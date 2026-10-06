Vin banii pentru fermierii din România. Cine poate primi până la 200.000 de euro de la AFIR

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) deschide, începând de marți, 6 octombrie 2026, sesiunea pentru depunerea cererilor de finanțare destinate consolidării exploatațiilor agricole. Fermierii eligibili pot obține până la 200.000 de euro pentru un proiect prin intervenția DR-12 din Planul Strategic PAC 2023–2027. Bugetul total pus la dispoziție pentru această sesiune se apropie de 170 de milioane de euro.

Fermierii interesați de finanțarea acordată prin intervenția DR-12 pot transmite cererile exclusiv online, prin sistemul informatic al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Sesiunea începe pe 6 octombrie 2026, la ora 09:00, și rămâne deschisă până pe 2 decembrie 2026, la ora 16:00.

Fondurile disponibile pentru această intervenție ajung la 169.589.647 de euro și sunt împărțite în mod egal între două componente. Pentru investițiile din sectorul zootehnic au fost alocate 84.794.823,5 euro, iar alte 84.794.823,5 euro sunt destinate celorlalte sectoare, inclusiv sectorului vegetal.

Directorul general al AFIR, Adrian Chesnoiu, arată că intervenția continuă programele prin care au fost sprijiniți tinerii fermieri și urmărește dezvoltarea exploatațiilor pe care aceștia le-au înființat.

„Sprijinul acordat prin această linie de finanțare este o continuare firească a programelor dedicate tinerilor fermieri care au demonstrat că pot transforma o idee într-o afacere viabilă. Prin intervenția DR-12 fermieri de până la 45 de ani, care și-au înregistrat exploatația cu cel puțin cinci ani în urmă, au la dispoziție aproape 170 de milioane de euro pentru consolidarea acestor exploatații, astfel încât investițiile finanțate, fie că vorbim de sectorul zootehnic, fie de cel vegetal, să permită dezvoltarea unei agriculturi moderne, competitivă și sustenabilă. Este esențial să investim pentru reînnoirea generațiilor în agricultură și să îi susținem pe cei care au ales să rămână în mediul rural să dezvolte ferme performante, capabile să asigure stabilitate economică și locuri de muncă în comunitățile din care fac parte” a precizat Adrian Chesnoiu, directorul general al AFIR.

Condițiile de accesare a fondurilor stabilesc mai multe categorii de fermieri care pot depune cereri pentru această intervenție. Finanțarea poate fi solicitată de fermierii care sunt șefi ai exploatației și care, în momentul depunerii cererii, au cel mult 40 de ani, respectiv nu au împlinit încă vârsta de 41 de ani.

O altă categorie eligibilă este reprezentată de fermierii care au beneficiat anterior de finanțare prin submăsura 6.1 din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). În cazul acestora, finanțarea poate fi solicitată indiferent de vârsta pe care o au în momentul depunerii cererii.

De asemenea, pot solicita sprijin prin DR-12 fermierii care au cel mult 45 de ani, ceea ce înseamnă că nu trebuie să fi împlinit vârsta de 46 de ani la data depunerii cererii de finanțare.

Valoarea sprijinului acordat prin intervenția DR-12 poate ajunge până la 200.000 de euro pentru un proiect, însă procentul finanțat diferă în funcție de vârsta beneficiarului.

Pentru investițiile realizate de tinerii fermieri cu vârsta de până la 40 de ani, sprijinul poate acoperi maximum 80% din costurile eligibile ale proiectului.

În cazul fermierilor cu vârsta de până la 45 de ani, finanțarea poate reprezenta cel mult 65% din valoarea costurilor eligibile aferente investiției.