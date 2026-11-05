Inteligența artificială schimbă piețele financiare. ASF va analiza riscurile pentru investitori și noile reguli europene

Inteligența artificială transformă activitățile din sectorul financiar, de la administrarea investițiilor până la identificarea riscurilor. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va organiza, pe 12 noiembrie, o dezbatere dedicată impactului acestor tehnologii asupra piețelor de capital. Evenimentul va reuni specialiști în tehnologie, consultanță și supraveghere financiară. Discuțiile vor viza oportunitățile oferite de inteligența artificială, protecția investitorilor și reglementările europene.

Utilizarea inteligenței artificiale pe piețele financiare permite dezvoltarea unor instrumente pentru prelucrarea datelor, gestionarea portofoliilor de investiții, efectuarea tranzacțiilor și identificarea riscurilor asociate activităților financiare.

Extinderea acestor tehnologii aduce însă și provocări pentru instituțiile responsabile de supravegherea piețelor. Printre aspectele care necesită atenție se numără transparența sistemelor bazate pe inteligență artificială, stabilirea responsabilității pentru deciziile luate cu ajutorul acestora și protejarea intereselor investitorilor.

Aceste teme vor fi analizate în cadrul Forumului „Finanțe Digitale în Europa Centrală și de Est”, organizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în colaborare cu Institutul de Studii Financiare (ISF), potrivit informațiilor publicate de instituție.

În cadrul forumului, panelul „Inteligența artificială și piețele de capital” va fi dedicat modului în care noile tehnologii influențează funcționarea sectorului financiar și activitatea instituțiilor de supraveghere.

Participanții vor analiza atât oportunitățile generate de integrarea inteligenței artificiale în serviciile financiare, cât și riscurile care pot apărea odată cu extinderea utilizării acesteia.

Un alt subiect al dezbaterii îl reprezintă evoluția cadrului european de reglementare, în contextul necesității de a adapta mecanismele de supraveghere la dezvoltarea tehnologiilor digitale.

Dezbaterea organizată de ASF și ISF va reuni reprezentanți ai domeniilor tehnologiei, consultanței și supravegherii financiare, care vor examina relația dintre inovația tehnologică și cerințele de siguranță aplicabile piețelor de capital.

Discuțiile se vor concentra asupra modului în care inteligența artificială poate contribui la eficientizarea activităților financiare, fără a diminua transparența proceselor și responsabilitatea participanților la piață.

Protecția investitorilor și identificarea riscurilor asociate utilizării inteligenței artificiale se numără, de asemenea, printre temele anunțate pentru panelul din 12 noiembrie.

Forumul va aborda astfel provocările pe care dezvoltarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială le ridică pentru supravegherea financiară, în paralel cu oportunitățile de modernizare a piețelor de capital.