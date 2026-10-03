Cele mai așteptate noutăți Netflix din octombrie 2026: filme noi și sezoane din seriale populare

Netflix pregătește pentru luna octombrie o selecție amplă de filme și seriale, cu producții originale, titluri internaționale, animații și reveniri ale unor seriale deja cunoscute publicului. Printre noutățile anunțate se numără thrillerul politic Animals, regizat de Ben Affleck, comedia de acțiune Sacrifice, cu Anya Taylor-Joy și Chris Evans, dar și producții europene precum comedia suedeză The Storm și drama spaniolă Collision Course.

Oferta pentru luna octombrie include și mai multe seriale noi. East of Eden, adaptarea romanului lui John Steinbeck, o are în rol principal pe Florence Pugh și urmărește povestea multigenerațională a familiei Trask. Josh Hartnett apare în Below, o producție despre un oraș pescăresc izolat amenințat de o creatură provenită din adâncurile mării.

Tot în octombrie sunt programate noi sezoane din producții cunoscute precum Lupin, Nobody Wants This și The Diplomat. Lista este completată de titluri de animație și anime, printre care Blue Box, Ramparts of Ice și Ranma 1/2, dar și de revenirea serialului de comedie pentru adulți Haunted Hotel.

Programul prezentat pentru Netflix nu reprezintă însă lista definitivă a lansărilor din octombrie 2026. Mai multe titluri urmează să fie anunțate pe parcursul lunilor septembrie și octombrie, astfel că programul se poate modifica și completa.

Pe 1 octombrie sunt programate mai multe producții, printre care filmul dramatic saudit Crazy Rich Incredibly Broke, despre o familie extrem de bogată care ajunge brusc fără avere, precum și serialul limitat East of Eden. Adaptarea romanului lui John Steinbeck o are în distribuție pe Florence Pugh și prezintă povestea familiei Trask de-a lungul mai multor generații.

În aceeași zi intră pe platformă comedia Hanging Up, regizată de Diane Keaton, animația The Lego Movie, drama filipineză Midnight Girls, sezonul al doilea din anime-ul Ramparts of Ice și primul sezon al producției Sam and Colby. În aceasta din urmă, cei doi creatori de conținut și vânători de fantome vizitează locuri considerate bântuite pentru a căuta dovezi ale fenomenelor paranormale.

Pe 2 octombrie sunt anunțate serialul indonezian romantic-dramatic #Love și producția Netflix Doing Life, realizată de Tyler Perry. Povestea acesteia urmărește o mamă singură care încearcă să supraviețuiască și un fost deținut care încearcă să își construiască o viață nouă, cei doi găsind o posibilitate neașteptată de a o lua de la capăt.

Tot atunci este programat documentarul sportiv Schumacher ’94 — Nașterea unei legende, dedicat sezonului care a reprezentat un moment important în cariera lui Michael Schumacher și care urmărește parcursul pilotului german spre consacrarea în Formula 1.

Pe 4 octombrie, oferta continuă cu drama japoneză După cutremur, plasată la mai multe decenii după cutremurul Hanshin-Awaji, dar și cu sezonul al doilea din Blue Box. Anime-ul urmărește în continuare ambițiile sportive ale lui Taiki și sentimentele sale pentru Chinatsu-senpai.

În aceeași zi este programat sezonul al treilea din Ranma 1/2, cu noi episoade despre Ranma Saotome și transformarea sa provocată de apa rece, precum și Pământ cu bulgări de zăpadă, un anime despre un băiat care se trezește din criosomn la zece ani după ce a salvat omenirea și descoperă o planetă înghețată.

Pe 5 octombrie ajung pe Netflix filmele Godzilla x Kong: Noul Imperiu, serialul britanic de comedie Love Life, sezoanele disponibile din drama americană Primarul orașului Kingstown și animația pentru copii Super BOOMi. Filmul cu Godzilla și Kong prezintă alianța celor două personaje împotriva unei amenințări ascunse în adâncurile Pământului Interior.

Pe 6 octombrie sunt programate documentarul Epic: Elvis Presley în concert, care utilizează filmări și înregistrări inedite cu Elvis Presley, sezonul al treilea din reality-show-ul japonez de dating Satul Iubirii și specialul de stand-up Mojo Brookzz: Știu că minți.

Ziua de 7 octombrie aduce reality-show-ul sud-coreean I Am Solo, drama mexicană În interiorul cercului, bazată pe romanul lui Jorge Zepeda Patterson, filmul biografic polonez Less of a Stranger, despre muzicianul Jan Borysewicz, precum și sezonul al doilea din Bărbați adevărați. În aceeași zi este disponibilă drama polițistă De neuitat, cu Poppy Montgomery în rolul lui Carrie Wells, și documentarul Cine este Martin Mull?, dedicat vieții și carierei actorului.

Pe 8 octombrie este programat serialul limitat Below, în care Josh Hartnett interpretează un pescar care încearcă să își protejeze familia de o creatură marină care terorizează comunitatea. Tot atunci este anunțat sezonul al doilea din animația pentru copii Academia Unicornilor: Secrete Dezvăluite.

Pe 9 octombrie apar drama biografică spaniolă O zi ca nicio alta, despre cântărețul Raphael, și Animals, cel mai nou film Netflix al lui Ben Affleck. Producția urmărește un candidat la primărie și soția sa, care încearcă să strângă banii necesari pentru răscumpărarea fiului lor răpit.

În aceeași zi sunt programate comedia thailandeză Frumusețea și ritmul, remake-ul sud-coreean Doctor X, sezonul al doilea din Haunted Hotel, specialul de cofetărie E tort?: Halloween și serialul limitat sud-coreean Take Control of My Heart. Acesta din urmă urmărește un moștenitor corporatist cu o inimă artificială defectă și un scenarist ale cărui capacități neobișnuite îi pot salva viața.

