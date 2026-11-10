Emmanuel Macron cere interzicerea inteligenței artificiale atunci când pune în pericol copiii. Franța pregătește noi reguli pentru protejarea minorilor

Președintele francez Emmanuel Macron susține interzicerea utilizărilor inteligenței artificiale care pot afecta sănătatea mintală și dezvoltarea creierului copiilor. Declarațiile vin în contextul în care Franța pregătește o cartă pentru protejarea cetățenilor de riscurile AI, iar autoritățile europene încearcă să stabilească noi reguli pentru această tehnologie.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat luni că inteligența artificială ar trebui interzisă în toate situațiile în care utilizarea sa prezintă riscuri pentru sănătatea mintală a copiilor.

Șeful statului francez susține și interzicerea accesului la anumite rețele sociale pentru persoanele cu vârste sub 15 ani, iar acum atrage atenția asupra pericolelor pe care le poate reprezenta inteligența artificială pentru minori.

Referindu-se la posibilitatea ca anumite utilizări ale acestei tehnologii să afecteze copiii, Macron a explicat că autoritățile trebuie să intervină atunci când apar asemenea riscuri.

„Dacă există un risc pentru copii în cazul anumitor utilizări ale inteligenței artificiale, atunci acestea trebuie interzise”, a declarat Emmanuel Macron.

Președintele francez a făcut aceste afirmații într-un interviu acordat publicației Les Echos, înainte de adoptarea unei carte privind protecția cetățenilor în fața amenințărilor asociate inteligenței artificiale. Documentul urmează să fie prezentat în cadrul Forumului pentru Pace de la Paris.

Macron a avertizat că dezvoltarea rapidă a tehnologiei nu trebuie să însemne absența regulilor și a mecanismelor de control. El consideră că utilizările AI care amenință sănătatea mintală sau dezvoltarea creierului copiilor trebuie interzise.

„Faptul că este vorba despre inteligență artificială nu înseamnă că trebuie să fie Vestul Sălbatic”, a declarat Emmanuel Macron.

Acesta a precizat că interdicțiile trebuie să vizeze inclusiv situațiile în care tehnologia pune în pericol sănătatea mintală sau creierul minorilor, transmite Euronews.com.

În paralel cu pregătirea noii carte, un comitet de experți urmează să îi prezinte lui Emmanuel Macron, marți, o serie de recomandări privind protecția împotriva riscurilor asociate inteligenței artificiale.

Domeniul este considerat mai puțin explorat decât impactul rețelelor sociale, motiv pentru care autoritățile franceze vor să stabilească măsuri suplimentare de protecție.

În cadrul cartei, laboratoarele de cercetare vor accepta să implementeze mai multe măsuri, printre care evaluarea independentă a sistemelor de inteligență artificială generativă introduse pe piață și accesul la datele modelelor dezvoltate de acestea.

Documentul este conceput pentru a contribui la dezbaterile legislative din Franța și de la nivelul Uniunii Europene. Potrivit administrației prezidențiale franceze, printre companiile care vor participa la acest demers se numără giganții americani OpenAI și Anthropic.

Unul dintre principiile urmărite este verificarea modelelor înainte ca acestea să ajungă la copii. Macron a explicat că firmele din domeniu vor trebui să accepte un mecanism de audit și certificare prealabilă.

„Companiile vor accepta principiul unui audit și al unei certificări prealabile, cu o examinare a modelelor înainte de a le pune în mâinile copiilor”, a declarat Emmanuel Macron.

Președintele francez a precizat că intenționează să promoveze reglementări europene și să determine și alte state să adopte măsuri similare.

„Vom avansa în ceea ce privește reglementarea europeană și vom face presiuni asupra americanilor, canadienilor și altora să procedeze la fel ca noi. Suntem în procesul de creare a primelor elemente ale unei reglementări privind inteligența artificială de frontieră”, a declarat Emmanuel Macron.

Acesta a explicat că obiectivul este construirea unui cadru legislativ care să țină cont de principalele categorii de riscuri asociate dezvoltării tehnologiei: protecția copiilor, securitatea democratică și problemele majore de securitate națională.

Inițiativa Franței a fost însoțită de o reuniune organizată prin videoconferință, la care au participat aproximativ 50 de șefi de stat și de guvern, reprezentanți ai organizațiilor internaționale, companii, cercetători și laboratoare de inteligență artificială.

Discuțiile au vizat amenințările pe care dezvoltarea AI le poate reprezenta pentru securitatea colectivă.

Printre participanți s-au numărat premierii Marii Britanii, Canadei, Norvegiei, Țărilor de Jos și Japoniei. Au luat parte și directorii executivi ai OpenAI, Anthropic, Mistral și Microsoft.

Macron a susținut că participanții împărtășesc aceeași evaluare asupra problemelor și că este necesară o acțiune coordonată la nivel internațional.

„Diagnosticul este împărtășit. Trebuie să acționăm împreună”, a transmis Emmanuel Macron pe platforma X.

Demersul Franței are loc într-un moment în care abordările privind reglementarea inteligenței artificiale diferă considerabil între Statele Unite, Uniunea Europeană și China.

La nivel european, vineri, la Dublin, este programat primul summit al miniștrilor responsabili de inteligența artificială din statele membre. Reuniunea se desfășoară sub președinția irlandeză rotativă a Consiliului Uniunii Europene.

Autoritățile europene speră că întâlnirea va ajuta guvernele naționale să ajungă la un acord privind o nouă direcție de reglementare a inteligenței artificiale. În același timp, Uniunea Europeană urmărește să impulsioneze creșterea economică a blocului comunitar, care a avut o evoluție lentă.

Liderii europeni vor analiza și mecanismele de protecție deja introduse pentru limitarea amenințărilor asociate acestei tehnologii, inclusiv prevederile Actului privind inteligența artificială (AI Act).

Discuțiile urmăresc găsirea unui echilibru între dezvoltarea tehnologică și protejarea societății de riscurile pe care le poate genera utilizarea inteligenței artificiale.