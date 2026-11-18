Un cutremur s-a produs în noaptea de marți spre miercuri, 18 noiembrie 2026, în apropiere de Nereju, județul Vrancea. Seismul a fost resimțit puternic și în București. Centrul Seismologic Euro-Mediteranean a indicat o magnitudine preliminară de 5,3, iar IGSU a comunicat valoarea de 5,6. Echipele inspectoratelor pentru situații de urgență au început verificările în teren.

Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC) a înregistrat seismul la ora 02:48:55, ora României. În evaluarea preliminară, centrul a indicat o adâncime de 140 de kilometri. Epicentrul a fost localizat la aproximativ 13 kilometri vest-sud-vest de Nereju și la 65 de kilometri nord-nord-vest de Buzău.

Pe platforma EMSC au fost publicate mărturii din București, Tunari și Brașov, dar și din Ungheni, în Republica Moldova. Site-ul Institutului Național pentru Fizica Pământului a fost temporar inaccesibil după cutremur.

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a anunțat că echipele operative verifică dacă seismul a afectat comunitățile sau infrastructura. La momentul informării, nu fuseseră semnalate situații care să necesite intervenția salvatorilor. Nici la 112 nu fuseseră înregistrate solicitări de intervenție în urma cutremurului.

„Vă recomandăm să vă păstrați calmul, întrucât, după producerea unui cutremur, pot apărea replici”, a transmis DSU.

Verificările în teren continuă. DSU le-a recomandat cetățenilor să consulte ghidul oficial cu „măsurile de urmat după un cutremur” (https://fiipregatit.ro/ghiduri/cutremur-dupa-eveniment-3-1).

În jurul orei 02:49, unii utilizatori Android au primit o avertizare prin sistemul de alerte seismice al Google. În rezultatele căutării, Google a afișat o magnitudine estimată de 6,5. Harta asociată includea 17 țări în zona în care mișcarea ar fi putut fi resimțită.

Sistemul folosește semnalele senzorilor de mișcare din telefoane pentru a estima rapid locul și magnitudinea unui cutremur. Google precizează că estimările pot fi inexacte. În funcție de locul în care se află utilizatorul, alerta poate ajunge înainte, în timpul sau după ce acesta simte mișcarea.

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