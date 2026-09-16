Preț carburanți 16 septembrie. Benzina și motorina se scumpesc din nou. Unde sunt cele mai mici prețuri

Carburanții continuă să se scumpească în România. Miercuri, 16 septembrie 2026, prețul mediu al benzinei standard a ajuns la 9,97 lei pe litru, în timp ce motorina standard costă în medie 10,62 lei pe litru. Față de ziua precedentă, benzina s-a scumpit cu un ban, iar motorina cu doi bani. Creșterile sunt mult mai consistente dacă prețurile sunt comparate cu cele de la finalul lunii iunie.

Prețul mediu național al benzinei standard este miercuri de 9,97 lei/litru, potrivit datelor PretCarburant.ro, calculate pe baza prețurilor din 1.335 de stații.

Comparativ cu ziua precedentă, benzina s-a scumpit cu un ban pe litru, echivalentul unei creșteri de 0,1%.

Față de 30 iunie, diferența este însă mult mai mare. Benzina costă cu 1,31 lei pe litru mai mult, ceea ce înseamnă o scumpire de 15,1%.

La nivel național, prețurile benzinei standard variază între 9,65 și 10,07 lei pe litru. Cel mai mic preț identificat miercuri este de 9,65 lei/litru, la o stație Socar din Aștileu, județul Bihor.

Motorina standard s-a scumpit mai mult decât benzina de la o zi la alta. Prețul mediu național a urcat la 10,62 lei/litru, cu doi bani peste nivelul din ziua precedentă, respectiv cu 0,2%.

Comparativ cu 30 iunie, motorina este mai scumpă cu 1,40 lei pe litru, ceea ce reprezintă o creștere de 15,2%.

Prețurile analizate în 1.337 de stații sunt cuprinse între 10,18 și 10,72 lei/litru. Cel mai redus preț raportat pentru motorină este de 10,18 lei/litru, la o stație Rompetrol din Lugoj, județul Timiș.

GPL-ul a rămas neschimbat față de ziua precedentă, la o medie națională de 4,69 lei/litru. Față de 30 iunie, acesta s-a scumpit cu 14 bani, respectiv cu 3,1%. Cel mai mic preț este de 4,28 lei/litru, la o stație Rompetrol din Buftea, județul Ilfov.

În București, benzina standard costă în medie 9,97 lei/litru, iar motorina 10,61 lei/litru.

La Cluj-Napoca, media este de 9,98 lei pentru benzină și 10,64 lei pentru motorină, iar la Timișoara prețurile ajung la 9,98 lei, respectiv 10,63 lei pe litru.

În Iași, benzina costă în medie 9,97 lei/litru, iar motorina 10,62 lei. În Constanța, valorile sunt de 9,97 lei pentru benzină și 10,64 lei pentru motorină.

La Brașov și Craiova, benzina are un preț mediu de 9,97 lei/litru, iar motorina de 10,61 lei. Dintre marile orașe analizate, Oradea are cea mai ridicată medie pentru benzină, de 9,99 lei/litru, în timp ce motorina costă 10,64 lei/litru.

La nivel județean, Gorjul înregistrează cea mai redusă medie atât pentru benzină, cât și pentru motorină. Benzina costă în medie 9,94 lei/litru, iar motorina 10,58 lei/litru.

La polul opus se află Ilfov, unde media ajunge la 9,98 lei/litru pentru benzină și 10,64 lei/litru pentru motorină.

Scumpirile de la pompă vin într-un context în care cotația petrolului Brent se menține la un nivel ridicat. Potrivit sumarului PretCarburant.ro, Brent este cotat la 108,44 dolari pe baril, cu 2,24 dolari peste cotația precedentă.

Comparativ cu 30 iunie, când barilul era cotat la 73,66 dolari, creșterea ajunge la 47,2%.

Evoluția petrolului este unul dintre factorii care pot influența costurile carburanților, alături de cursul valutar, nivelul taxelor și accizelor și politica comercială a companiilor petroliere.