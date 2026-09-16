Prețul petrolului scade în ciuda tensiunilor din Arabia Saudită. Semnalul venit din SUA schimbă piața

Prețurile petrolului au scăzut miercuri, după ce datele privind stocurile de țiței din Statele Unite au indicat o creștere neașteptată. Investitorii au evaluat, în același timp, riscurile pentru aprovizionarea globală după suspendarea încărcărilor de petrol din portul saudit Yanbu, ca urmare a unui atac asupra conductei Est-Vest care leagă zona petrolieră a Arabiei Saudite de Marea Roșie.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au coborât cu 93 de cenți, echivalentul unei scăderi de 0,86%, până la 107,82 dolari pe baril, la ora 00:28 GMT. În același timp, contractele futures pentru West Texas Intermediate (WTI), indicatorul de referință pentru petrolul american, au pierdut 97 de cenți, respectiv 0,92%, ajungând la 104,86 dolari pe baril.

Ambele referințe petroliere au înregistrat marți creșteri de peste 3 dolari pe baril și au atins cele mai ridicate niveluri din 19 mai. Evoluția a fost susținută de suspendarea încărcărilor de la Yanbu, care a alimentat temerile privind aprovizionarea, dar și de reducerea livrărilor de petrol ale Arabiei Saudite către Europa.

Pe piața americană, stocurile de țiței, benzină și produse distilate au crescut în săptămâna precedentă, potrivit unor surse de piață care au citat datele Institutului American al Petrolului (API). Creșterea stocurilor de țiței a fost mult peste estimările disponibile înaintea publicării datelor.

Potrivit surselor citate, stocurile de țiței din SUA au crescut cu 7,1 milioane de barili în săptămâna încheiată la 11 septembrie, pe baza datelor API. Evoluția a fost diferită de așteptările analiștilor consultați de Reuters, care anticipau o scădere de aproximativ 1,6 milioane de barili.

Datele API au indicat, de asemenea, creșteri neașteptate ale stocurilor de benzină și motorină. Haitong Futures a precizat într-o notă că aceste acumulări au exercitat presiuni asupra prețurilor petrolului, însă evoluțiile regionale ale stocurilor nu modifică situația tensionată de pe piața mondială a țițeiului.

În paralel, situația infrastructurii petroliere din Arabia Saudită a continuat să atragă atenția investitorilor. Surse citate marți au declarat că încărcările de petrol din portul Yanbu au fost suspendate după ce Arabia Saudită a închis conducta Est-Vest, în urma unui atac comis vineri de houthii din Yemen, aliați ai Iranului.

Conducta reprezintă o rută importantă pentru exporturile saudite, iar Arabia Saudită a folosit-o pentru a redirecționa aproximativ 4 milioane de barili de petrol pe zi către portul de la Marea Roșie. Volumul reprezintă aproximativ 4% din aprovizionarea globală cu petrol, ceea ce explică atenția acordată întreruperii operațiunilor.

Secretarul american pentru energie a declarat că fluxul de țiței prin conducta Est-Vest ar trebui să fie reluat în câteva zile. Estimările surselor consultate de Reuters sunt însă diferite în privința perioadei necesare pentru remedierea infrastructurii și reluarea operațiunilor.

Una dintre sursele citate a estimat că lucrările de reparații ar putea dura între cinci și șase săptămâni. O altă sursă a precizat că pomparea parțială prin conductă ar putea fi reluată mai devreme, în timp ce lucrările de reparații continuă.

Evoluțiile din Arabia Saudită au avut loc în timp ce piața petrolului urmărea și situația producției din Libia. Evenimentele din această țară nu au legătură cu conflictul din Iran, iar întreruperile raportate de autoritățile libiene au fost provocate de proteste la infrastructura petrolieră.

Corporația Națională de Petrol din Libia (NOC) a anunțat că operațiunile la trei câmpuri petroliere au fost suspendate după ce membri protestatari ai Gărzii Instalațiilor Petroliere au închis o supapă de pe conducta de export de țiței Hamada-Zawiya.

Potrivit președintelui NOC, Massoud Suleman, opririle nu au afectat semnificativ producția totală de petrol a Libiei. El a declarat pentru Reuters că producția țării se menține la aproximativ 1,4 milioane de barili pe zi.

În timp ce acumularea stocurilor americane a exercitat presiune asupra cotațiilor, riscurile asociate infrastructurii petroliere din Arabia Saudită și întreruperile raportate în Libia au menținut atenția pieței asupra fluxurilor globale de țiței. Evoluția prețurilor a reflectat astfel atât datele privind oferta de petrol din Statele Unite, cât și incertitudinile legate de aprovizionarea internațională.

Datele API privind stocurile americane au oferit un semnal diferit față de evoluțiile de pe piața globală, unde întreruperea temporară a unor fluxuri de export și riscurile pentru infrastructura petrolieră continuă să fie urmărite de participanții la piață.