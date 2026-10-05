Costurile fermierilor explodează. Îngrășămintele s-au dublat, iar motorina a ajuns la 11 lei pe litru

Fermierii se confruntă cu un nou val de scumpiri, după ce prețurile îngrășămintelor aproape s-au dublat, iar motorina a ajuns la 11 lei pe litru. Situația este și mai dificilă în regiunile afectate de secetă, unde terenul uscat necesită mai multe lucrări și, implicit, un consum mai mare de carburant.

Creșterea costurilor din agricultură riscă să ajungă în cele din urmă și la consumatori. Trei din zece directori de supermarket chestionați luna trecută se așteaptă ca prețurile să crească până la sfârșitul anului.

Una dintre cele mai mari probleme pentru agricultori este creșterea puternică a prețurilor îngrășămintelor. Un fermier spune că pentru o tonă de marfă pentru care anul trecut plătea 3.000 de lei trebuie să achite acum între 5.500 și 6.000 de lei, transmite Observator News.

„Dacă anul trecut cumpăram această marfă cu 3.000 de lei, anul acesta o cumpărăm între 5.500 şi 6.000 lei pe tonă”, a declarat fermierul.

Scumpirea îngrășămintelor vine după alte creșteri de costuri suportate de producătorii agricoli. Prețurile gazelor și motorinei au contribuit la majorarea cheltuielilor. Fermierul susține că o altă problemă este modul în care ajung îngrășămintele din Rusia pe piață.

„Materia primă vine din Rusia. Numai că neputând să cumpărăm direct din Rusia cumpărăm la a treia, a patra mână, dar îngrășămintea este tot rusească”, a declarat acesta.

Presiunea asupra fermierilor este amplificată de creșterea prețului motorinei. Carburantul costă acum 11 lei pe litru, față de aproximativ 8 lei la începutul anului. Diferența devine importantă pentru exploatațiile agricole, unde cantitățile de carburant utilizate sunt mari.

Seceta din sudul țării amplifică problema. Pământul uscat și tare necesită mai multe lucrări agricole, ceea ce înseamnă că utilajele trebuie folosite mai mult și consumă cantități suplimentare de motorină.

Claudia Dunăreanu, specialist în agricultură, spune că necesarul poate crește considerabil.

„În loc de 40 de litri la hectar, să zicem, dacă am şi ara şi am şi discui, un 60, 70 de litri la hectar”, a declarat aceasta.

Într-un asemenea scenariu, consumul de carburant pentru lucrările efectuate pe un hectar poate crește cu 50% sau chiar mai mult.

Problema nu este reprezentată doar de prețul mai mare al fiecărui litru de motorină. Fermierii din zonele afectate de secetă sunt nevoiți să consume și mai mult carburant pentru pregătirea terenurilor.

În locul unui consum de aproximativ 40 de litri pe hectar, efectuarea mai multor lucrări poate ridica necesarul la 60 sau 70 de litri.

Combinația dintre prețul mai mare al motorinei, consumul suplimentar și aproape dublarea costului îngrășămintelor majorează astfel cheltuielile necesare pentru pregătirea noilor culturi.

Creșterea costurilor nu ar urma să rămână limitată la producătorii agricoli. Presiunile se pot transmite de-a lungul întregului lanț până la magazine. Trei din zece directori de supermarket chestionați luna trecută cred că prețurile vor continua să crească până la sfârșitul anului.

Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România, spune că firmele sunt afectate simultan de mai multe creșteri de costuri.