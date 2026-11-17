Cea de-a 34-a ediție a „Topului Național al Firmelor Private din România”, organizată marți la Ateneul Român de IMM România, a reunit mesajul președintelui Nicușor Dan și angajamentele premierului Luca Niculescu. În cadrul evenimentului au fost premiate firme de toate dimensiunile, de la microîntreprinderi și firme nou-înființate până la companii mari. Evaluarea se face la nivel național, regional, județean și pe domenii, în funcție de profitul brut, cifra de afaceri, productivitate și performanța generală.

Prezent la eveniment, premierul Luca Niculescu a declarat că întreprinderile mici și mijlocii reprezintă coloana vertebrală a economiei, însumând 98% din totalul firmelor active. Șeful Guvernului a recunoscut dificultățile recente ale mediului privat, precum inflația, energia scumpă, accesul greu la finanțare și relația complicată cu instituțiile statului, subliniind că antreprenorii merită tot respectul.

„Ştiu că nu este uşor să fii antreprenor, înseamnă să ai idei, să ai curaj, înseamnă să-ţi asumi riscuri, să-ţi asumi decizii dificile, să ai responsabilitatea oamenilor, responsabilitatea oamenilor care lucrează alături de tine. Trebuie să plăteşti salarii în fiecare lună şi să fii sigur că ai de unde să dai aceşti bani şi, în ultimii ani, dificultăţile nu au fost puţine: inflaţie, costuri ridicate ale energiei, acces nu întotdeauna simplu la finanţare şi uneori o relaţie complicată, mult prea complicată cu statul. Cu atât mai mult, deci, meritaţi aprecierea şi respectul nostru”, a declarat Luca Niculescu.

Prim-ministrul a punctat că IMM-urile susțin comunitățile și creează locuri de muncă, adăugând că obligația actualilor guvernanți este să le ușureze viața oamenilor care au construit afaceri de la zero.

„Sunteţi 98% din totalul firmelor active din România. Creaţi locuri de muncă, susţineţi comunităţi, contribuiţi decisiv la dezvoltarea ţării. Şi dincolo de cifre, aşa cum spuneam şi mai devreme, vorbim despre oameni, despre cei care, aşa ca dumneavoastră, au pornit o afacere de la zero, care au investit tot ceea ce aveau într-o idee, care au reuşit să construiască, să construiască ceva durabil. Şi cred că responsabilitatea noastră, a celor care conducem astăzi România, este să vă facem viaţa ceva mai uşoară, nu mai complicată”, a afirmat prim-ministrul.

Pentru a le oferi firmelor stabilitate în planificarea cheltuielilor, Luca Niculescu a anunțat păstrarea cotei unice, eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) de la 1 ianuarie anul viitor și lipsa unor noi taxe sau majorări.

„Ştim cât este de important pentru o companie să-şi poată planifica investiţiile şi cheltuielile, fără teama că regulile se schimbă de la o lună la alta. Ca urmare, menţinem cota unică de impozitare, eliminăm impozitul minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie anul viitor şi, evident, că nu ne dorim nici taxe noi şi nici să le mărim pe cele existente”, a declarat Niculescu.

Premierul a menționat că disciplina bugetară trebuie menținută fără a frâna creșterea economică, arătându-se optimist în privința următorilor doi ani pe baza prognozei de toamnă a Comisiei Europene. Totodată, el a promis tăierea cu 25% a sarcinilor administrative și cu 30% a termenelor de autorizare, dorind ca firmele să simtă real aceste schimbări.

„Aveţi nevoie şi avem nevoie şi noi de mai puţină birocraţie. Ştiu că, pentru o firmă mică sau medie, timpul pierdut cu autorizaţii, formulare şi raportări înseamnă bani şi energie care pot fi folosite pentru dezvoltare. Ca urmare, ne-am asumat reducerea cu 25% a sarcinilor administrative şi cu 30% a termenelor de autorizare. Şi vreau ca aceste obiective să se vadă în viaţa dumneavoastră a companiilor, nu doar în documentele pe care le avem noi la Guvern”, a spus Luca Niculescu.

În viziunea șefului Executivului, rolul instituțiilor publice este să sprijine activitatea celor care generează valoare în economie, lăsând antreprenorii să se concentreze pe dezvoltare.

„Administraţia trebuie să lucreze pentru dumneavoastră, pentru cei care creaţi valoare în economie”, a afirmat șeful Executivului.

Guvernul are în plan lansarea unor scheme de ajutor de stat pentru cercetare, inovare, automatizare, digitalizare și industria de apărare, alături de măsuri pentru atragerea investițiilor românilor din diaspora. Vor continua programele Startup Nation, SME Ecotech, Femeia Întreprenor și cele de microindustrializare, iar Banca de Investiții și Dezvoltare va avea un rol consolidat în atragerea capitalului privat.

