Liderii Uniunii Europene s-au reunit vineri, 13 noiembrie, la Dublin, pentru primul summit dedicat inteligenței artificiale. Discuțiile au vizat dezvoltarea industriei europene de AI, reducerea dependenței de tehnologiile străine și protejarea cetățenilor. La reuniune au participat și directorul general al Mistral, Arthur Mensch, respectiv Geoffrey Hinton, laureat al Premiului Nobel și unul dintre pionierii inteligenței artificiale.

Summitul informal organizat în capitala Irlandei a adus în prim-plan o problemă importantă pentru viitorul economic și tehnologic al Uniunii Europene. Blocul comunitar încearcă să găsească un echilibru între accelerarea dezvoltării inteligenței artificiale (AI) și limitarea riscurilor asociate acestei tehnologii.

La discuții au participat liderii europeni, Arthur Mensch, directorul general al companiei franceze Mistral, și Geoffrey Hinton, laureat al Premiului Nobel, cunoscut drept unul dintre „părinții” inteligenței artificiale, relatează Euronews.com.

Reuniunea face parte din eforturile UE de a-și reduce dependența de tehnologiile și serviciile furnizate de companii din afara blocului comunitar.

Dezbaterea are loc într-un context în care Europa încearcă să recupereze terenul pierdut în fața Statelor Unite și Chinei. În același timp, liderii europeni trebuie să stabilească măsuri pentru protejarea cetățenilor.

În acest an, directorii unor companii americane precum OpenAI și Anthropic, Sam Altman și Dario Amodei, au cerut încetinirea dezvoltării inteligenței artificiale. În schimb, compania europeană Mistral a susținut că Europa trebuie să accelereze investițiile și dezvoltarea tehnologică.

Premierul irlandez Micheal Martin a explicat că discuțiile urmau să abordeze relația dintre reglementare și inovare, precum și autonomia tehnologică a Europei.

„Echilibrul dintre reglementare și inovare, suveranitatea tehnologică și modul în care Europa poate interacționa cu evoluțiile inteligenței artificiale din întreaga lume”, a declarat Micheal Martin înaintea începerii summitului.

Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a criticat percepția potrivit căreia Europa ar fi rămas în urmă în competiția globală pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Aceasta a susținut că Uniunea Europeană dispune de specialiști și de un ecosistem tehnologic capabil să susțină dezvoltarea industriei.

„M-am săturat să aud că UE a pierdut cumva cursa inteligenței artificiale”, a afirmat Roberta Metsola.

Ea a subliniat că Europa are resursele necesare pentru a deveni un actor important în domeniul AI.

„Avem talente de clasă mondială, avem un ecosistem excelent din perspectiva tehnologiei”, a declarat președintele Parlamentului European înaintea summitului.

Summitul de la Dublin are loc și pe fondul unui scandal care afectează Nvidia, unul dintre actorii centrali ai industriei AI și un investitor important în Uniunea Europeană.

Directorul general al companiei, Jensen Huang, a fost vizat de dezvăluiri privind relații extraconjugale, inclusiv cu o femeie acuzată de spionaj în favoarea Chinei, și a demisionat chiar ieri, 12 noiembrie (vezi aici detalii).

Informațiile au provocat reacții pe piețele financiare. Acțiunile companiilor tehnologice au înregistrat fluctuații vineri, în timp ce investitorii au analizat și plecarea lui Huang, anunțată cu o zi înainte.

Piețele americane sunt mai expuse sectorului inteligenței artificiale decât cele europene, iar evoluțiile Nvidia au o importanță deosebită pentru industrie.

Un oficial european a declarat pentru AFP că Nvidia nu figura oficial pe agenda liderilor, dar acest lucru nu excludea posibilitatea abordării subiectului.

Acesta a precizat că participanții ar putea discuta implicațiile scandalului asupra securității.

Un alt subiect important al summitului a fost reprezentat de riscurile inteligenței artificiale pentru societate, locurile de muncă și securitate.

Geoffrey Hinton, fost cercetător la Google, urma să discute cu liderii europeni despre protejarea drepturilor cetățenilor și a locurilor de muncă, dar și despre provocările de securitate generate de această tehnologie.

Hinton și informaticianul Yoshua Bengio au avertizat asupra pericolelor AI în lunile care au urmat lansării ChatGPT de către OpenAI, în 2022. Apariția chatbotului a declanșat actualul val de investiții și interes pentru această tehnologie.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a atras atenția asupra efectelor negative pe care inteligența artificială le poate avea în conflictele armate.

Aceasta a indicat războiul din Ucraina drept un exemplu al modului în care tehnologia poate fi folosită în operațiuni militare.

„Putem vedea deja cu toții acest lucru pe câmpul de luptă din Ucraina, unde există drone echipate cu inteligență artificială, antrenate efectiv să găsească pe oricine pentru a-l ucide”, a declarat Kaja Kallas.

Riscurile asociate inteligenței artificiale au fost abordate și de Estonia și Finlanda. Cele două state au transmis în această săptămână o scrisoare în care au cerut măsuri comune la nivel european.

Documentul atrage atenția asupra necesității unor mecanisme prin care Uniunea Europeană să poată reacționa la incidentele grave asociate AI.

Cele două țări au solicitat dezvoltarea tehnologiilor avansate, în paralel cu stabilirea unor reguli pentru utilizarea responsabilă a acestora.

„Stabilirea unor mecanisme la nivelul UE pentru a răspunde incidentelor grave legate de inteligența artificială”, au transmis Estonia și Finlanda în scrisoare.

Cele două guverne au pledat și pentru „dezvoltarea inteligenței artificiale avansate și gestionarea acesteia în mod responsabil”.

Premierul Estoniei, Kristen Michal, a avertizat că Europa nu trebuie să repete greșelile făcute în trecut în privința dependenței de furnizorii externi.

Acesta a făcut referire la dependența statelor europene de importurile de combustibili fosili și minerale critice.

„Nu ar trebui să facem aceeași greșeală. Ar trebui să investim în noile tehnologii”, a declarat Kristen Michal pentru AFP.

James Green, cercetător la Centre for European Reform, consideră că Uniunea Europeană are nevoie de o strategie amplă pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Acesta a susținut că Europa trebuie să îmbunătățească mediul de afaceri pentru companiile care dezvoltă tehnologii AI. În același timp, blocul comunitar trebuie să-și consolideze capacitatea de negociere pentru a avea acces la cele mai performante modele și tehnologii.

Green a indicat și importanța adoptării inteligenței artificiale în economie, astfel încât companiile și statele europene să poată beneficia de avantajele acesteia.

„Îmbunătățirea condițiilor economice pentru dezvoltarea inteligenței artificiale în Europa, consolidarea puterii sale de negociere pentru a asigura accesul la cele mai bune modele și tehnologii conexe, promovarea responsabilă a adoptării inteligenței artificiale pentru a obține beneficii economice și utilizarea reglementărilor și a parteneriatelor internaționale pentru a reduce efectele negative”, a declarat James Green.

Acesta consideră că dezvoltarea industriei europene trebuie susținută prin măsuri care să combine investițiile, accesul la tehnologie, utilizarea responsabilă și cooperarea internațională.