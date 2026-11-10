Anthropic se pregătește de listarea la bursă. Compania din domeniul AI ar putea fi evaluată la 1.400 de miliarde de dolari

Anthropic, unul dintre principalii dezvoltatori de inteligență artificială, a început prezentările pentru investitori înaintea listării la bursa Nasdaq. Compania a stabilit un interval de preț de 70-78 de dolari pe acțiune, ceea ce i-ar putea aduce o evaluare de până la 1.400 de miliarde de dolari. Oferta publică inițială vine într-un moment dificil pentru sectorul AI, afectat de scăderile bursiere și de îngrijorările privind reglementările din Statele Unite.

Anthropic a lansat procesul de prezentare a ofertei publice inițiale către investitori, după mai multe luni de pregătiri pentru intrarea pe piața bursieră.

Compania a depus documentele confidențiale pentru listare în luna iunie, iar prospectul a devenit public pe 26 octombrie.

Potrivit documentelor actualizate, Anthropic intenționează să vândă 825 de milioane de acțiuni la un preț cuprins între 70 și 78 de dolari.

La limita superioară a intervalului, oferta ar putea atrage aproximativ 64,4 miliarde de dolari, iar evaluarea companiei ar ajunge la 1.400 de miliarde de dolari, luând în calcul toate acțiunile diluate.

Această evaluare este însă considerabil mai mică decât nivelul de 2.000 de miliarde de dolari vehiculat anterior de unele publicații.

Acțiunile Anthropic ar urma să fie tranzacționate pe Nasdaq sub simbolul „ANT”, iar debutul bursier ar putea avea loc chiar miercuri sau joi, săptămâna viitoare.

Oferta publică beneficiază și de sprijinul unor parteneri importanți din industria tehnologică.

Șapte parteneri strategici, printre care Google și Nvidia, au acceptat să cumpere acțiuni fără drept de vot în valoare totală de 26 de miliarde de dolari, la prețul stabilit pentru listare.

Documentele actualizate marți arată și o creștere puternică a veniturilor companiei.

La sfârșitul lunii octombrie, ritmul anualizat al veniturilor Anthropic ajunsese la aproximativ 81 de miliarde de dolari, față de circa 71 de miliarde de dolari la sfârșitul lunii septembrie.

Indicatorul reprezintă o estimare a veniturilor pe un an, calculată pe baza ritmului recent al activității, nu veniturile efectiv încasate într-un interval de 12 luni.

Listarea Anthropic are loc într-un context de volatilitate ridicată pentru companiile din domeniul inteligenței artificiale.

După câștigurile importante obținute de democrați la alegerile intermediare din SUA, investitorii au devenit mai preocupați de posibilitatea introducerii unor reglementări stricte.

Printre principalele îngrijorări se numără controalele suplimentare asupra dezvoltării centrelor de date, infrastructură esențială pentru antrenarea și funcționarea modelelor AI.

Indicele Nasdaq a pierdut 5,5% săptămâna trecută, iar într-o singură ședință valoarea de piață a companiilor s-a redus cu aproape 2.500 de miliarde de dolari.

Incertitudinile au fost amplificate și de situația Nvidia, unul dintre partenerii strategici ai Anthropic.

Acțiunile producătorului de cipuri au scăzut cu peste 4% luni, după apariția informațiilor despre o investigație independentă a consiliului de administrație privind o presupusă operațiune de colectare de informații desfășurată de serviciile chineze în legătură cu directorul general Jensen Huang.

Acuzațiile au fost respinse de Beijing, iar Nvidia a transmis că Jensen Huang susține pe deplin verificările.

Dincolo de condițiile de pe piața bursieră, prospectul Anthropic include și avertismente privind evoluția tehnologiilor de inteligență artificială.

Compania atrage atenția asupra conceptului de îmbunătățire recursivă, cunoscut sub abrevierea RSI.

Acesta descrie un scenariu în care sistemele AI devin suficient de performante pentru a contribui semnificativ la dezvoltarea unor generații mai avansate de inteligență artificială.

Un asemenea proces ar putea accelera progresul tehnologic într-un ritm care să depășească posibilitățile oamenilor de a testa, înțelege și controla noile sisteme.

Anthropic avertizează în prospect că utilizarea inteligenței artificiale pentru construirea unor modele mai capabile ar putea genera riscuri considerabile de siguranță, în special dacă dezvoltarea tehnologică se accelerează brusc.

Într-un amendament recent la documentele de listare, Anthropic arată că estimările sale interne indică apropierea de un prag important prevăzut în politica proprie de dezvoltare responsabilă, denumită Responsible Scaling Policy.

Pragul se referă la o accelerare semnificativă a progresului în inteligența artificială, determinată în mare măsură de automatizarea activităților de cercetare cu ajutorul AI.

Mai exact, compania consideră că un asemenea nivel ar putea corespunde unei dublări a ritmului de dezvoltare a tehnologiei.

Anthropic precizează că niciunul dintre modelele sale actuale nu a depășit încă acest prag.

În același timp, compania analizează modificarea politicilor interne pentru a se asigura că oamenii păstrează controlul asupra dezvoltării celor mai avansate modele de inteligență artificială.