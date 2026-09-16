Mic dejun sănătos pentru creier. Combinația simplă recomandată de un medic

Ce punem în farfurie dimineața poate conta mai mult decât credem pentru sănătatea creierului. O combinație simplă, ușor de pregătit, reunește câteva alimente bogate în nutrienți importanți, ce ar putea transforma micul dejun într-un aliat al creierului!

Un mic dejun preparat în câteva minute poate aduce nutrienți importanți pentru sănătatea creierului. Iaurtul grecesc, fructele de pădure și nucile formează o combinație recomandată de dr. Maggie Moon, autoarea cărții „The MIND Diet: 2end edition”. Fiecare aliment oferă substanțe care susțin funcționarea creierului.

Alegerea alimentelor poate contribui în mod semnificativ la menținerea sănătății creierului. Este important ca produsele consumate să conțină nutrienți naturali care ajută creierul să funcționeze corespunzător. Există o combinație alimentară simplă care poate fi inclusă la micul dejun pentru susținerea sănătății creierului.

„Consider că cel mai bun mic dejun include o lingură de iaurt grecesc degresat, pentru proteine, fructe de pădure amestecate, pentru polifenoli, și nici pentru o porție zdravănă de Omega 3” recomandă dr. Moon.

Iaurtul grecesc este bogat în vitaminele B12 și D. Acestea pot ajuta la creșterea producției de neurotransmițători și pot contribui la reducerea inflamației apărute la nivel cerebral. Din acest motiv, iaurtul grecesc este considerat un ingredient benefic pentru creier.

Nucile sunt, la rândul lor, o sursă importantă de antioxidanți și acizi grași Omega 3. Aceste substanțe nutritive contribuie la menținerea sănătății creierului și joacă un rol important în reducerea stresului oxidativ și a inflamației.

Fructele de pădure pot reduce riscul de demență deoarece antioxidanții pe care îi conțin pot reduce procesul de îmbătrânire a creierului. În plus, acestea sunt benefice și pentru sănătatea inimii, datorită compușilor numiți flavonoide.

Astfel, combinația dintre iaurt grecesc, fructe de pădure și nuci oferă proteine, polifenoli, antioxidanți și acizi grași Omega 3, nutrienți asociați cu sănătatea creierului.

O dietă sănătoasă pentru creier poate fi asociată și cu mișcarea. Activitățile fizice sunt importante pentru menținerea sănătății generale a organismului.

Este nevoie de doar 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a avea un corp sănătos și o minte sănătoasă. Putem alerga, merge la sală sau pedala, în funcție de modul în care ne face plăcere să ne mișcăm.