De asemenea, se pregătesc instrumente pentru industriile curate, precum producția de baterii și panouri fotovoltaice, și va fi operaționalizat creditul fiscal pentru cercetare-dezvoltare. Premierul a subliniat că aceste măsuri trebuie să se traducă concret prin mai multe companii românești care produc, inovează și angajează.

„Toate aceste programe trebuie să aibă un rezultat concret. Mai multe firme româneşti care investesc, produc, inovează şi creează locuri de muncă”, a explicat Niculescu.

Șeful Guvernului a susținut că marile investiții străine trebuie evaluate și după numărul firmelor autohtone pe care le integrează ca furnizori, ajutându-le să capete noi competențe și să exporte.

„Când un investitor important vine în România, succesul nu trebuie măsurat doar în cifre, în valoarea investiţiei sau în numărul locurilor de muncă, ci în firme româneşti, în câte firme româneşti devin furnizori, câte dobândesc competenţe noi şi câte ajung la rândul lor să exporte. Deci îmi doresc să vedem cât mai multe IMM-uri româneşti, ca ale dumneavoastră, care cresc, inovează, devin competitive pe pieţele internaţionale”, a declarat şeful Guvernului.

Luca Niculescu a adăugat că apropiata aderare a țării la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) va îmbunătăți guvernanța și va atrage noi investiții. În încheiere, el a arătat că România are nevoie de antreprenori curajoși și de un stat predictibil, care să își câștige încrederea prin fapte, nu prin discursuri.

„O administraţie mai performanţă este ceea ce cred că ne dorim cu toţii. România are nevoie de antreprenori care au curajul să investească, să inoveze şi să creeze locuri de muncă. România are nevoie de dumneavoastră. Şi antreprenorii au la rândul lor nevoie de un stat serios, predictibil, care-şi respectă angajamentele lor. Evident că nu cerem încredere pe vorbe şi pe discursuri frumoase, trebuie să o câştigăm în fiecare zi, prin ceea ce facem noi. Şi cred că acesta este cel mai bun punct de plecare pentru un parteneriat între guvern şi mediul de afaceri”, a conchis premierul.

În cadrul aceluiași eveniment, consilierul prezidențial Radu Burnete a citit mesajul președintelui Nicușor Dan. Șeful statului a amintit asumarea unui buget realist pentru 2027, esențial pentru ratingul de țară, și a explicat că scăderea deficitului și controlul datoriei publice vor ieftini împrumuturile statului, reducând implicit și dobânzile plătite de companii.

„Pe măsură ce reduce deficitul şi ţine datoria publică sub control, statul se va împrumuta la dobânzi mai mici şi ştiţi bine că asta va face ca şi dobânzile dumneavoastră să fie mai mici”, a transmis preşedintele.

Președintele a numit inițiativa privată și IMM-urile „fibra oricărei economii dezvoltate”, subliniind importanța accesului avantajos la finanțare. Totodată, le-a mulțumit oamenilor de afaceri pentru milioanele de locuri de muncă create și pentru cele zeci de miliarde de lei virate la buget, bani care susțin serviciile publice.

Nicușor Dan a avertizat că mediul economic este afectat de contextul internațional tensionat, menționând războaiele din Ucraina și Iran, precum și riscurile de securitate din Marea Neagră. El a arătat că aceste conflicte au provocat o creștere semnificativă a prețurilor la carburanți în acest an.

„Preţul combustibililor a crescut mult anul acesta, din cauza războaielor din Ucraina şi Iran”, a afirmat Nicuşor Dan.

Potrivit șefului statului, agresiunea Rusiei și atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră au scumpit asigurările, afectând prețurile materiilor prime și ale mărfurilor importate sau exportate.

La aceste presiuni se adaugă incertitudinile generate de eforturile de redresare bugetară și de criza politică prelungită. Președintele a dat însă asigurări că rămâne preocupat constant de găsirea soluțiilor pentru îmbunătățirea climatului economic și financiar.

„Vă asigur că preocuparea mea constantă este identificarea paşilor necesari pentru a îmbunătăţi contextul economic şi financiar pentru dezvoltarea mediului de afaceri din ţara noastră”, a transmis şeful statului.

Pe planul securității, Nicușor Dan a precizat că România se bazează pe parteneriatele din NATO și Uniunea Europeană, pe cooperarea cu Bulgaria și Turcia la Marea Neagră, dar și pe dezvoltarea propriilor capacități militare. În acest sens, investițiile derulate prin programul SAFE și alte inițiative similare vor întări apărarea țării și le vor permite firmelor românești să devină furnizori în această industrie.