Sprijinul pentru tinerii fermieri s-ar putea tripla, la 300.000 de euro. Dan Motreanu: Doar 12% dintre fermierii din UE au sub 40 de ani
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Sprijinul financiar acordat tinerilor fermieri pentru instalarea în agricultură ar putea crește de la 100.000 la 300.000 de euro, în urma unui amendament obținut de grupul PPE în Parlamentul European. Europarlamentarul Dan Motreanu a anunțat aprobarea raportului privind reînnoirea generațiilor în agricultură, care include și propuneri pentru finanțarea fermelor și facilitarea accesului la terenuri agricole.
Parlamentul European susține majorarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri. Dan Motreanu: Doar 12% dintre fermierii din UE au sub 40 de ani, iar în România, doar 10,4%
Grupul Partidului Popular European (PPE) a obținut aprobarea unui amendament prin care sprijinul financiar pentru instalarea tinerilor fermieri ar urma să crească de la 100.000 la 300.000 de euro. Anunțul a fost făcut joi, 5 noiembrie, de europarlamentarul Dan Motreanu, care a precizat că a fost aprobat și raportul privind reînnoirea generațiilor în agricultură, în comisia de resort a Parlamentului European.
Potrivit datelor prezentate de europarlamentar, numai 12% dintre fermierii din Uniunea Europeană au sub 40 de ani. În România, ponderea este și mai mică, de 10,4%. Comisia Europeană și-a stabilit drept obiectiv dublarea ponderii tinerilor fermieri până în 2040.
Pentru atingerea acestui obiectiv, raportul solicită alocarea a 10% din bugetul Politicii Agricole Comune (PAC) de după 2027 pentru sprijinirea tinerilor fermieri și reînnoirea generațiilor în agricultură. Propunerea este mai ambițioasă decât cea a Comisiei Europene, care a prevăzut o alocare de 6%.
Documentul include și solicitarea ca statele membre să îmbunătățească accesul tinerilor fermieri la terenuri agricole, folosind toate mijloacele disponibile.
Totodată, europarlamentarii cer extinderea instrumentelor de finanțare destinate acestei categorii de agricultori, transmite Dan Motreanu. Printre mecanismele propuse se numără finanțarea mixtă, garanțiile, împrumuturile cu dobândă redusă și creditele acordate pe termen lung.
O altă propunere vizează viitoarea Politică Agricolă Comună, care ar trebui să permită extinderea perioadei de acordare a sprijinului pentru venituri până la zece ani.
Viitoarea Politică Agricolă Comună ar urma să faciliteze transferul fermelor între generații
Raportul susține și adoptarea unor măsuri care să faciliteze transferul fermelor de la o generație la alta. În acest sens, sunt avute în vedere reducerea obstacolelor fiscale și administrative care îngreunează preluarea exploatațiilor agricole de către tineri.
Dan Motreanu a amintit și acordul dintre Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene privind simplificarea Politicii Agricole Comune. Europarlamentarul a precizat că agricultorii vor beneficia de proceduri mai simple și de sume mai mari pentru dezvoltarea fermelor, menționând că a fost responsabil din partea grupului PPE pentru acest dosar.
Pe lângă finanțarea directă a agriculturii, raportul atrage atenția asupra necesității investițiilor în infrastructura și serviciile din mediul rural. Acestea ar trebui să contribuie la îmbunătățirea accesului populației la servicii medicale, educație și servicii publice moderne.
Rezoluția privind reînnoirea generațiilor în agricultură urmează să fie supusă votului plenului Parlamentului European.
Postarea integrală a europarlamentarului liberal
„PPE a obținut aprobarea unui amendament prin care sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va crește de la 100.000 la 300.000 de euro. Am aprobat raportul privind reînnoirea generațiilor în agricultură în comisia de resort a Parlamentului European.
ℹ Doar 12% dintre fermierii din UE au sub 40 de ani, iar în România procentul este de 10,4%. Obiectivul Comisiei Europene este dublarea ponderii tinerilor fermieri până în 2040.
ℹ Atragerea și menținerea tinerilor fermieri în agricultură necesită finanțare dedicată. Solicităm alocarea a 10% din bugetul PAC de după 2027 pentru sprijinirea tinerilor fermieri și reînnoirea generațiilor în agricultură, comparativ cu 6%, cât a propus Comisia Europeană.
ℹ Am cerut statelor membre să îmbunătățească accesul tinerilor fermieri la terenuri agricole prin toate mijloacele disponibile.
ℹ Invităm Comisia Europeană și statele membre să extindă instrumentele de finanțare pentru tinerii fermieri, inclusiv prin mecanisme de finanțare mixtă, garanții, împrumuturi cu dobândă redusă și credite pe termen lung.
ℹ Viitoarea PAC să permită extinderea perioadei de acordare a sprijinului pentru venituri până la zece ani.
ℹ Susținem măsuri care să faciliteze transferul fermelor de la o generație la alta, inclusiv prin reducerea obstacolelor fiscale și administrative.
ℹ Agricultorii vor beneficia de proceduri mai simple și de sume mai mari pentru dezvoltarea fermelor lor, prin acordul dintre Parlamentul European și Consiliul UE privind simplificarea Politicii Agricole Comune. Am fost responsabil din partea grupului PPE pentru acest dosar.
ℹ Investițiile în mediul rural trebuie să vizeze și îmbunătățirea accesului la servicii medicale, educație și servicii publice moderne.
ℹ Rezoluția urmează să fie supusă votului plenului Parlamentului European”, a scris Dan Motreanu pe pagina sa de Facebook, joi, 5 noiembrie.
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