Curentul electric poate avea prețuri diferite în România, în funcție de intervalul orar și de contractul de furnizare. Utilizarea electrocasnicelor în anumite perioade poate reduce factura lunară. Totuși, economiile nu sunt garantate pentru toate gospodăriile. Diferența depinde de tarifele contractate, de consumul înregistrat și de costurile incluse în factură.

Curentul electric nu are un tarif redus universal, aplicabil tuturor gospodăriilor din România în timpul nopții. Prețul achitat de consumatori depinde de contractul semnat cu furnizorul și de condițiile comerciale ale ofertei. Prin urmare, utilizarea mașinii de spălat după miezul nopții nu garantează automat economii.

Unele contracte prevăd un tarif unic pentru fiecare kilowatt-oră consumat, indiferent de momentul utilizării energiei. În aceste situații, electrocasnicele generează aceleași costuri de consum dimineața, după-amiaza sau noaptea. Schimbarea programului de utilizare nu influențează prețul energiei facturate.

Există însă și oferte care stabilesc tarife diferențiate, în funcție de intervalele orare. Acestea pot include perioade cu prețuri mai mici și intervale în care consumul este mai scump. Pentru a beneficia de reduceri, clienții trebuie să aibă un contract care prevede explicit asemenea diferențe.

Consumatorii pot afla dacă beneficiază de energie mai ieftină noaptea prin verificarea contractului de furnizare și a anexelor acestuia. Documentele trebuie să precizeze dacă prețul este fix sau diferențiat în funcție de orele de consum. În cazul ofertelor diferențiate, trebuie identificate intervalele exacte în care se aplică fiecare tarif.

De asemenea, este necesară verificarea eventualelor diferențe dintre zilele lucrătoare și weekend. Unele condiții tarifare pot avea o perioadă limitată de valabilitate. Din acest motiv, consumatorii trebuie să urmărească și durata aplicării prețurilor contractate.

Prezența unui contor inteligent nu garantează automat accesul la tarife mai mici în timpul nopții. Echipamentul permite măsurarea detaliată a consumului, dar prețul aplicat rămâne cel prevăzut în contract.

Pentru compararea ofertelor, clienții pot utiliza comparatorul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Instrumentul este disponibil prin Platforma Online de Schimbare a Furnizorului (POSF). Consultarea ofertelor în scop informativ nu necesită crearea unui cont.

Economiile obținute prin mutarea consumului depind de diferența dintre tarife și de cantitatea de energie utilizată. Avantajele pot fi mai importante pentru gospodăriile care folosesc frecvent electrocasnice cu un consum ridicat. Printre acestea se numără mașinile de spălat, uscătoarele de rufe și mașinile de spălat vase.

Un exemplu ipotetic presupune un tarif final de 1 leu/kWh în intervalul redus și 1,60 lei/kWh în restul zilei. Dacă 50 kWh sunt consumați lunar în perioada avantajoasă, economia ajunge la 30 de lei. Calculul presupune mutarea consumului din intervalul scump în cel ieftin, fără modificarea cantității totale.

Pentru o gospodărie cu un consum lunar de 200 kWh, costul ar ajunge la 320 de lei. Această valoare presupune utilizarea întregii cantități la tariful de 1,60 lei/kWh. Dacă 50 kWh sunt transferați în intervalul redus, costul total scade la 290 de lei.

Diferența reprezintă o economie de aproximativ 9,4% față de costul inițial. Valorile sunt strict orientative și nu reprezintă o ofertă comercială disponibilă în prezent. Exemplul presupune absența unui abonament și menținerea aceluiași consum lunar.

Contractele cu prețuri dinamice reprezintă o altă opțiune pentru consumatorii interesați să reducă factura la energia electrică. În aceste contracte, prețul energiei urmărește evoluția pieței angro, potrivit formulei stabilite de furnizor. Tarifele pot varia în cursul zilei sau pentru fiecare interval de decontare.

Acest mecanism poate aduce economii atunci când electrocasnicele funcționează în perioadele cu prețuri reduse. Totuși, avantajul depinde de capacitatea gospodăriei de a-și adapta consumul. Utilizarea intensivă a energiei în intervalele scumpe poate determina creșterea facturii.

Regulamentul aprobat prin Ordinul ANRE nr. 5/2023 stabilește obligații de informare pentru furnizorii care oferă asemenea contracte. Aceștia trebuie să prezinte formula de calcul a prețului și să explice în scris riscurile asociate.

Consumatorii trebuie informați și despre necesitatea utilizării unui contor integrat într-un sistem de măsurare inteligentă. Furnizorii trebuie să explice inclusiv modalitățile prin care clienții pot accesa datele privind consumul înregistrat.

Aplicarea unui tarif avantajos în anumite intervale nu înseamnă că toate componentele facturii beneficiază de aceeași reducere. Prețul final include energia activă, tarifele de transport și distribuție, precum și taxele și contribuțiile legale. Aceste componente trebuie analizate împreună pentru stabilirea costului real.

În plus, unele contracte prevăd abonamente zilnice sau lunare, achitate indiferent de cantitatea consumată. Aceste costuri fixe pot diminua economiile obținute prin utilizarea electrocasnicelor în intervalele ieftine.

O ofertă cu un tarif nocturn foarte mic nu este automat mai avantajoasă decât un contract cu preț unic. Tarifele mai mari aplicate în restul zilei pot compensa reducerile obținute noaptea. Același efect îl pot avea abonamentele sau alte costuri contractuale.

Prin urmare, compararea ofertelor trebuie realizată folosind prețurile finale pe kWh și toate costurile fixe aplicabile. Analizarea exclusivă a prețului energiei active poate conduce la estimări incorecte ale economiilor.

Alegerea unei oferte avantajoase presupune analizarea prețurilor contractuale și a modului în care gospodăria consumă energia electrică. Consumatorii trebuie să identifice perioadele în care utilizează cele mai multe aparate și cantitatea de energie aferentă. Aceste informații permit estimarea economiilor care ar putea rezulta din schimbarea contractului.

Gospodăriile care pot programa electrocasnicele în intervalele ieftine pot beneficia mai mult de tarifele diferențiate. Situația este diferită pentru locuințele în care cea mai mare parte a consumului se înregistrează în orele scumpe. În asemenea cazuri, un contract cu tarif unic poate avea un cost total mai avantajos.

Înainte de semnarea contractului, trebuie verificate toate nivelurile de preț și intervalele în care acestea se aplică. La fel de importante sunt durata condițiilor comerciale și existența eventualelor abonamente. Consumatorii trebuie să analizeze și costurile care nu depind direct de cantitatea de energie utilizată.

Datele furnizate de contoarele inteligente pot ajuta la identificarea perioadelor cu cel mai ridicat consum. Aceste informații permit compararea ofertelor în funcție de obiceiurile reale ale gospodăriei. Înainte de schimbarea furnizorului, costul total estimat trebuie calculat pentru aceeași cantitate de energie și aceeași distribuție a consumului.