentru desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor de reparații, modernizare și mentenanță a rețelelor.

Întreruperile vizează Capitala, precum și mai multe localități din județele Ilfov și Giurgiu.

În Capitală, întreruperea programată de Rețele Electrice vizează Șoseaua Mihai Bravu.

Marți, 22 septembrie, între orele 08:30 și 16:30, alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă pe Șoseaua Mihai Bravu, la numerele 123-145, inclusiv la blocurile D10 și D11.

Cele mai multe lucrări programate în această perioadă sunt în județul Ilfov, unde sunt vizate numeroase localități.

Luni, 21 septembrie

În Dragomirești-Vale, energia electrică va fi oprită între orele 09:00 și 17:00 pe străzile Begoniei, Aliorului, Panselelor, Crinilor și pe străzile adiacente.

În Ciorogârla, întreruperea este programată în același interval, 09:00-17:00, și vizează DJ602, nr. 67, precum și străzile Ana Ipătescu, Zoe Samurcaș, Nicolae Iorga, A.I. Cuza, Muncii, Mare, Horia, Avram Iancu, Legumelor și străzile din apropiere.

În Popești-Leordeni, curentul va fi întrerupt pe Drumul Fermei, la numerele 65-89 și 30-62, între 09:00 și 17:00.

În Izvorani vor fi afectați, în același interval, mai mulți agenți economici, printre care Casa Vicol, Vila IDEB și UCFS Baza Veche Nicolae Navasart.

Tot între 09:00 și 17:00 este programată o întrerupere în Mogoșoaia, fiind vizat Ecovillas Mogoșoaia.

Marți, 22 septembrie

În Gruiu, alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă între orele 09:00 și 17:00 în zona Gruiu-Snagov, între strada Vodă Cuza și Autostrada A0, precum și pe Puțul lui Tănase, Cotinii, Maidanului, Puțul cu Salcie și străzile adiacente.

În Pasărea sunt vizate străzile Aviatorilor, Ion Creangă, Nicolae Bălcescu, Agricultorilor, Mihail Sadoveanu, Lucian Blaga, Scriitorilor și Stadionului. Întreruperea este programată între 09:00 și 17:00.

În Cozieni, lucrările vor afecta strada Drumul Fermei și Intrarea Drumul Fermei, tot în intervalul 09:00-17:00.

În Moara Vlăsiei, curentul va fi oprit pe străzile Drumul Mare, Șanțului, Căprioarei și pe străzile adiacente, între 09:00 și 17:00.

În Corbeanca sunt vizate mai multe zone: strada Unirii, între strada Bisericii și Intrarea Pădurii, precum și străzile Sportului, Câmpului, Astrelor, Dudului, Aleea Veronica, Privighetorilor, Ciobanului, Frasinului, Molidului, Spicului, Primăverii, Macului, Zori de Zi, Rozelor, Nordului, Trifoiului, Parcului, Plantelor, Platanilor, Piersicului, Caisului și Ciocârliei. Sunt incluse și Vile HTC și străzile adiacente. Întreruperea este programată între 09:00 și 17:00.

În Balotești vor fi afectate străzile Broscari, Fieni, Prelungirea Fieni, Stejarilor, Intrarea Punții, Martha Bibescu, Castanilor, I.C. Brătianu și străzile adiacente, între orele 09:00 și 17:00.

În Chiajna, întreruperea va afecta strada Sergent Ilie Petre și blocurile Pollux, între 09:00 și 17:00.

În Tunari, alimentarea va fi întreruptă pe strada Berzei, între orele 11:00 și 15:00.

În Dobroești sunt vizate strada Drumul Gării și străzile Părului, Piersicului și Mărului. Lucrările sunt programate între 12:00 și 16:00.

Miercuri, 23 septembrie

În Izvorani, între orele 09:00 și 17:00, vor fi afectate Vile Alicante și Alony Sara, precum și străzile Vintilă Brătianu, Nicolae Grigorescu, Grădinarilor, Complex Olimpic, Florilor, Mareșal Averescu, Mihai Eminescu, Irisului și străzile adiacente.

În Tâncăbești, întreruperea este programată tot între 09:00 și 17:00. Sunt vizate Farmacia Ana Maria, Mega Image și străzile Învățător Moga Mihai și Anatol Vieru.

În Buftea, alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă în zona Adăpostului de Câini Buftea, între 09:00 și 17:00.

Joi, 24 septembrie

În Periș, lucrările vor afecta satele Bălteni și Buriaș în întregime. Sunt vizate și Balastiera Buriaș și Vila Pasulea. Întreruperea este programată între orele 09:00 și 17:00.

Vineri, 25 septembrie

În Mogoșoaia, curentul va fi oprit între 09:00 și 17:00 pe străzile Viilor, Brazilor, 1 Iunie, Soarelui, 8 Martie și pe străzile adiacente.

Sunt vizate și strada București-Târgoviște, între strada Brazilor și Intrarea Nouă, precum și străzile Colentina, Violetelor, Plantelor, Prelungirea Colentina, Zamfirei și străzile adiacente.

Lucrări sunt programate și în mai multe localități din județul Giurgiu.

Luni, 21 septembrie

În Cosoba, curentul va fi întrerupt pe DJ601A, nr. 427, Principală, între orele 09:00 și 17:00.

În Novaci sunt vizate strada Baba Novac, zona Morii și străzile Șoimului, Ghiocelului, Liliacului, Negustori și Luncii. Întreruperea este programată între 09:30 și 12:30.

Marți, 22 septembrie

În Hobaia, lucrările sunt programate între orele 09:00 și 16:00 și vizează strada Laterală, zona Poartă Mare, DC131, strada Bisericii și DJ412A, nr. 320.

În Călugăreni, curentul va fi întrerupt între 09:00 și 17:00 în zona DN5 și pe străzile Crizantemei și Lalelelor.

În Bănești, întreruperea va afecta Ferma Ciobanu, între orele 09:00 și 17:00.

În Milcovățu, măsura este mai extinsă: alimentarea cu energie electrică va fi oprită pe toate străzile din localitate, între orele 09:00 și 17:00.

Vineri, 25 septembrie

În Bănești este programată o nouă întrerupere la Ferma Ciobanu, între orele 09:00 și 17:00.

Rețele Electrice precizează că întreruperile programate sunt necesare pentru realizarea lucrărilor de mentenanță, reparații și modernizare a infrastructurii de distribuție a energiei electrice.