Cutremur în această noapte în România. S-a resimțit și în București. Zonele afectate
SURSA FOTO: Dreamstime - Cutremur, seism
Un cutremur s-a produs în noaptea de marți spre miercuri, 18 noiembrie 2026, în apropiere de Nereju, județul Vrancea. Seismul a fost resimțit puternic și în București. Centrul Seismologic Euro-Mediteranean a indicat o magnitudine preliminară de 5,3, iar IGSU a comunicat valoarea de 5,6. Echipele inspectoratelor pentru situații de urgență au început verificările în teren.
Cutremurul s-a produs la 140 de kilometri adâncime
Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC) a înregistrat seismul la ora 02:48:55, ora României. În evaluarea preliminară, centrul a indicat o adâncime de 140 de kilometri. Epicentrul a fost localizat la aproximativ 13 kilometri vest-sud-vest de Nereju și la 65 de kilometri nord-nord-vest de Buzău.
Pe platforma EMSC au fost publicate mărturii din București, Tunari și Brașov, dar și din Ungheni, în Republica Moldova. Site-ul Institutului Național pentru Fizica Pământului a fost temporar inaccesibil după cutremur.
Echipele ISU verifică efectele cutremurului
Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a anunțat că echipele operative verifică dacă seismul a afectat comunitățile sau infrastructura. La momentul informării, nu fuseseră semnalate situații care să necesite intervenția salvatorilor. Nici la 112 nu fuseseră înregistrate solicitări de intervenție în urma cutremurului.
„Vă recomandăm să vă păstrați calmul, întrucât, după producerea unui cutremur, pot apărea replici”, a transmis DSU.
Verificările în teren continuă. DSU le-a recomandat cetățenilor să consulte ghidul oficial cu „măsurile de urmat după un cutremur” (https://fiipregatit.ro/ghiduri/cutremur-dupa-eveniment-3-1).
Google a trimis o alertă pe telefoanele Android
În jurul orei 02:49, unii utilizatori Android au primit o avertizare prin sistemul de alerte seismice al Google. În rezultatele căutării, Google a afișat o magnitudine estimată de 6,5. Harta asociată includea 17 țări în zona în care mișcarea ar fi putut fi resimțită.
Sistemul folosește semnalele senzorilor de mișcare din telefoane pentru a estima rapid locul și magnitudinea unui cutremur. Google precizează că estimările pot fi inexacte. În funcție de locul în care se află utilizatorul, alerta poate ajunge înainte, în timpul sau după ce acesta simte mișcarea.
Știre în curs ce actualizare
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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