BMW i3 stabilește un record mondial: Aproape 6.000 de kilometri parcurși cu mai puțin de 3 ore de încărcare

BMW a stabilit un nou record mondial în competiția Paneuropeana din 2026, după ce un model i3 50 xDrive a parcurs 5.886,7 kilometri, de la Capul Nord (Norvegia) până la Tarifa (Spania), cu mai puțin de trei ore de încărcare. Performanța demonstrează progresele tehnologiei electrice în ultimii nouă ani, față de recordul din 2017.

Paneuropeana, o competiție desfășurată în trafic real pe un traseu de aproape 6.000 de kilometri, de la Capul Nord (Norvegia) până la Tarifa (Spania), evidențiază evoluția tehnologiei mașinilor electrice în ultimul deceniu. Dacă în 2017 un autoturism electric a avut nevoie de aproximativ 10 ore de încărcare pentru a parcurge traseul, în 2026, un BMW i3 a redus acest timp la mai puțin de trei ore.

Competiția a fost concepută de Rafael de Mestre, un pionier spaniol al mobilității electrice, cunoscut pentru cele patru călătorii în jurul lumii realizate cu un autoturism electric. Paneuropeana reprezintă un test al eficienței energetice și al vitezei de încărcare, punând la încercare capacitatea mașinilor electrice de a parcurge distanțe lungi.

Ediția din acest an s-a desfășurat pe un traseu de 5.886,7 kilometri, care a traversat opt țări, între Capul Nord, cel mai nordic punct al Europei, și Tarifa, în sudul Spaniei. Participanții au fost monitorizați în timp real prin aplicația track.eco.gp, iar obiectivul a fost parcurgerea traseului cu un timp total de încărcare cât mai redus. Câștigătoare a fost desemnată mașina care a acumulat cele mai puține minute petrecute la stațiile de încărcare.

Echipa BMW Neue Klasse a stabilit un nou record mondial cu modelul BMW i3 50 xDrive. Autoturismul a parcurs întreaga distanță înregistrată de 5.886,7 kilometri, cu un timp cumulat de încărcare de două ore, 45 de minute și 54 de secunde.

Pe durata călătoriei, mașina a înregistrat un consum mediu de energie de 12,5 kWh/100 km și o viteză medie de 79,7 km/h. Prima etapă a traseului, de 744 de kilometri, a fost parcursă prin Suedia, la o temperatură de un grad Celsius, fără oprire pentru reîncărcarea bateriei.

Timpul total efectiv de condus a fost de trei zile, două ore și 41 de minute. BMW i3 50 xDrive a fost încărcat exclusiv la stații accesibile publicului, din rețelele naționale ale țărilor traversate.

Potrivit organizatorilor, echipa OWR a verificat durata exactă a încărcărilor, calculată din momentul conectării autoturismului la stație până la deconectare.

Mike Reichelt, directorul diviziei Neue Klasse pentru clasele compactă și medie din cadrul BMW, a declarat că rezultatul demonstrează capacitatea noului BMW i3 de a fi utilizat în condiții obișnuite de deplasare, inclusiv pe distanțe foarte lungi. Acesta a precizat că timpul total de încărcare a fost redus cu peste șapte ore față de recordul stabilit în 2017, considerând performanța o confirmare a progreselor tehnologice și a muncii echipei BMW.

„Călătoria paneuropeană de aproape 6.000 de kilometri reprezintă o dovadă impresionantă că noul nostru BMW i3, bazat pe Neue Klasse, este pe deplin potrivit pentru utilizarea de zi cu zi. Cu un timp total de încărcare de numai 2 ore și 46 de minute, am depășit recordul anterior, stabilit în 2017, cu peste șapte ore. Pentru mine, aceasta este o demonstrație convingătoare a capacităților noilor noastre tehnologii și o realizare remarcabilă a echipei, de care putem fi cu toții mândri”, a spus Reichelt.

Traseul competiției a început la Capul Nord, un promontoriu situat în partea de nord a insulei norvegiene Magerøya, care înaintează în Oceanul Arctic. Acesta se află la aproximativ 2.100 de kilometri sud de Polul Nord, la coordonatele 71° 10′ 21″ N / 25° 47′ 40″ E, fiind cel mai nordic punct al Europei continentale accesibil cu automobilul.

Destinația finală a fost Tarifa, localitate situată la extremitatea estică a regiunii spaniole Costa de la Luz, în provincia andaluză Cádiz. Cu coordonatele geografice 36° 0′ 23″ N / 5° 36′ 31″ V, aceasta reprezintă cel mai sudic punct al Europei continentale.

Etapele și punctele de control au fost stabilite astfel încât competiția să nu se transforme într-o cursă de viteză. Automobilele participante la Paneuropeana au circulat în condiții obișnuite de trafic, pe drumuri naționale, autostrăzi și prin localități, respectând regulile aplicabile celorlalți participanți la trafic.

Punctele de încărcare nu au fost stabilite în avans. Astfel, provocarea nu a constat doar în utilizarea unui automobil eficient, cu o capacitate ridicată de încărcare rapidă, ci și în optimizarea traseului dintre punctele de control. Participanții au trebuit să valorifice cât mai bine infrastructura publică de încărcare și să țină cont de factori externi, precum condițiile meteorologice și ambuteiajele.

BMW i3 50 xDrive care a stabilit noul record a fost condus pe întreaga durată a competiției de un singur inginer. Acesta a fost însoțit de un alt BMW i3 identic și de un BMW iX3 50 xDrive, utilizate ca automobile de asistență.

Toate cele trei vehicule au avut hardware și software identice cu cele ale modelelor de serie disponibile clienților, fără modificări specifice competiției.

BMW i3 50 xDrive este echipat cu două motoare electrice, câte unul pe fiecare punte, care dezvoltă împreună o putere de 469 CP și un cuplu maxim de 645 Nm. Modelul accelerează de la 0 la 100 km/h în 4,7 secunde.

Autoturismul dispune de o baterie de înaltă tensiune cu o capacitate utilizabilă de 108,7 kWh, alcătuită din celule cilindrice litiu-ion. Acestea sunt integrate în structura automobilului prin conceptele „cell-to-pack” și „pack-to-open-body”, bateria având și un rol structural, ca parte a podelei vehiculului.

Potrivit datelor oficiale, autonomia maximă a modelului BMW i3 50 xDrive ajunge la 912 kilometri, conform standardului WLTP.