Pe 10 octombrie sunt anunțate serialul coreean 100 de zile de înșelăciune, plasat în Gyeongseong în anul 1932, drama BBC Malory Towers și filmul Wicked. Primul urmărește o hoață de buzunare infiltrată în sediul Guvernului General Japonez pentru a sprijini mișcarea de independență coreeană.

Pe 12 octombrie este programat documentarul Free Leonard Peltier, care reia cazul activistului indigen Leonard Peltier și prezintă condamnarea sa din 1977, precum și campania internațională desfășurată de-a lungul deceniilor pentru clemență și libertate.

Pe 13 octombrie intră pe platformă drama germană Capcana, despre scriitoarea Lisa Konrad, care trăiește izolată după ce a asistat la uciderea surorii sale, dar își schimbă planurile după ce îl vede pe presupusul criminal la televizor. Tot atunci este anunțat documentarul în patru părți TYSON, dedicat vieții și carierei lui Mike Tyson.

Pe 14 octombrie este programat sezonul al 11-lea din Dragostea este oarbă, de această dată cu participanți din Boston. Pe 15 octombrie revine The Diplomat, cu Keri Russell în rolul lui Kate Wyler, pe fondul unei noi crize care afectează relațiile dintre Statele Unite și Marea Britanie.

În aceeași zi este lansat Hollywood Arts, spin-off-ul Victorious în care Trina Vega revine la Hollywood Arts ca profesoară suplinitoare. Tot pe 15 octombrie este programat filmul suedez Furtuna, o comedie neagră despre un grup de prieteni reuniți la o fermă din nord, unde o furtună îi împiedică să plece, iar secretele lor ies treptat la iveală.

Pe 16 octombrie sunt anunțate documentarul The Disciple, despre un fan al Wu-Tang Clan și proiectul său muzical secret, comedia romantică Jos cu dragostea, documentarul Norm: Povestea lui Norm Macdonald, serialul Capcană de bani, comedia de acțiune Sacrifice, drama romantică sud-africană Seriously Single Too și comedia neagră argentiniană Terapia făcută corect.

Pe 18 octombrie este programată Avocata extraordinară Minami, adaptare japoneză a dramei coreene Avocata extraordinară Woo. O zi mai târziu, pe 19 octombrie, Netflix adaugă cele șase sezoane ale dramei juridice britanice Judecătorul John Deed, cu Martin Shaw în rolul titular.

Pe 20 octombrie este anunțat sezonul al doilea din Cyberpunk: Edgerunners. Noua poveste se desfășoară din nou în Night City și urmărește personaje care încearcă să își găsească un scop într-un oraș dominat de violență, tehnologie și interese corporative.

Pe 21 octombrie sunt programate Center Stage: Turn It Up, drama poloneză Mamele Pinguinilor, documentarul Noul experiment din închisoarea Stanford și sezonul al doilea al evenimentului sportiv Six Kings Slam, care reunește jucători de tenis masculin la Riyadh.

Pe 22 octombrie apar podcastul Nu puteam fi mai puțin de acord cu Allison și Isaac, comedia japoneză Did Someone Happened to Mention Me?, filmul Greenfingers și sezonul al treilea din Nimeni nu vrea asta. Povestea acestuia continuă după ce Joanne și Noah se mută împreună, în timp ce Sasha și Esther se adaptează la viața de persoane singure, iar Morgan își dezvoltă cariera în media.

Pe 23 octombrie este programată drama spaniolă Fading Grandeur, despre un marchiz ajuns în dificultate financiară, dar și partea a patra din Lupin. Assane Diop revine după patru ani, confruntându-se cu un imitator care organizează jafuri la muzee și îl determină să își schimbe planurile. Tot atunci sunt anunțate documentarul despre Maria Bamford, intitulat Paralizată de speranță: Povestea Mariei Bamford, și drama mexicană Supraviețuind uraganului Otis.

Pe 25 octombrie este programată o serie de episoade speciale din Căsnicia mea fericită, în care Miyo și Kiyoka se pregătesc pentru nunta lor, iar revenirea unei persoane din trecutul lui Miyo aduce noi probleme.

Pe 26 octombrie intră pe Netflix UK serialul de comedie Salariul minim, despre adolescenți care încearcă să îmbine școala cu munca la o pizzerie. Pe 27 octombrie sunt anunțate documentarul în trei părți Cel despre Matthew Perry, dedicat vieții și carierei actorului din Friends, și specialul de stand-up Zainab Johnson: Toxic optimist.

Pe 29 octombrie sunt programate serialul horror filipinez Balaraw: Insula Sângeroasă, despre o femeie care investighează dispariția mamei sale, și drama de familie italiană Tu, Eu, Noi.

Pe 30 octombrie, lista include thrillerul psihologic suedez „Câteva minciuni”, în care două cupluri își schimbă locuințele între Stockholm și Sicilia, drama indoneziană Akka și emisiunea sportivă live Învinge-l pe Luke Littler. Aceasta îi oferă unui grup de jucători amatori de darts provocarea de a-l înfrunta pe Luke Littler pentru un premiu de 501.000 de lire sterline.

Tot pe 30 octombrie sunt programate drama spaniolă Collision Course, despre un jaf la o bancă din Madrid în timpul unei crize economice, thrillerul coreean Dead-End Job, comedia sud-africană Cum să strici Diwali: Meet the Parents și documentarul SCTV: Cel mai grozav spectacol de care n-ai mai auzit niciodată, dedicat istoriei și moștenirii seriei canadiene de sketch-uri SCTV.