Pensiile din decembrie 2026. Pensionarii din România care primesc drepturi bănești prin Poștei Române vor avea parte dintr-un calendar diferit de distribuire în decembrie 2026. Modificare determinată de Ziua Națională a României, sărbătorită pe 1 decembrie, a declarat liberă legală. În aceste condiții, activitatea de distribuire a pensiilor nu va începe în prima zi a lunii, ci va fi reluată în ziua următoare.

Schimbarea datei de începere a plăților îi vizează pe beneficiari care încasează pensia directă de la factorii poștali. Potrivit informațiilor transmise de conducerea Poștei Române, decalarea programului nu ar trebui să afecteze termenul de livrare a banilor, instituția pregătită din timp operațiunile necesare pentru efectuarea plăților.

Calendarul lunii decembrie a fost organizat în astfel de distribuție a pensiilor să se desfășoare prima parte a lunii, înaintea sărbătorilor de iarnă. Reprezentanții Poștei Române estimează că operațiunea va fi încheiată până la jumătatea lunii, mai exact până pe 16 decembrie.

Pentru pensionari care primesc banii prin poștă, primele zile de distribuire vor fi 2, 3 și 4 decembrie. În schimb, persoane care au ales plata prin transfer bancar vor avea bani în conturi deschise cu 12 decembrie, potrivit calendarului anunțat pentru ultima lună a anului 2026.

Distribuirea pensiilor la domiciliul beneficiarilor va începe miercuri, 2 decembrie 2026. Data a fost stabilită ținând cont de fapt că 1 decembrie, Ziua Națională a României, este zi liberă legală, motiv pentru care activitatea poștală este suspendată.

Conform programului comunicat de instituție, factorii poștali vor efectua primele livrări în zilele de 2, 3 și 4 decembrie, urmând ca distribuirea să continue și în săptămâna următoare. Ordinea în care pensionarii vor primi banii depinde de localitatea de domiciliu și de traseele repartizate angajaților Poștei Române.

Directorul general al instituției, Valentin Ștefan, a precizat că există capacitatea logistică necesară pentru desfășurarea operațiunilor de plată, iar estimarea conducerii este ca toate pensiile distribuite prin poștă să ajungă la destinatar până pe 16 decembrie.

Potrivit procedurilor aplicabile, Poșta Română beneficiază de un interval de 15 zile calendaristice pentru efectuarea distribuției. Cu toate acestea, instituția urmărește să finalizeze livrările înainte de expirarea perioadei, astfel încât beneficiarii să nu fie nevoiți să aștepte până la sfârșitul termenului pentru a-și încasa drepturile.

„Poșta Română este pregătită să distribuie pensiile din luna decembrie fără întârzieri. Întrucât 1 decembrie, Ziua Națională a României, este zi de sărbătoare legală, vom începe distribuirea de miercuri, 2 decembrie. Livrările vor avea loc pe 2, 3 și 4 decembrie și vor continua în săptămâna următoare. livrările înainte de expirarea acestui termen. Pentru luna decembrie, estimăm că vom finaliza distribuirea până pe 16 decembrie. Calendarul din prima jumătate a lunii nu permite să nu desfășurăm activitatea în condiții obișnuite, astfel că nu anticipăm întârzieri la plata pensiilor”, a declarației pentru Digi24.ro Ștefan Valentin, director general al Poștei Române.

Beneficiarii care nu se află la domiciliu în momentul în care factorul poștal ajunge pentru distribuirea pensiei pot ridica ulterior banii de la oficiul poștal de care aparțin. Absența de la domiciliu nu înseamnă pierderea dreptului de a încasa suma aferentă lunii respective.

Într-o astfel de situație, poștașul va lăsa o aviz în cutia poștală, prin care pensiearul este informat că livrarea nu a putut fi efectuată. Ulterior, acesta trebuie să se prezinte la oficiul poștal indicat pentru a intra în posesia banilor și a talonului de pensie.

Recuperarea sumelor trebuie făcută cu respectarea termenului prevăzut de procedurile de distribuire. Pensia care nu a putut fi predată la domiciliu poate fi ridicată de la ghișeu în cel mult două zile lucrătoare ale încheierii perioadei oficiale de plată.

Astfel, persoane care nu sunt găsite acasă la prima încercare de livrare trebuie să țină cont de intervalul disponibil pentru ridicarea banilor. Talonul de pensie este eliberat odată cu suma aferentă drepturilor bănești, atunci când plata este efectuată prin intermediul factorului poștal.

Pensionarii care au optat pentru încasarea pensiei prin transfer bancar vor beneficia de un calendar diferit față de persoane care primesc bani la domiciliu. Modificarea datei de începere a distribuirii prin poștă nu schimbă programul de comunicare pentru viramentele bancare.

Potrivit calendarului anunțat, sumele aferente pensiilor din decembrie 2026 vor începe să fie transferate în conturile beneficiarilor din 12 decembrie. Termenul comunicat pentru efectuarea viramentelor este 13 decembrie 2026.

După procesarea tranzacțiilor de către băncile partenere, pensionarii vor putea utiliza banii din conturi. Momentul în care suma devine disponibilă poate depinde de procesarea operațiunilor bancare, fiind necesară diferențierea între date programate pentru virament și momentul efectiv al disponibilității banilor.

Pentru beneficiari care primesc pensia pe card, talonul de pensie nu este transmis simultan cu suma virată în cont. Documentul, cunoscut și sub denumirea de talon mov, este expediat separat, prin intermediul Poștei Române.

Distribuirea taloanelor are loc în intervalul 1-15 al fiecărei luni, independent de date la care banii sunt transferați în conturile bancare. Documentul cuprinde informații privind drepturile bănești ale pensiei și modul de calcul al pensiei, fiind utilizate și în relația beneficiarilor cu diferite instituții publice.