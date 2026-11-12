Jensen Huang și-a dat demisia. Șeful Nvidia, a doua cea mai valoroasă companie din lume și jucător-cheie în cursa AI, e bănuit de două relații extraconjugale

Jensen Huang a renunțat la funcțiile de conducere pe care le ocupa în cadrul Nvidia, a anunțat consiliul de administrație al companiei în urmă cu doar câteva minute. Cofondatorul gigantului american din industria semiconductorilor era director general, președinte și membru al consiliului de administrație. În locul său, Colette Kress, actualul director financiar al companiei, a acceptat să preia funcția de director general interimar.

Consiliul de administrație al Nvidia a anunțat plecarea lui Jensen Huang din funcțiile de director general, președinte și membru al consiliului de administrație. Decizia marchează o schimbare importantă la conducerea uneia dintre cele mai valoroase companii de tehnologie din lume.

Pentru asigurarea continuității activității, Colette Kress a acceptat să ocupe temporar funcția de director general, transmite BBC. Aceasta era deja vicepreședinte executiv și director financiar al Nvidia, poziții din care a participat la gestionarea dezvoltării și evoluției companiei.

Totodată, Harvey Jones a fost ales în funcția de președinte al consiliului de administrație, devenind primul ocupant al acestui post din istoria companiei.

Reprezentanții consiliului de administrație au evidențiat experiența lui Colette Kress și contribuția acesteia la dezvoltarea Nvidia, explicând de ce a fost aleasă pentru a asigura conducerea interimară.

„Colette a contribuit la conducerea Nvidia într-o perioadă de creștere extraordinară și are o înțelegere profundă a afacerii noastre, a clienților, operațiunilor și situației noastre financiare”, a declarat Harvey Jones, președintele consiliului de administrație al Nvidia.

În același comunicat, reprezentanții companiei au transmis aprecieri pentru activitatea desfășurată de Jensen Huang și pentru contribuția sa la transformarea Nvidia într-un jucător major al industriei tehnologice.

„Contribuțiile lui Jensen la Nvidia sunt profunde”, a transmis consiliul de administrație al companiei.

Reprezentanții Nvidia au subliniat și importanța companiei în industria globală de tehnologie, mulțumindu-i fostului director general pentru activitatea desfășurată.

„Nvidia este una dintre cele mai importante companii de tehnologie din lume”, a transmis consiliul de administrație al Nvidia, adăugând că membrii săi și compania „îi mulțumesc lui Jensen pentru contribuțiile sale inestimabile la companie și la industrie”.

Colette Kress are o experiență de aproximativ 13 ani în cadrul Nvidia, unde a ocupat funcția de vicepreședinte executiv și director financiar începând din septembrie 2013.

În această perioadă, ea a coordonat activitatea departamentului financiar și a avut un rol important în dezvoltarea și transformarea companiei. Înainte de a ajunge la Nvidia, Kress a petrecut aproape 25 de ani în funcții din domeniul financiar în cadrul unor companii importante din industria tehnologică, printre care Cisco și Microsoft.

Noul director general interimar este o figură cunoscută pentru investitorii care urmăresc rezultatele financiare ale Nvidia, participând frecvent la conferințele telefonice organizate cu ocazia prezentării rezultatelor companiei.

Kress a transmis că intenționează să continue strategia de dezvoltare construită de Jensen Huang în cei 33 de ani de existență ai companiei și să mențină direcția de creștere în domeniul procesoarelor avansate și al inteligenței artificiale.

„Forța Nvidia a venit întotdeauna din oamenii săi, iar împreună cu echipa noastră de conducere sunt hotărâtă să construiesc pe fundația extraordinară pe care Jensen a creat-o în ultimii 33 de ani”, a declarat Colette Kress.

Aceasta a mai precizat că societatea își va continua activitatea în domeniile care au consacrat-o pe piața internațională, în special calculul accelerat și inteligența artificială.

„Vom continua să dezvoltăm activitatea care a transformat Nvidia într-un lider în domeniul calculului accelerat și al inteligenței artificiale și vom valorifica oportunitățile care ne așteaptă. Prioritatea noastră rămâne să ne servim clienții, partenerii, dezvoltatorii și acționarii”, a mai afirmat Colette Kress.

Deși Colette Kress are o experiență îndelungată în cadrul Nvidia și cunoaște foarte bine situația financiară și operațională a companiei, preluarea conducerii vine cu provocări importante.

Spre deosebire de Jensen Huang, care are un profil tehnic și a fost direct implicat în dezvoltarea companiei încă de la înființarea acesteia, Kress nu este inginer. Experiența sa profesională este concentrată în principal asupra finanțelor și administrării activității economice.

Prin urmare, stilul său de conducere ar putea fi diferit de cel al lui Huang, cunoscut pentru implicarea directă și exigențele sale în gestionarea companiei.

Una dintre principalele provocări va fi menținerea încrederii investitorilor și demonstrarea faptului că Nvidia își poate continua activitatea fără întreruperi, inclusiv în ceea ce privește ritmul de inovare pentru care a devenit cunoscută la nivel internațional.

Compania trebuie să le transmită acționarilor că schimbarea conducerii nu va afecta capacitatea sa de a dezvolta produse și tehnologii noi și de a-și păstra poziția pe piața procesoarelor utilizate în infrastructura de inteligență artificială.

Jensen Huang, în vârstă de 63 de ani, s-a născut în Taiwan și a cofondat Nvidia în Statele Unite, în 1993. În cei 33 de ani de la înființare, compania a devenit unul dintre cei mai importanți furnizori de procesoare avansate la nivel mondial.

Huang a fost supranumit „Taylor Swift al tehnologiei”, iar averea sa personală este estimată la aproximativ 145 de miliarde de dolari.

Nvidia produce cipuri utilizate într-o gamă largă de industrii și tehnologii. Acestea sunt esențiale pentru funcționarea jocurilor video, a serverelor cloud și, mai ales, a infrastructurii necesare dezvoltării și utilizării inteligenței artificiale.

Compania are o valoare de piață de peste 4.000 de miliarde de dolari și este a doua cea mai valoroasă companie din lume.

Importanța Nvidia a crescut considerabil odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale, procesoarele sale fiind utilizate pentru antrenarea și funcționarea unor modele avansate de AI.

Plecarea lui Jensen Huang de la conducerea Nvidia este prezentată într-un context tensionat, după apariția unor informații despre presupuse relații extraconjugale ale acestuia.

Potrivit informațiilor relatate în materialul inițial, Huang ar fi avut o relație extraconjugală cu Alice Huang, despre care au apărut acuzații că ar fi spion chinez. Fostul director general ar fi recunoscut că a fost infidel într-un e-mail de scuze transmis angajaților Nvidia, fără să precizeze însă numele femeii implicate.

De asemenea, publicația The New York Times a relatat despre o altă presupusă relație extraconjugală, care ar fi implicat-o pe Kimberly Powell, vicepreședinte al Nvidia pentru domeniul sănătății și subordonată directă a lui Huang.

Potrivit publicației americane, atât Jensen Huang, cât și Kimberly Powell sunt căsătoriți.

Informațiile au apărut într-un moment în care conducerea Nvidia trebuie să gestioneze atât schimbarea de la vârful companiei, cât și reacțiile investitorilor la situația creată.

Acțiunile Nvidia au scăzut cu aproape 7,5% în tranzacțiile desfășurate după închiderea ședinței bursiere, potrivit textului inițial.

Compania ar fi început o investigație internă privind scandalul.