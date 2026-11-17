Comisia Europeană nu intenționează să renunțe la obiectivele climatice prin flexibilizarea regulilor privind comercializarea mașinilor noi cu motoare termice după 2035. Comisarul european pentru Climă, Wopke Hoekstra, susține că electrificarea economiei reprezintă o condiție esențială pentru competitivitatea industrială a Europei. Declarațiile vin în contextul negocierilor climatice COP din Turcia, unde UE susține o țintă globală de electrificare de 35% până în 2035.

Propunerea Comisiei Europene de a modifica regulile privind interdicția comercializării mașinilor noi pe benzină și motorină după 2035 nu reprezintă o schimbare a direcției politicii climatice europene.

Comisarul european pentru Climă, Wopke Hoekstra, a explicat, într-un interviu exclusiv acordat publicației Euronews, în emisiunea „On the Record”, că măsurile urmăresc să ofere producătorilor auto mai multă flexibilitate. În același timp, tranziția către vehiculele electrice trebuie să continue.

Oficialul european a apărat decizia Bruxelles-ului, prezentând-o drept o modalitate de protejare a constructorilor europeni. Declarațiile sale vin într-un moment dificil pentru industria auto de pe continent.

Producătorii europeni se confruntă cu dificultăți de competitivitate, pe fondul costurilor ridicate cu energia și al concurenței tot mai puternice din partea companiilor internaționale.

Constructorul german Mercedes-Benz a anunțat deja că intenționează să oprească investițiile în Germania și analizează posibilitatea închiderii unor fabrici. Probleme similare afectează și Volkswagen, Stellantis, BMW și Volvo.

Hoekstra a respins însă solicitările privind acordarea unor concesii suplimentare pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru 2035. Printre susținătorii unei flexibilizări mai ample se numără și reprezentanți ai Parlamentului European.

Comisarul european consideră că o relaxare suplimentară ar putea pune în pericol atât obiectivele climatice ale Uniunii, cât și competitivitatea producătorilor europeni. În acest context, constructorii chinezi de vehicule electrice câștigă tot mai mult teren.

El a explicat că propunerea Comisiei nu presupune abandonarea țintelor inițiale, ci găsirea unui echilibru între protejarea industriei, acțiunile climatice și independența energetică.

„O relaxare semnificativă a obiectivelor pentru 2035 nu este ceea ce a făcut Comisia”, a spus Wopke Hoekstra.

Oficialul european a avertizat și asupra consecințelor pe care le-ar putea avea o nouă relaxare a regulilor pentru constructorii de pe continent. În opinia sa, aceștia nu ar beneficia neapărat de condiții mai bune dacă tranziția către mașinile electrice ar încetini.

„Nu sunt convins că o relaxare suplimentară a obiectivelor (…) ar fi în interesul producătorilor auto europeni”, a precizat comisarul pentru Climă.

Wopke Hoekstra insistă și asupra accelerării electrificării economiei europene. El conduce echipa de negociere a Uniunii Europene la conferința climatică COP organizată în această săptămână în Turcia.

Unul dintre obiectivele summitului este stabilirea unei ținte globale de electrificare de 35% până în 2035. Uniunea Europeană susține această propunere.

Bruxelles-ul consideră că trecerea mai rapidă la energia electrică poate contribui nu doar la reducerea emisiilor, ci și la consolidarea competitivității economice europene.

Unul dintre argumentele Comisiei este evoluția Chinei, care a investit masiv în electrificarea economiei și în dezvoltarea industriei vehiculelor electrice.

Hoekstra a recunoscut progresele înregistrate de Beijing, dar a criticat practicile comerciale ale Chinei. El a acuzat autoritățile chineze că favorizează dumpingul pe piețele europene.

Comisarul a atras atenția și asupra influenței geopolitice pe care China o poate exercita prin poziția dominantă în anumite sectoare strategice. Printre acestea se numără panourile solare, vehiculele electrice și materiile prime critice.

În aceste condiții, Hoekstra consideră că producătorii europeni trebuie să își intensifice eforturile pentru a rămâne competitivi pe piața mondială a mașinilor electrice.

El a transmis că electrificarea nu trebuie combătută, ci folosită ca oportunitate pentru dezvoltarea companiilor europene.