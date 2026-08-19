Obiceiul zilnic care crește riscul de demență cu 44%. O mulțime de români își pun sănătatea în pericol

O seară petrecută pe canapea, în fața televizorului, pare una dintre cele mai simple metode de relaxare. Însă obiceiul aparent inofensiv poate ascunde riscuri serioase pentru sănătate. Cercetătorii medicali au descoperit o legătură îngrijorătoare între timpul îndelungat petrecut în fața ecranelor și apariția demenței, dar și a altor boli.

După o zi aglomerată și stresantă, mulți oameni aleg să se relaxeze în fața televizorului. Cercetătorii medicali ne atrag însă atenția că timpul petrecut zilnic în fața ecranelor ar putea avea consecințe serioase asupra sănătății, în special în cazul persoanelor de vârstă mijlocie și înaintată.

Un studiu realizat în Marea Britanie, pe mai mult de 400.000 de persoane cu vârste cuprinse între 50 și 55 de ani, a analizat legătura dintre timpul petrecut în fața televizorului și riscul apariției unor afecțiuni neurologice. Cercetătorii au observat că persoanele care urmăreau televizorul timp de aproximativ cinci ore pe zi prezentau un risc mai ridicat de a dezvolta demență, boala Alzheimer sau boala Parkinson.

O cercetare realizată de oamenii de știință de la Facultatea de Medicină a Universității Tianjin din China a analizat, de asemenea, efectele timpului petrecut în fața ecranelor. Studiul s-a desfășurat pe o perioadă de 13 ani și a inclus sute de mii de participanți cu vârste cuprinse între 37 și 73 de ani. O parte dintre aceștia au beneficiat și de investigații imagistice ale creierului.

Pe parcursul cercetării, peste 5.000 de participanți au fost diagnosticați cu demență, aproximativ 6.000 au dezvoltat afecțiuni cardiovasculare, iar peste 2.000 au fost diagnosticați cu boala Parkinson. Mai mult de jumătate dintre participanți au declarat că petreceau între una și patru ore pe zi în fața unui ecran.

Riscul a crescut odată cu durata expunerii. Persoanele care petreceau între trei și cinci ore pe zi în fața ecranelor au prezentat un risc cu 15% mai mare de a dezvolta demență comparativ cu cele care petreceau mai puțin de o oră pe zi în fața acestora.

În cazul persoanelor care depășeau cinci ore de expunere zilnică, riscul de demență era cu 44% mai mare. Totodată, cercetătorii au identificat și o creștere de 12% a riscului de apariție a unor probleme cardiovasculare.

Oamenii de știință subliniază însă că mecanismul exact prin care timpul îndelungat petrecut în fața televizorului sau a altor ecrane ar putea afecta creierul nu este încă pe deplin înțeles. Una dintre ipoteze este că sedentarismul asociat cu privitul îndelungat la televizor poate favoriza inflamația și poate afecta circulația sanguină către creier.

Cercetătorii medicali atrag astfel atenția asupra importanței unui stil de viață activ și recomandă limitarea perioadelor lungi de sedentarism. Chiar dacă televizorul poate fi o modalitate de relaxare după o zi dificilă, timpul petrecut în fața ecranului ar trebui echilibrat cu mișcare și alte activități care stimulează organismul și creierul.