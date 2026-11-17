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Parlamentul European a organizat marți un eveniment dedicat împlinirii a 20 de ani de la aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană. Roberta Metsola a evidențiat transformările economice ale celor două țări și beneficiile aderării la spațiul Schengen. La eveniment au participat Jean-Claude Juncker, Victor Negrescu, Călin Popescu-Tăriceanu și alți oficiali europeni.

Evenimentul organizat marți în Parlamentul European a marcat apropierea aniversării a 20 de ani de la aderarea României și Bulgariei.

Cele două state au devenit membre ale Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a amintit atmosfera din noaptea aderării, când mii de oameni au sărbătorit la București și Sofia.

„Pentru oamenii din acele străzi, apartenența la UE a fost întruchiparea unei promisiuni. Promisiunea păcii, prosperității și stabilității. Promisiunea unui nou început”, a declarat Metsola.

Aceasta a subliniat că aderarea a adus schimbări economice și sociale importante.

„Economiile voastre au crescut accelerat, devenind de cinci ori mai mari în doar 20 de ani. Oamenii au simțit acele efecte, văzând infrastructură nouă, școli, spitale și afaceri în cartierele lor”, a afirmat președinta Parlamentului European.

Metsola a menționat și eliminarea controalelor la frontierele interne prin aderarea la spațiul Schengen.

Președinta Parlamentului European a evidențiat și contribuția celor două state la dezvoltarea proiectului european.

Aceasta a amintit ratificarea Tratatului de la Lisabona și implicarea României și Bulgariei în problemele de securitate regională.

„Ați adus securitatea maritimă, conectivitatea regională, energia și extinderea în prim-planul agendei politice”, a declarat Metsola.

Oficialul european consideră că experiența celor două țări reprezintă un exemplu pentru actualele state candidate la aderare.

„Astăzi, UE este mai puternică datorită vouă, iar transformarea voastră continuă să servească drept exemplu pentru acele țări candidate”, a afirmat aceasta.

Roberta Metsola a subliniat că Europa are în continuare nevoie de contribuțiile și implicarea României și Bulgariei.

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a fost unul dintre inițiatorii evenimentului, alături de eurodeputatul bulgar Andrei Kovacev.

Negrescu a vorbit despre semnificația aderării pentru generația sa și despre oportunitățile oferite de apartenența la Uniunea Europeană.

„Un vis de libertate, de oportunitate, de apartenență. Pentru generația mea nu era pur și simplu un proiect politic. Era o promisiune că viitorul nostru ar putea fi diferit, că țările noastre ar putea depăși divizările istoriei”, a declarat acesta.

Eurodeputatul a subliniat că integrarea europeană a devenit o realitate obișnuită pentru români și bulgari.

„Studiem împreună, lucrăm împreună, construim viitorul împreună, luăm decizii împreună aici în Parlamentul European. Aderarea României la UE este o dovadă că visele pot deveni realitate”, a adăugat Negrescu.

Acesta a atras atenția și asupra responsabilității față de generațiile născute după 2007.

„Pentru ei, Europa nu a fost niciodată un vis, ci a fost mereu casa lor”, a explicat vicepreședintele Parlamentului European.

Fostul președinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a participat la evenimentul aniversar.

Acesta era prim-ministrul Luxemburgului în aprilie 2005, când a fost semnat Tratatul de Aderare a celor două state.

Juncker a amintit importanța istorică a momentului.

„Când am semnat tratatul de aderare împreună cu România și Bulgaria am fost mândru (…) de Europa. Pentru că în aceeași zi în care am semnat tratatul de aderare am pus capăt decretului dezastruos de la Ialta”, a declarat acesta.

Fostul oficial european a apreciat reformele realizate de România și Bulgaria începând cu anii 1990.

„Au început în anii ’90 un program de ajustare foarte curajos și ambițios care le-a permis să adere la UE”, a afirmat Juncker.

El le-a adus un omagiu foștilor premieri Călin Popescu-Tăriceanu și Simeon de Saxa-Coburg-Gotha, prezenți la ceremonie.

Fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu a descris aderarea României la Uniunea Europeană drept o reușită remarcabilă.

Într-o discuție cu jurnaliștii, acesta a evidențiat libertatea de circulație și oportunitățile oferite tinerilor.

„Cea mai importantă realizare din perspectiva mea este libertatea și dreptul la liberă circulație, mai ales pentru generațiile mai tinere, dreptul de a călători, dar mai ales de a studia în străinătate”, a declarat Tăriceanu.

Fostul premier a subliniat și contribuția fondurilor europene la modernizarea României.

„Fondurile structurale și de coeziune sunt cele care au permis creșterea economică remarcabilă a României și creșterea nivelului de viață”, a afirmat acesta.

Tăriceanu a atras însă atenția asupra dificultăților economice actuale ale Europei, în special asupra pierderii competitivității.

„Nu văd alt proiect mai bun pentru prosperitate, pentru pace și pentru solidaritate, și pentru prosperitatea din viitor decât proiectul european”, a declarat fostul prim-ministru.

Ministrul român de Externe, Dan Neculăescu, a subliniat importanța apartenenței la UE pentru securitatea și dezvoltarea României.

„Pe lângă transformarea remarcabilă economică și socială la care am asistat în aceste două decenii, apartenența României la UE este o ancoră puternică și de necontestat pentru securitate și prosperitate”, a afirmat acesta.

Ministrul a amintit și contribuția României la consolidarea securității europene, în contextul războiului din Ucraina.

El a indicat Flancul Estic și regiunea Mării Negre drept zone importante pentru eforturile comune de apărare.