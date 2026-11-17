Mediul de afaceri nu reprezintă doar un partener al statului, ci este unul dintre principalele motoare ale dezvoltării economice a României. Mesajul a fost transmis marți de Marcel-Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul celei de-a 34-a ediții a Topului Național al Firmelor Private din România, organizată la Ateneul Român.

Oficialul a subliniat că dezvoltarea economică nu poate fi realizată doar prin declarații, ci presupune muncă, investiții, continuarea proiectelor de infrastructură și, în mod esențial, plata la timp a facturilor către companiile care execută lucrări pentru stat.

În spatele fiecărui kilometru de drum construit, al fiecărei rețele de apă sau canalizare și al fiecărui proiect finalizat se află o companie, un antreprenor și angajați care își asumă riscuri și contribuie la realizarea investițiilor.

„Se vorbeşte mult despre dezvoltarea economică, dar dezvoltarea nu se face din discursuri, se face prin muncă, prin investiţii, prin şantiere care nu se opresc şi, foarte important, prin facturi plătite la timp. Iar în spatele fiecărui kilometru de drum construit, al fiecărei reţele de apă sau canalizare, al fiecărui proiect dus la bun sfârşit se află o companie, un antreprenor şi oameni care îşi asumă riscul şi fac lucrurile să se întâmple. De aceea, vreau să transmit un mesaj foarte clar: mediul de afaceri nu este doar un partener al statului, este unul dintre motoarele dezvoltării României”, a spus ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.

Marcel-Alexandru Stoica a precizat că una dintre prioritățile sale a fost deblocarea plăților pentru lucrările deja executate de companiile românești din construcții. Potrivit ministrului, unele dintre aceste firme ajunseseră într-o situație critică, existând riscul colapsului deoarece nu primiseră banii pentru serviciile și lucrările realizate.

În urma măsurilor luate, fondurile au fost deblocate, iar Ministerul Dezvoltării a virat peste 1,8 miliarde de lei către firmele românești. Aceste companii au împreună zeci de mii de angajați.

Plățile au permis firmelor să își achite salariile și obligațiile către furnizori, astfel încât activitatea economică să poată continua. Ministrul a atras însă atenția că reluarea plăților a venit după o perioadă dificilă, în care o parte dintre companii nu au reușit să supraviețuiască.

Consecințele întârzierilor au fost închiderea unor firme și concedierea angajaților care lucrau în cadrul acestora.

Oficialul a subliniat că statul trebuie să fie un partener pentru companii, nu o instituție care contribuie la dispariția acestora. În acest sens, respectarea contractelor și achitarea obligațiilor asumate de autorități sunt esențiale pentru menținerea activității economice și pentru protejarea locurilor de muncă.

„Astfel, fondurile au fost deblocate, iar ministerul a virat peste 1,8 miliarde de lei pentru firmele româneşti cu zeci de mii de angajaţi. Companiile au plătit salariile, furnizorii, iar activitatea economică a continuat. Din păcate, până în momentul reluării plăţilor, o parte dintre companii nu au rezistat. Oamenii au fost concediaţi, firmele au fost închise. Noi trebuie să fim partenerii firmelor, noi, cei care le sting lumina. Noi trebuie să fim partenerii care respectă contractul. Statul trebuie să-şi respecte, la rândul său, obligaţiile”, a conchis ministrul.

Declarațiile ministrului au fost făcute marți, la cea de-a 34-a ediție a Topului Național al Firmelor Private din România, eveniment organizat la Ateneul Român.

În cadrul manifestării sunt recompensați antreprenorii care au obținut rezultate deosebite în activitatea lor. Performanțele companiilor sunt evaluate pe baza mai multor indicatori, printre care profitul brut, cifra de afaceri, productivitatea și performanța globală în afaceri.

Premiile sunt acordate la nivel național, regional și județean, precum și în funcție de domeniile de activitate.

Companiile sunt recunoscute indiferent de dimensiunea lor, categoriile incluzând microîntreprinderi, firme mici și mijlocii, companii mari, dar și societăți nou-înființate.

Evenimentul își propune astfel să evidențieze rezultatele obținute de antreprenorii români și contribuția acestora la dezvoltarea economiei, prin investiții, activitate economică și crearea de locuri de muncă.