FBI avertizează companiile și organizațiile din întreaga lume asupra unei noi amenințări cibernetice. Potrivit agenției, hackerii folosesc instrumentul ARTEX pentru a automatiza atacurile și a obține acces privilegiat în mai puțin de trei ore. Avertismentul vine în contextul unor atacuri informatice care au afectat platforme și companii internaționale.

Un atac cibernetic descoperit luni a afectat peste 100 de site-uri aparținând unor companii și organizații importante.

Printre numele menționate se află Zoom, HSBC, CNN, Ikea, Equifax și Salesforce, potrivit informațiilor relatate de Reuters și Metro.co.uk.

Atacatorii ar fi introdus cod JavaScript malițios prin intermediul platformei Optimizely, utilizată pentru testarea și optimizarea site-urilor.

Potrivit unui cercetător citat de publicații, codul putea permite furtul datelor cardurilor bancare și al cookie-urilor.

De asemenea, atacatorii ar fi putut modifica adresele portofelelor de criptomonede și compromite dispozitive iPhone și iPad.

Acestea reprezintă riscurile identificate, nu confirmarea că toate tipurile de date au fost efectiv furate.

Amploarea prejudiciilor nu este cunoscută deocamdată.

Compania Optimizely a transmis că a remediat problema de securitate exploatată în atac.

Reprezentanții platformei au anunțat eliminarea codului malițios și resetarea conturilor afectate.

Între timp, companiile vizate încearcă să stabilească modul în care atacatorii au reușit să se infiltreze.

Salesforce și Equifax au decis să dezactiveze utilizarea platformei Optimizely.

Incidentul intervine după mai multe perturbări informatice raportate în Statele Unite.

Clienții Chase, Wells Fargo și Bank of America au semnalat dificultăți la accesarea serviciilor bancare online.

În săptămâna precedentă, unele aplicații Microsoft au fost indisponibile. Separat, o defecțiune a comunicațiilor a afectat mii de zboruri americane.

Nu a fost demonstrată o legătură directă între toate aceste incidente.

Biroul Federal de Investigații a emis un avertisment privind utilizarea instrumentului ARTEX în atacuri cibernetice. Potrivit mesajului atribuit FBI, tehnologia permite automatizarea unor etape importante ale intruziunilor informatice.

„ARTEX poate accelera intruziunile, de la țintirea inițială până la obținerea accesului privilegiat, în mai puțin de trei ore”, a transmis agenția.

FBI susține că instrumentul este exploatat atât de infractori cibernetici, cât și de atacatori afiliați unor state.

Avertismentul menționează un atac din octombrie asupra lanțului de aprovizionare al ConnectWise.

Incidentul ar fi expus medii ale clienților Microsoft 365 și ar fi implicat tentative de autentificare împotriva a peste 2.250 de utilizatori.

În urma avertismentului, FBI a solicitat organizațiilor să acorde o atenție sporită protejării rețelelor.

Companiile sunt îndemnate să își consolideze controalele de acces și să monitorizeze activitățile automate suspecte.

Agenția recomandă și raportarea rapidă a eventualelor compromiteri ale sistemelor informatice.

Pe fondul acestor informații și al incertitudinilor din piețele financiare, bursa americană a înregistrat scăderi marți.

Indicele Dow Jones Industrial Average pierdea 332 de puncte, echivalentul a aproximativ 0,6%, la ora 9:40, ora coastei de est a SUA.