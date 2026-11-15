Ilie Bolojan a atras atenția prin vestimentația aleasă pentru nunta fiicei sale, Maria Lucia, eveniment care a avut loc sâmbătă. Ținuta fostului premier a fost analizată de doi designeri români, care au avut reacții diferite față de costumele purtate de participanții la eveniment.

Unul dintre aceștia a considerat că alegerea lui Bolojan nu a fost potrivită pentru o asemenea ocazie, în timp ce un alt designer a folosit cuvinte dure pentru a descrie apariția acestuia.

Nunta Mariei Lucia cu Daniel Bota a generat discuții și în mediul online, unde au apărut informații despre prețurile ținutelor purtate de miri, de Ilie Bolojan și de partenera sa, Ioana Fâșie. Spre deosebire de alte apariții de la eveniment, costumul mirelui a fost remarcat pentru simplitate și pentru modul în care îi evidențiază silueta.

Daniel Bota a optat pentru o ținută sobră, fără elemente vestimentare extravagante. Alegerea sa a fost apreciată de designerul Florin Burescu, care a oferit detalii despre valoarea estimată a costumului și despre modul în care acesta ar fi fost realizat.

Potrivit designerului, costumul mirelui ar avea un preț de aproximativ 1.000 de euro și, cel mai probabil, ar fi fost realizat la comandă. Florin Burescu a apreciat croiala și felul în care piesa vestimentară se potrivește siluetei acestuia, însă a remarcat un detaliu care nu a fost pe placul său: papionul.

Designerul a făcut și o comparație între ținuta mirelui și cea aleasă de Ilie Bolojan, considerând că fostul premier nu a optat pentru o vestimentație adecvată unei ceremonii de familie.

„Costumul mirelui e foarte drăguț, îl avantajează și ca siluetă. Îmi place ținuta lui. Doar la papion am o problemă. Ținuta lui Ilie Bolojan nu este una de ceremonie, ci o ținută business. Nu mi se pare potrivită pentru un socru sau pentru un eveniment atât de important. În schimb, toate costumele sunt de bună calitate și scumpe.”, a explicat Florin Burescu.

Un alt designer care a comentat vestimentația fostului premier este Adrian Oianu, cunoscut în România pentru activitatea sa în domeniul modei. Acesta a avut o reacție mult mai critică la adresa costumului purtat de Ilie Bolojan la nunta fiicei sale.

Designerul a considerat că ținuta nu reflectă preocupare pentru estetică și a făcut o comparație între aspectul fostului premier și cel al personajului unchiul Fester din producția „Familia Addams”. Comentariile sale au vizat atât alegerea vestimentară, cât și ceea ce a descris drept o lipsă de interes pentru design și vestimentație. Adrian Oianu și-a exprimat dezacordul într-o declarație acordată publicației Cancan, folosind termeni extrem de critici:

„Nu intră moda în casă la ei. Niște oameni de la țară, care n-au pic de cultură. Bolojan arată a șofer de TIR, nu a prim-ministru. Seamănă cu unchiul Fester din Familia Addams. Este o lipsă cruntă de preocupare pentru design. Ce lipsă de considerație pentru estetică și veșminte! Atâta ignoranță! E trist, mi-a lăsat un gust amar. E de-a dreptul ofensator pentru designeri și oamenii de cultură”, a declarat Adrian Oianu pentru Cancan.

Atenția acordată vestimentației de la eveniment nu s-a limitat la costumele purtate de mire și de Ilie Bolojan. Și ținuta Ioanei Fâșie, partenera fostului premier, a fost remarcată prin valoarea estimată a pieselor vestimentare și a accesoriilor alese.

Printre elementele care au completat apariția acesteia s-au numărat pantofii negri din piele, prevăzuți cu ornamente metalice în partea din față. Modelul ales are un preț estimat la aproximativ 160 de euro, suma fiind menționată separat de valoarea celorlalte articole care au alcătuit vestimentația.

Potrivit informațiilor apărute despre ținuta purtată la nuntă, valoarea totală a acesteia ar fi ajuns la aproximativ 4.000 de euro. Astfel, costumul mirelui, estimat la circa 1.000 de euro, și vestimentația partenerei lui Ilie Bolojan au atras atenția prin diferențele de preț și prin reacțiile designerilor referitoare la alegerile vestimentare făcute pentru eveniment.